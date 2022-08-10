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00175 吉利汽車
即時 按盤價 跌16.940 -0.540 (-3.089%)
大手異動

10/08/2022 10:34

《異動股》吉利汽車跌近３％失守１０天線，報１６﹒９６元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９７％，報１６﹒９６元，跌
穿１０天線（１７﹒１２２元），最低價１６﹒９４元，最高價１７﹒３６元；成交１７９３萬
股，成交金額３﹒０８億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７６８３﹒７６萬元。
現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１５３９﹒７１萬元，加權平均成交價
１７﹒２０８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４１９萬元，加權平均成
交價１７﹒１７２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅６﹒９２％。
　　現時，恒生指數報１９６４０，跌３６３點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報６６６１，
跌１３３點或１﹒９６％；恒生科技指數報４１７５，跌１２０點或２﹒７９％；主板成交
３００﹒９２億元。
　　上證綜合指數報３２３５，跌１２點或０﹒３８％，成交１８００﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６１，跌６９點或０﹒５６％，成交１１０９﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１６﹒９６０　變動　　　　－２﹒９７％
　　最高價　　　１７﹒３６０　最低價　　　１６﹒９４０
　　成交股數　　１７９３萬股　成交金額　　　３﹒０８億
　　１０天平均　１７﹒１２２　歷史波幅％　５３﹒５６３
　　２０天平均　１６﹒７４８　加權平均價　１７﹒１６７
　　５０天平均　１６﹒３７６　ＲＳＩ１４　５１﹒５９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７６８３﹒７６萬元；暫
連跌４日，累計跌幅６﹒９２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒９６　－２﹒９７
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒０２　－３﹒２７
　　億和控股（００８３８）　　　１﹒７６　－５﹒８８
　　中升控股（００８８１）　　４０﹒１５　－０﹒６２
　　比亞迪（０１２１１）　　２７６﹒４０　－４﹒６２
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７２﹒２０　－０﹒６２
　　理想汽車（０２０１５）　１１９﹒１０　－６﹒０７
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒２２　－３﹒２２
　　長汽（０２３３３）　　　　１１﹒４２　－３﹒２２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８５﹒３５　－６﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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