《經濟通通訊社１０日專訊》阿里（０９９８８）於１０：０８ａｍ錄得１手１００萬股交
叉盤，每股造８８﹒１元，較上日收市價低１﹒６７％，涉資８８１０萬元。
阿里現價跌１﹒５１％，報８８﹒２５元；成交９１４﹒８３萬股，成交金額８﹒１３億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３１４３﹒４５萬元。（ｒｗ）
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10/08/2022 10:09
《大手成交》阿里一手１００萬股交叉盤，涉資８８１０萬元
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叉盤，每股造８８﹒１元，較上日收市價低１﹒６７％，涉資８８１０萬元。
阿里現價跌１﹒５１％，報８８﹒２５元；成交９１４﹒８３萬股，成交金額８﹒１３億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３１４３﹒４５萬元。（ｒｗ）
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10/08/2022 09:06 《大手成交》阿里等２家公司上午９：０５市前大手交易
09/08/2022 15:02 《大手成交》阿里一手７０萬股交叉盤，涉資６３００萬元
09/08/2022 14:35 《大手成交》阿里兩手共１００萬股交叉盤，涉資８９８５萬元
09/08/2022 13:39 《大手成交》阿里兩手共１００萬股交叉盤，涉資９０２５萬元
09/08/2022 11:32 《中概異動》阿里（０９９８８）升近３％，報９１﹒２５元
|備註：
|即時報價更新時間為 10/08/2022 13:09
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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