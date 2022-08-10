《異動股》龍湖（００９６０）跌３％，報２４﹒２５元

《經濟通通訊社１０日專訊》龍湖（００９６０）跌３％，報２４﹒２５元，最低價
２４﹒２５元，最高價２５元；成交１９０﹒５７萬股，成交金額４７０７﹒６８萬元；主動買
沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１０﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股
，金額２９５﹒３１萬元，加權平均成交價２４﹒５８８元；現時最大淨被動賣出券商為大和資
本市場香港，金額５７３﹒５５萬元，加權平均成交價２４﹒６７４元。
現時，恒生指數報１９７２５，跌２７７點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報６６９２，
跌１０２點或１﹒５１％；恒生科技指數報４２００，跌９４點或２﹒２％；主板成交
２３７﹒９８億元。
上證綜合指數報３２３５，跌１１點或０﹒３６％，成交１４８７﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２２６９，跌６１點或０﹒５％，成交９０３﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２４﹒２５０ 變動 －３﹒００％
最高價 ２５﹒０００ 最低價 ２４﹒２５０
成交股數 １９０﹒５７萬股 成交金額 ４７０７﹒６８萬
１０天平均 ２５﹒５５０ 歷史波幅％ ６０﹒９４８
２０天平均 ２６﹒９５０ 加權平均價 ２４﹒７０３
５０天平均 ３１﹒００３ ＲＳＩ１４ ３１﹒９４７
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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１０﹒８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２４﹒２５ －３﹒００
中海外（００６８８） ２０﹒５５ －０﹒９６
中國金茂（００８１７） １﹒６６ －１﹒１９
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０２ －０﹒４９
潤地（０１１０９） ３１﹒２０ 無升跌
合景泰富集團（０１８１３） １﹒５２ －１﹒９４
碧桂園（０２００７） ２﹒４８ －１﹒２０
萬科企業（０２２０２） １４﹒１４ －０﹒９８
綠城（０３９００） １４﹒５８ －１﹒２２
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０２ －３﹒８１
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（ｅｄ）
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