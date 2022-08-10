《異動股》吉利汽車跌近３％失守１０天線，報１６﹒９６元

《經濟通通訊社１０日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９７％，報１６﹒９６元，跌

穿１０天線（１７﹒１２２元），最低價１６﹒９４元，最高價１７﹒３６元；成交１７９３萬

股，成交金額３﹒０８億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７６８３﹒７６萬元。

現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１５３９﹒７１萬元，加權平均成交價

１７﹒２０８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４１９萬元，加權平均成

交價１７﹒１７２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅６﹒９２％。

現時，恒生指數報１９６４０，跌３６３點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報６６６１，

跌１３３點或１﹒９６％；恒生科技指數報４１７５，跌１２０點或２﹒７９％；主板成交

３００﹒９２億元。

上證綜合指數報３２３５，跌１２點或０﹒３８％，成交１８００﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２２６１，跌６９點或０﹒５６％，成交１１０９﹒０１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １６﹒９６０ 變動 －２﹒９７％

最高價 １７﹒３６０ 最低價 １６﹒９４０

成交股數 １７９３萬股 成交金額 ３﹒０８億

１０天平均 １７﹒１２２ 歷史波幅％ ５３﹒５６３

２０天平均 １６﹒７４８ 加權平均價 １７﹒１６７

５０天平均 １６﹒３７６ ＲＳＩ１４ ５１﹒５９０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７６８３﹒７６萬元；暫

連跌４日，累計跌幅６﹒９２％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

吉利汽車（００１７５） １６﹒９６ －２﹒９７

力勁科技（００５５８） １３﹒０２ －３﹒２７

億和控股（００８３８） １﹒７６ －５﹒８８

中升控股（００８８１） ４０﹒１５ －０﹒６２

比亞迪（０１２１１） ２７６﹒４０ －４﹒６２

贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒２０ －０﹒６２

理想汽車（０２０１５） １１９﹒１０ －６﹒０７

廣汽集團（０２２３８） ７﹒２２ －３﹒２２

長汽（０２３３３） １１﹒４２ －３﹒２２

小鵬汽車（０９８６８） ８５﹒３５ －６﹒６２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

