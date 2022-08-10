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02020 安踏體育
即時 按盤價 跌81.550 -3.950 (-4.620%)
大手異動

10/08/2022 10:27

《異動股》安踏體育（０２０２０）跌近５％，報８１﹒４５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》安踏體育（０２０２０）跌４﹒７４％，報８１﹒４５元，最
低價８１﹒２元，創１個月新低，最高價８５﹒８５元；成交１９４﹒４萬股，成交金額
１﹒６１億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１５２９﹒６８萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額７１１﹒９３萬元，加權平均成交價８２﹒８０３元；現時最
大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額１３４６﹒５１萬元，加權平均成交價８２﹒３３２元

　　現時，恒生指數報１９６６６，跌３３７點或１﹒６９％；恒生中國企業指數報６６６９，
跌１２４點或１﹒８４％；恒生科技指數報４１８２，跌１１２點或２﹒６３％；主板成交
２８１﹒１８億元。
　　上證綜合指數報３２３０，跌１６點或０﹒５１％，成交１６８９﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４９，跌８１點或０﹒６６％，成交１０４２﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８１﹒４５０　變動　　　　－４﹒７４％
　　最高價　　　　８５﹒８５０　最低價　　　８１﹒２００
　　成交股數　　１９４﹒４萬股　成交金額　　　１﹒６１億
　　１０天平均　　８５﹒６８０　歷史波幅％　２９﹒５２１
　　２０天平均　　８９﹒０２３　加權平均價　８２﹒７７０
　　５０天平均　　９０﹒３６３　ＲＳＩ１４　３５﹒３８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１５２９﹒６８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　８１﹒４５　－４﹒７４
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒４０　－３﹒５９
　　特步國際（０１３６８）　１１﹒９６　－２﹒７６
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６５　－１﹒７４
　　申洲國際（０２３１３）　７７﹒３０　－２﹒２１
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒２０　－１﹒４４
　　李寧（０２３３１）　　　６２﹒３０　－３﹒６３
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９５　－１﹒４２
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒３８　－１﹒１６
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒７４　－１﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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