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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌87.700 -1.900 (-2.121%)
大手異動

10/08/2022 10:08

《大手成交》阿里一手５０萬股交叉盤，涉資４４０５萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》阿里（０９９８８）於１０：０７ａｍ錄得１手５０萬股交叉
盤，每股造８８﹒１元，較上日收市價低１﹒６７％，涉資４４０５萬元。
　　阿里現價跌１﹒６２％，報８８﹒１５元；成交７９０﹒４萬股，成交金額７﹒０４億元，
主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８６３﹒０１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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