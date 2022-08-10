《異動股》碧桂園（０２００７）跌逾３％，報２﹒４３元

《經濟通通訊社１０日專訊》碧桂園（０２００７）跌３﹒１９％，報２﹒４３元，最低價

２﹒４３元，創５２周新低，最高價２﹒５３元；成交３４１４﹒０２萬股，成交金額

８４７３﹒１５萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１３２７﹒０６萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９５８﹒２２萬元，加權平均成交價２﹒４７６元；現

時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額４２２﹒４１萬元，加權平均成交價２﹒４９元。

以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒３３％。

現時，恒生指數報１９６１７，跌３８５點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６６４８，

跌１４６點或２﹒１５％；恒生科技指數報４１６９，跌１２６點或２﹒９４％；主板成交

３１６﹒５２億元。

上證綜合指數報３２３２，跌１５點或０﹒４７％，成交１８７１﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２２４３，跌８７點或０﹒７１％，成交１１５５﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒４３０ 變動 －３﹒１９％

最高價 ２﹒５３０ 最低價 ２﹒４３０

成交股數 ３４１４﹒０２萬股 成交金額 ８４７３﹒１５萬

１０天平均 ２﹒７３６ 歷史波幅％ ９６﹒７６０

２０天平均 ３﹒０５４ 加權平均價 ２﹒４８２

５０天平均 ３﹒９４２ ＲＳＩ１４ ２５﹒０９２

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１３２７﹒０６萬元；暫

連跌３日，累計跌幅１０﹒３３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒４３ －３﹒１９

中海外（００６８８） ２０﹒４５ －１﹒４５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒００ －１﹒４８

龍湖（００９６０） ２３﹒８５ －４﹒６０

新城發展（０１０３０） ２﹒５５ －１﹒９２

潤地（０１１０９） ３１﹒０５ －０﹒４８

合景泰富集團（０１８１３） １﹒５１ －２﹒５８

萬科企業（０２２０２） １４﹒０２ －１﹒８２

綠城（０３９００） １４﹒３６ －２﹒７１

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒００ －４﹒７６

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（ｅｄ）

