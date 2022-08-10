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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌22.300 -2.700 (-10.800%)
大手異動

10/08/2022 10:16

《異動股》龍湖（００９６０）跌３％，報２４﹒２５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》龍湖（００９６０）跌３％，報２４﹒２５元，最低價
２４﹒２５元，最高價２５元；成交１９０﹒５７萬股，成交金額４７０７﹒６８萬元；主動買
沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１０﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股
，金額２９５﹒３１萬元，加權平均成交價２４﹒５８８元；現時最大淨被動賣出券商為大和資
本市場香港，金額５７３﹒５５萬元，加權平均成交價２４﹒６７４元。
　　現時，恒生指數報１９７２５，跌２７７點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報６６９２，
跌１０２點或１﹒５１％；恒生科技指數報４２００，跌９４點或２﹒２％；主板成交
２３７﹒９８億元。
　　上證綜合指數報３２３５，跌１１點或０﹒３６％，成交１４８７﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６９，跌６１點或０﹒５％，成交９０３﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２４﹒２５０　變動　　　　　　－３﹒００％
　　最高價　　　　　２５﹒０００　最低價　　　　　２４﹒２５０
　　成交股數　　１９０﹒５７萬股　成交金額　　４７０７﹒６８萬
　　１０天平均　　　２５﹒５５０　歷史波幅％　　　６０﹒９４８
　　２０天平均　　　２６﹒９５０　加權平均價　　　２４﹒７０３
　　５０天平均　　　３１﹒００３　ＲＳＩ１４　　　３１﹒９４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１０﹒８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒２５　－３﹒００
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒５５　－０﹒９６
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒６６　－１﹒１９
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０２　－０﹒４９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒２０　　　無升跌
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒５２　－１﹒９４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４８　－１﹒２０
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒１４　－０﹒９８
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒５８　－１﹒２２
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０２　－３﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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