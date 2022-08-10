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09992 泡泡瑪特
即時 按盤價 跌17.160 -0.640 (-3.596%)
大手異動

10/08/2022 11:03

《異動股》泡泡瑪特跌逾４％創新低，報１７﹒０８元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌４﹒０４％，報１７﹒０８元，最
低價１７﹒０６元，創上市新低，最高價１８﹒１４元；成交２９９﹒２３萬股，成交金額
５２６２﹒０３萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１２７﹒１８萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３３３﹒８７萬元，加權平均成交價１７﹒４６４元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４４０﹒６７萬元，加權平均成交價１７﹒５９１元。
　　現時，恒生指數報１９６１５，跌３８８點或１﹒９４％；恒生中國企業指數報６６４７，
跌１４７點或２﹒１７％；恒生科技指數報４１７０，跌１２５點或２﹒９１％；主板成交
３８８﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２３１，跌１５點或０﹒４８％，成交２１８５﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４７，跌８３點或０﹒６８％，成交１３７１﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７﹒０８０　變動　　　　　　－４﹒０４％
　　最高價　　　　　１８﹒１４０　最低價　　　　　１７﹒０６０
　　成交股數　　２９９﹒２３萬股　成交金額　　５２６２﹒０３萬
　　１０天平均　　　１７﹒８５２　歷史波幅％　　　７５﹒１０３
　　２０天平均　　　２０﹒３３３　加權平均價　　　１７﹒５８５
　　５０天平均　　　２８﹒９５６　ＲＳＩ１４　　　２４﹒２７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１２７﹒１８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　１７﹒０８０　　－４﹒０４
　　瀛晟科學（００２０９）　　　０﹒０２７　－１０﹒００
　　僑雄國際（００３８１）　　　０﹒２０５　　－２﹒３８
　　彩星玩具（００８６９）　　　０﹒５６０　　－５﹒０８
　　德林國際（０１１２６）　　　２﹒３６０　　　　無升跌
　　凱知樂國際（０２１２２）　　０﹒１２４　　－２﹒３６
　　奇士達（０６９１８）　　　　３﹒１３０　　－３﹒１０
　　佰悅集團（０８５４５）　　　０﹒０３４　　－２﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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