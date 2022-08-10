《異動股》比亞迪跌近５％失守２０天線，報２７５﹒６元

《經濟通通訊社１０日專訊》比亞迪（０１２１１）跌４﹒９％，報２７５﹒６元，跌穿
２０天線（２８８﹒４６元），最低價２７５﹒２元，最高價２８９﹒８元；成交２６２﹒６２
萬股，成交金額７﹒４１億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１﹒５３億元。現時
最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額４１３９﹒３２萬元，加權平均成交價
２８２﹒１３７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８９９４﹒９３萬元，加權平均
成交價２８２﹒０７４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒７５％。
現時，恒生指數報１９７２４，跌２７８點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報６６９０，
跌１０４點或１﹒５４％；恒生科技指數報４１９８，跌９６點或２﹒２５％；主板成交
２３１﹒７４億元。
上證綜合指數報３２３８，跌８點或０﹒２８％，成交１４５９﹒８５億元人民幣。
深證成份指數報１２２８３，跌４７點或０﹒３９％，成交８８２﹒４２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７５﹒６００ 變動 －４﹒９０％
最高價 ２８９﹒８００ 最低價 ２７５﹒２００
成交股數 ２６２﹒６２萬股 成交金額 ７﹒４１億
１０天平均 ２８８﹒９６０ 歷史波幅％ ３２﹒５３６
２０天平均 ２８８﹒４６０ 加權平均價 ２８２﹒０６８
５０天平均 ２９７﹒０５６ ＲＳＩ１４ ４０﹒０５６
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１﹒５３億元；暫連跌２
日，累計跌幅５﹒７５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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比亞迪（０１２１１） ２７５﹒６０ －４﹒９０
吉利汽車（００１７５） １７﹒１６ －１﹒８３
力勁科技（００５５８） １３﹒２８ －１﹒３４
億和控股（００８３８） １﹒７６ －５﹒８８
中升控股（００８８１） ４０﹒００ －０﹒９９
贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒００ ＋０﹒４８
理想汽車（０２０１５） １１９﹒９０ －５﹒４４
廣汽集團（０２２３８） ７﹒２７ －２﹒５５
長汽（０２３３３） １１﹒５４ －２﹒２０
小鵬汽車（０９８６８） ８６﹒３０ －５﹒５８
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（ｅｄ）
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