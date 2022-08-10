《異動股》吉利汽車跌近３％失守１０天線，報１６﹒９６元

《經濟通通訊社１０日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９７％，報１６﹒９６元，跌
穿１０天線（１７﹒１２２元），最低價１６﹒９４元，最高價１７﹒３６元；成交１７９３萬
股，成交金額３﹒０８億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７６８３﹒７６萬元。
現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１５３９﹒７１萬元，加權平均成交價
１７﹒２０８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４１９萬元，加權平均成
交價１７﹒１７２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅６﹒９２％。
現時，恒生指數報１９６４０，跌３６３點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報６６６１，
跌１３３點或１﹒９６％；恒生科技指數報４１７５，跌１２０點或２﹒７９％；主板成交
３００﹒９２億元。
上證綜合指數報３２３５，跌１２點或０﹒３８％，成交１８００﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２２６１，跌６９點或０﹒５６％，成交１１０９﹒０１億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒９６０ 變動 －２﹒９７％
最高價 １７﹒３６０ 最低價 １６﹒９４０
成交股數 １７９３萬股 成交金額 ３﹒０８億
１０天平均 １７﹒１２２ 歷史波幅％ ５３﹒５６３
２０天平均 １６﹒７４８ 加權平均價 １７﹒１６７
５０天平均 １６﹒３７６ ＲＳＩ１４ ５１﹒５９０
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７６８３﹒７６萬元；暫
連跌４日，累計跌幅６﹒９２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １６﹒９６ －２﹒９７
力勁科技（００５５８） １３﹒０２ －３﹒２７
億和控股（００８３８） １﹒７６ －５﹒８８
中升控股（００８８１） ４０﹒１５ －０﹒６２
比亞迪（０１２１１） ２７６﹒４０ －４﹒６２
贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒２０ －０﹒６２
理想汽車（０２０１５） １１９﹒１０ －６﹒０７
廣汽集團（０２２３８） ７﹒２２ －３﹒２２
長汽（０２３３３） １１﹒４２ －３﹒２２
小鵬汽車（０９８６８） ８５﹒３５ －６﹒６２
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（ｅｄ）
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