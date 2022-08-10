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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌14.060 -0.640 (-4.354%)
大手異動

10/08/2022 10:36

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報１４﹒２６元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒９９％，報１４﹒２６元，
最低價１４﹒２元，最高價１４﹒９元；成交５３９﹒６７萬股，成交金額７８６１﹒６８萬元
；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出２３３３﹒２７萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國投資信息，金額４６５﹒１６萬元，加權平均成交價１４﹒５２８元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根士丹利，金額３５０﹒９２萬元，加權平均成交價１４﹒６元。
　　現時，恒生指數報１９６１８，跌３８４點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報６６５２，
跌１４２點或２﹒１％；恒生科技指數報４１６８，跌１２６點或２﹒９５％；主板成交
３１０﹒６４億元。
　　上證綜合指數報３２３２，跌１５點或０﹒４６％，成交１８４１﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４４，跌８６點或０﹒７％，成交１１３６﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１４﹒２６０　變動　　　　　　－２﹒９９％
　　最高價　　　　　１４﹒９００　最低價　　　　　１４﹒２００
　　成交股數　　５３９﹒６７萬股　成交金額　　７８６１﹒６８萬
　　１０天平均　　　１５﹒２２８　歷史波幅％　　１１８﹒２１４
　　２０天平均　　　１８﹒５５１　加權平均價　　　１４﹒５６８
　　５０天平均　　　２６﹒０５１　ＲＳＩ１４　　　２８﹒２００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出２３３３﹒２７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒２６　－２﹒９９
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒１８　－２﹒６８
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３３﹒７５　－２﹒７４
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒０４　－１﹒９４
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒３２　－３﹒５１
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒６８　－５﹒０７
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒４６　－２﹒１２
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒２２　－０﹒８４
　　保利物業（０６０４９）　　　４０﹒９０　－２﹒７３
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒７４　－２﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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