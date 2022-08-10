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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌2.340 -0.170 (-6.773%)
大手異動

10/08/2022 10:38

《異動股》碧桂園（０２００７）跌逾３％，報２﹒４３元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》碧桂園（０２００７）跌３﹒１９％，報２﹒４３元，最低價
２﹒４３元，創５２周新低，最高價２﹒５３元；成交３４１４﹒０２萬股，成交金額
８４７３﹒１５萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１３２７﹒０６萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９５８﹒２２萬元，加權平均成交價２﹒４７６元；現
時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額４２２﹒４１萬元，加權平均成交價２﹒４９元。
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒３３％。
　　現時，恒生指數報１９６１７，跌３８５點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６６４８，
跌１４６點或２﹒１５％；恒生科技指數報４１６９，跌１２６點或２﹒９４％；主板成交
３１６﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２３２，跌１５點或０﹒４７％，成交１８７１﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４３，跌８７點或０﹒７１％，成交１１５５﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒４３０　變動　　　　　　－３﹒１９％
　　最高價　　　　　　　２﹒５３０　最低價　　　　　　２﹒４３０
　　成交股數　　３４１４﹒０２萬股　成交金額　　８４７３﹒１５萬
　　１０天平均　　　　　２﹒７３６　歷史波幅％　　　９６﹒７６０
　　２０天平均　　　　　３﹒０５４　加權平均價　　　　２﹒４８２
　　５０天平均　　　　　３﹒９４２　ＲＳＩ１４　　　２５﹒０９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１３２７﹒０６萬元；暫
連跌３日，累計跌幅１０﹒３３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４３　－３﹒１９
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒４５　－１﹒４５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒００　－１﹒４８
　　龍湖（００９６０）　　　　　２３﹒８５　－４﹒６０
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒５５　－１﹒９２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒０５　－０﹒４８
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒５１　－２﹒５８
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒０２　－１﹒８２
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒３６　－２﹒７１
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒００　－４﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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