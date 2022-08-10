《異動股》泡泡瑪特跌逾４％創新低，報１７﹒０８元

《經濟通通訊社１０日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌４﹒０４％，報１７﹒０８元，最

低價１７﹒０６元，創上市新低，最高價１８﹒１４元；成交２９９﹒２３萬股，成交金額

５２６２﹒０３萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１２７﹒１８萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額３３３﹒８７萬元，加權平均成交價１７﹒４６４元；現

時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４４０﹒６７萬元，加權平均成交價１７﹒５９１元。

現時，恒生指數報１９６１５，跌３８８點或１﹒９４％；恒生中國企業指數報６６４７，

跌１４７點或２﹒１７％；恒生科技指數報４１７０，跌１２５點或２﹒９１％；主板成交

３８８﹒５２億元。

上證綜合指數報３２３１，跌１５點或０﹒４８％，成交２１８５﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２２４７，跌８３點或０﹒６８％，成交１３７１﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒０８０ 變動 －４﹒０４％

最高價 １８﹒１４０ 最低價 １７﹒０６０

成交股數 ２９９﹒２３萬股 成交金額 ５２６２﹒０３萬

１０天平均 １７﹒８５２ 歷史波幅％ ７５﹒１０３

２０天平均 ２０﹒３３３ 加權平均價 １７﹒５８５

５０天平均 ２８﹒９５６ ＲＳＩ１４ ２４﹒２７３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１２７﹒１８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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泡泡瑪特（０９９９２） １７﹒０８０ －４﹒０４

瀛晟科學（００２０９） ０﹒０２７ －１０﹒００

僑雄國際（００３８１） ０﹒２０５ －２﹒３８

彩星玩具（００８６９） ０﹒５６０ －５﹒０８

德林國際（０１１２６） ２﹒３６０ 無升跌

凱知樂國際（０２１２２） ０﹒１２４ －２﹒３６

奇士達（０６９１８） ３﹒１３０ －３﹒１０

佰悅集團（０８５４５） ０﹒０３４ －２﹒８６

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（ｅｄ）

