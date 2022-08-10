《異動股》比亞迪跌近５％失守２０天線，報２７５﹒６元

《經濟通通訊社１０日專訊》比亞迪（０１２１１）跌４﹒９％，報２７５﹒６元，跌穿

２０天線（２８８﹒４６元），最低價２７５﹒２元，最高價２８９﹒８元；成交２６２﹒６２

萬股，成交金額７﹒４１億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１﹒５３億元。現時

最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額４１３９﹒３２萬元，加權平均成交價

２８２﹒１３７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８９９４﹒９３萬元，加權平均

成交價２８２﹒０７４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒７５％。

現時，恒生指數報１９７２４，跌２７８點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報６６９０，

跌１０４點或１﹒５４％；恒生科技指數報４１９８，跌９６點或２﹒２５％；主板成交

２３１﹒７４億元。

上證綜合指數報３２３８，跌８點或０﹒２８％，成交１４５９﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２２８３，跌４７點或０﹒３９％，成交８８２﹒４２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７５﹒６００ 變動 －４﹒９０％

最高價 ２８９﹒８００ 最低價 ２７５﹒２００

成交股數 ２６２﹒６２萬股 成交金額 ７﹒４１億

１０天平均 ２８８﹒９６０ 歷史波幅％ ３２﹒５３６

２０天平均 ２８８﹒４６０ 加權平均價 ２８２﹒０６８

５０天平均 ２９７﹒０５６ ＲＳＩ１４ ４０﹒０５６

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１﹒５３億元；暫連跌２

日，累計跌幅５﹒７５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２７５﹒６０ －４﹒９０

吉利汽車（００１７５） １７﹒１６ －１﹒８３

力勁科技（００５５８） １３﹒２８ －１﹒３４

億和控股（００８３８） １﹒７６ －５﹒８８

中升控股（００８８１） ４０﹒００ －０﹒９９

贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒００ ＋０﹒４８

理想汽車（０２０１５） １１９﹒９０ －５﹒４４

廣汽集團（０２２３８） ７﹒２７ －２﹒５５

長汽（０２３３３） １１﹒５４ －２﹒２０

小鵬汽車（０９８６８） ８６﹒３０ －５﹒５８

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（ｅｄ）

