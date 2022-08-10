《異動股》龍湖（００９６０）跌３％，報２４﹒２５元

《經濟通通訊社１０日專訊》龍湖（００９６０）跌３％，報２４﹒２５元，最低價

２４﹒２５元，最高價２５元；成交１９０﹒５７萬股，成交金額４７０７﹒６８萬元；主動買

沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１０﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股

，金額２９５﹒３１萬元，加權平均成交價２４﹒５８８元；現時最大淨被動賣出券商為大和資

本市場香港，金額５７３﹒５５萬元，加權平均成交價２４﹒６７４元。

現時，恒生指數報１９７２５，跌２７７點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報６６９２，

跌１０２點或１﹒５１％；恒生科技指數報４２００，跌９４點或２﹒２％；主板成交

２３７﹒９８億元。

上證綜合指數報３２３５，跌１１點或０﹒３６％，成交１４８７﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２２６９，跌６１點或０﹒５％，成交９０３﹒６１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４﹒２５０ 變動 －３﹒００％

最高價 ２５﹒０００ 最低價 ２４﹒２５０

成交股數 １９０﹒５７萬股 成交金額 ４７０７﹒６８萬

１０天平均 ２５﹒５５０ 歷史波幅％ ６０﹒９４８

２０天平均 ２６﹒９５０ 加權平均價 ２４﹒７０３

５０天平均 ３１﹒００３ ＲＳＩ１４ ３１﹒９４７

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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１０﹒８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２４﹒２５ －３﹒００

中海外（００６８８） ２０﹒５５ －０﹒９６

中國金茂（００８１７） １﹒６６ －１﹒１９

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０２ －０﹒４９

潤地（０１１０９） ３１﹒２０ 無升跌

合景泰富集團（０１８１３） １﹒５２ －１﹒９４

碧桂園（０２００７） ２﹒４８ －１﹒２０

萬科企業（０２２０２） １４﹒１４ －０﹒９８

綠城（０３９００） １４﹒５８ －１﹒２２

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０２ －３﹒８１

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（ｅｄ）

