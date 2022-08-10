《異動股》安踏體育（０２０２０）跌近５％，報８１﹒４５元

《經濟通通訊社１０日專訊》安踏體育（０２０２０）跌４﹒７４％，報８１﹒４５元，最
低價８１﹒２元，創１個月新低，最高價８５﹒８５元；成交１９４﹒４萬股，成交金額
１﹒６１億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１５２９﹒６８萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額７１１﹒９３萬元，加權平均成交價８２﹒８０３元；現時最
大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額１３４６﹒５１萬元，加權平均成交價８２﹒３３２元
。
現時，恒生指數報１９６６６，跌３３７點或１﹒６９％；恒生中國企業指數報６６６９，
跌１２４點或１﹒８４％；恒生科技指數報４１８２，跌１１２點或２﹒６３％；主板成交
２８１﹒１８億元。
上證綜合指數報３２３０，跌１６點或０﹒５１％，成交１６８９﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１２２４９，跌８１點或０﹒６６％，成交１０４２﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ８１﹒４５０ 變動 －４﹒７４％
最高價 ８５﹒８５０ 最低價 ８１﹒２００
成交股數 １９４﹒４萬股 成交金額 １﹒６１億
１０天平均 ８５﹒６８０ 歷史波幅％ ２９﹒５２１
２０天平均 ８９﹒０２３ 加權平均價 ８２﹒７７０
５０天平均 ９０﹒３６３ ＲＳＩ１４ ３５﹒３８９
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１５２９﹒６８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏體育（０２０２０） ８１﹒４５ －４﹒７４
潤啤（００２９１） ５２﹒４０ －３﹒５９
特步國際（０１３６８） １１﹒９６ －２﹒７６
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６５ －１﹒７４
申洲國際（０２３１３） ７７﹒３０ －２﹒２１
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒２０ －１﹒４４
李寧（０２３３１） ６２﹒３０ －３﹒６３
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９５ －１﹒４２
海底撈（０６８６２） １５﹒３８ －１﹒１６
九毛九（０９９２２） １７﹒７４ －１﹒５５
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（ｅｄ）
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