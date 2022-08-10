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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌168.300 -7.700 (-4.375%)
大手異動

10/08/2022 10:38

《大手成交》美團一手約２０萬股交叉盤，涉資３３２０萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美團（０３６９０）於１０：３７ａｍ錄得１手１９﹒５７萬
股交叉盤，每股造１６９﹒６５元，較上日收市價低３﹒６１％，涉資３３２０﹒０５萬元。
　　美團現價跌３﹒４７％，報１６９﹒９元；成交７２４﹒３９萬股，成交金額１２﹒４６億
元，主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出３﹒２１億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:10
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