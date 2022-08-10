《經濟通通訊社１０日專訊》國泰（００２９３）於１０：３５ａｍ錄得１手１７３﹒５萬
股交叉盤，每股造８﹒５５５元，較上日收市價高０﹒４１％，涉資１４８４﹒２９萬元。
國泰現價升０﹒１２％，報８﹒５３元；成交３９６﹒８萬股，成交金額３３８８﹒８９萬
元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出９１﹒９１萬元。（ｒｗ）
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10/08/2022 10:36
《大手成交》國泰一手約１７４萬股交叉盤，涉資１４８４萬元
《經濟通通訊社１０日專訊》國泰（００２９３）於１０：３５ａｍ錄得１手１７３﹒５萬
股交叉盤，每股造８﹒５５５元，較上日收市價高０﹒４１％，涉資１４８４﹒２９萬元。
國泰現價升０﹒１２％，報８﹒５３元；成交３９６﹒８萬股，成交金額３３８８﹒８９萬
元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出９１﹒９１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 10/08/2022 13:10
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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