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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌168.700 -7.300 (-4.148%)
大手異動

10/08/2022 10:14

《中概異動》美團跌近３％失守１００天線，報１７０﹒９元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒９％，報１７０﹒９元，較ＡＤＲ
收市低０﹒７４％，跌穿１００天線（１７２﹒９６３元），最低價１７０﹒６元，創１個月新
低，最高價１７６﹒５元；成交４３０﹒９１萬股，成交金額７﹒４７億元；主動買沽比率
３４：６６，資金淨主動賣出１﹒９３億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額
４０２４﹒０７萬元，加權平均成交價１７２﹒７８６元；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太
，金額１９１１﹒２７萬元，加權平均成交價１７３﹒６９４元。以現價計，該股暫連跌４日，
累計跌幅７﹒０２％。
　　現時，恒生指數報１９７５１，跌２５１點或１﹒２６％；恒生中國企業指數報６７００，
跌９４點或１﹒３９％；恒生科技指數報４２０３，跌９１點或２﹒１２％；主板成交
２２５﹒２９億元。
　　上證綜合指數報３２４０，跌６點或０﹒２１％，成交１４３２﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８７，跌４３點或０﹒３５％，成交８６６﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１７０﹒９００　變動　　　　　－２﹒９０％
　　最高價　　　　１７６﹒５００　最低價　　　１７０﹒６００
　　成交股數　　４３０﹒９１萬股　成交金額　　　　７﹒４７億
　　１０天平均　　１７９﹒１４０　歷史波幅％　　４１﹒４７６
　　２０天平均　　１８３﹒８８５　加權平均價　１７３﹒４２４
　　５０天平均　　１９０﹒３５４　ＲＳＩ１４　　３７﹒８０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出
１﹒９３億元；暫連跌４日，累計跌幅７﹒０２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７０﹒９０　－２﹒９０
　　騰訊（００７００）　　　２９５﹒８０　－０﹒７４
　　快手（０１０２４）　　　　７３﹒８０　－３﹒９７
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒７０　－０﹒５１
　　理想汽車（０２０１５）　１２０﹒００　－５﹒３６
　　京東集團（０９６１８）　２２１﹒４０　－３﹒１５
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８６﹒５５　－５﹒３１
　　百度（０９８８８）　　　１３１﹒１０　－２﹒５３
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒７５　－２﹒０６
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒３０　－１﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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