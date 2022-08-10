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01211 比亞迪股份
即時 按盤價 跌277.600 -12.200 (-4.210%)
大手異動

10/08/2022 10:15

《異動股》比亞迪跌近５％失守２０天線，報２７５﹒６元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》比亞迪（０１２１１）跌４﹒９％，報２７５﹒６元，跌穿
２０天線（２８８﹒４６元），最低價２７５﹒２元，最高價２８９﹒８元；成交２６２﹒６２
萬股，成交金額７﹒４１億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１﹒５３億元。現時
最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額４１３９﹒３２萬元，加權平均成交價
２８２﹒１３７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８９９４﹒９３萬元，加權平均
成交價２８２﹒０７４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒７５％。
　　現時，恒生指數報１９７２４，跌２７８點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報６６９０，
跌１０４點或１﹒５４％；恒生科技指數報４１９８，跌９６點或２﹒２５％；主板成交
２３１﹒７４億元。
　　上證綜合指數報３２３８，跌８點或０﹒２８％，成交１４５９﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８３，跌４７點或０﹒３９％，成交８８２﹒４２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２７５﹒６００　變動　　　　　－４﹒９０％
　　最高價　　　　２８９﹒８００　最低價　　　２７５﹒２００
　　成交股數　　２６２﹒６２萬股　成交金額　　　　７﹒４１億
　　１０天平均　　２８８﹒９６０　歷史波幅％　　３２﹒５３６
　　２０天平均　　２８８﹒４６０　加權平均價　２８２﹒０６８
　　５０天平均　　２９７﹒０５６　ＲＳＩ１４　　４０﹒０５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１﹒５３億元；暫連跌２
日，累計跌幅５﹒７５％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２７５﹒６０　－４﹒９０
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒１６　－１﹒８３
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒２８　－１﹒３４
　　億和控股（００８３８）　　　１﹒７６　－５﹒８８
　　中升控股（００８８１）　　４０﹒００　－０﹒９９
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７３﹒００　＋０﹒４８
　　理想汽車（０２０１５）　１１９﹒９０　－５﹒４４
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒２７　－２﹒５５
　　長汽（０２３３３）　　　　１１﹒５４　－２﹒２０
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８６﹒３０　－５﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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