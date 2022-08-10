《中概異動》美團跌近３％失守１００天線，報１７０﹒９元

《經濟通通訊社１０日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒９％，報１７０﹒９元，較ＡＤＲ

收市低０﹒７４％，跌穿１００天線（１７２﹒９６３元），最低價１７０﹒６元，創１個月新

低，最高價１７６﹒５元；成交４３０﹒９１萬股，成交金額７﹒４７億元；主動買沽比率

３４：６６，資金淨主動賣出１﹒９３億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額

４０２４﹒０７萬元，加權平均成交價１７２﹒７８６元；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太

，金額１９１１﹒２７萬元，加權平均成交價１７３﹒６９４元。以現價計，該股暫連跌４日，

累計跌幅７﹒０２％。

現時，恒生指數報１９７５１，跌２５１點或１﹒２６％；恒生中國企業指數報６７００，

跌９４點或１﹒３９％；恒生科技指數報４２０３，跌９１點或２﹒１２％；主板成交

２２５﹒２９億元。

上證綜合指數報３２４０，跌６點或０﹒２１％，成交１４３２﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２２８７，跌４３點或０﹒３５％，成交８６６﹒７２億元人民幣。



基本資料

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現價 １７０﹒９００ 變動 －２﹒９０％

最高價 １７６﹒５００ 最低價 １７０﹒６００

成交股數 ４３０﹒９１萬股 成交金額 ７﹒４７億

１０天平均 １７９﹒１４０ 歷史波幅％ ４１﹒４７６

２０天平均 １８３﹒８８５ 加權平均價 １７３﹒４２４

５０天平均 １９０﹒３５４ ＲＳＩ１４ ３７﹒８０８

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出

１﹒９３億元；暫連跌４日，累計跌幅７﹒０２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １７０﹒９０ －２﹒９０

騰訊（００７００） ２９５﹒８０ －０﹒７４

快手（０１０２４） ７３﹒８０ －３﹒９７

小米（０１８１０） １１﹒７０ －０﹒５１

理想汽車（０２０１５） １２０﹒００ －５﹒３６

京東集團（０９６１８） ２２１﹒４０ －３﹒１５

小鵬汽車（０９８６８） ８６﹒５５ －５﹒３１

百度（０９８８８） １３１﹒１０ －２﹒５３

阿里（０９９８８） ８７﹒７５ －２﹒０６

網易（０９９９９） １３７﹒３０ －１﹒０８

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（ｅｄ）

