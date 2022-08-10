《異動股》碧桂園（０２００７）跌逾３％，報２﹒４３元

《經濟通通訊社１０日專訊》碧桂園（０２００７）跌３﹒１９％，報２﹒４３元，最低價
２﹒４３元，創５２周新低，最高價２﹒５３元；成交３４１４﹒０２萬股，成交金額
８４７３﹒１５萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１３２７﹒０６萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９５８﹒２２萬元，加權平均成交價２﹒４７６元；現
時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額４２２﹒４１萬元，加權平均成交價２﹒４９元。
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒３３％。
現時，恒生指數報１９６１７，跌３８５點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６６４８，
跌１４６點或２﹒１５％；恒生科技指數報４１６９，跌１２６點或２﹒９４％；主板成交
３１６﹒５２億元。
上證綜合指數報３２３２，跌１５點或０﹒４７％，成交１８７１﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２２４３，跌８７點或０﹒７１％，成交１１５５﹒２４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒４３０ 變動 －３﹒１９％
最高價 ２﹒５３０ 最低價 ２﹒４３０
成交股數 ３４１４﹒０２萬股 成交金額 ８４７３﹒１５萬
１０天平均 ２﹒７３６ 歷史波幅％ ９６﹒７６０
２０天平均 ３﹒０５４ 加權平均價 ２﹒４８２
５０天平均 ３﹒９４２ ＲＳＩ１４ ２５﹒０９２
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１３２７﹒０６萬元；暫
連跌３日，累計跌幅１０﹒３３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ２﹒４３ －３﹒１９
中海外（００６８８） ２０﹒４５ －１﹒４５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒００ －１﹒４８
龍湖（００９６０） ２３﹒８５ －４﹒６０
新城發展（０１０３０） ２﹒５５ －１﹒９２
潤地（０１１０９） ３１﹒０５ －０﹒４８
合景泰富集團（０１８１３） １﹒５１ －２﹒５８
萬科企業（０２２０２） １４﹒０２ －１﹒８２
綠城（０３９００） １４﹒３６ －２﹒７１
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒００ －４﹒７６
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（ｅｄ）
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