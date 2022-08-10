《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報１４﹒２６元

《經濟通通訊社１０日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒９９％，報１４﹒２６元，

最低價１４﹒２元，最高價１４﹒９元；成交５３９﹒６７萬股，成交金額７８６１﹒６８萬元

；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出２３３３﹒２７萬元。現時最大淨被動買入券商為

中國投資信息，金額４６５﹒１６萬元，加權平均成交價１４﹒５２８元；現時最大淨被動賣出

券商為摩根士丹利，金額３５０﹒９２萬元，加權平均成交價１４﹒６元。

現時，恒生指數報１９６１８，跌３８４點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報６６５２，

跌１４２點或２﹒１％；恒生科技指數報４１６８，跌１２６點或２﹒９５％；主板成交

３１０﹒６４億元。

上證綜合指數報３２３２，跌１５點或０﹒４６％，成交１８４１﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２２４４，跌８６點或０﹒７％，成交１１３６﹒５８億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒２６０ 變動 －２﹒９９％

最高價 １４﹒９００ 最低價 １４﹒２００

成交股數 ５３９﹒６７萬股 成交金額 ７８６１﹒６８萬

１０天平均 １５﹒２２８ 歷史波幅％ １１８﹒２１４

２０天平均 １８﹒５５１ 加權平均價 １４﹒５６８

５０天平均 ２６﹒０５１ ＲＳＩ１４ ２８﹒２００

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股份狀態：主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出２３３３﹒２７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １４﹒２６ －２﹒９９

世茂服務（００８７３） ２﹒１８ －２﹒６８

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒７５ －２﹒７４

融創服務（０１５１６） ３﹒０４ －１﹒９４

新城悅服務（０１７５５） ６﹒３２ －３﹒５１

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒６８ －５﹒０７

綠城服務（０２８６９） ６﹒４６ －２﹒１２

雅生活（０３３１９） ８﹒２２ －０﹒８４

保利物業（０６０４９） ４０﹒９０ －２﹒７３

金科服務（０９６６６） １０﹒７４ －２﹒５４

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（ｅｄ）

