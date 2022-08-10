《異動股》泡泡瑪特跌逾４％創新低，報１７﹒０８元

《經濟通通訊社１０日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌４﹒０４％，報１７﹒０８元，最
低價１７﹒０６元，創上市新低，最高價１８﹒１４元；成交２９９﹒２３萬股，成交金額
５２６２﹒０３萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１２７﹒１８萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３３３﹒８７萬元，加權平均成交價１７﹒４６４元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４４０﹒６７萬元，加權平均成交價１７﹒５９１元。
現時，恒生指數報１９６１５，跌３８８點或１﹒９４％；恒生中國企業指數報６６４７，
跌１４７點或２﹒１７％；恒生科技指數報４１７０，跌１２５點或２﹒９１％；主板成交
３８８﹒５２億元。
上證綜合指數報３２３１，跌１５點或０﹒４８％，成交２１８５﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２２４７，跌８３點或０﹒６８％，成交１３７１﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒０８０ 變動 －４﹒０４％
最高價 １８﹒１４０ 最低價 １７﹒０６０
成交股數 ２９９﹒２３萬股 成交金額 ５２６２﹒０３萬
１０天平均 １７﹒８５２ 歷史波幅％ ７５﹒１０３
２０天平均 ２０﹒３３３ 加權平均價 １７﹒５８５
５０天平均 ２８﹒９５６ ＲＳＩ１４ ２４﹒２７３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１２７﹒１８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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泡泡瑪特（０９９９２） １７﹒０８０ －４﹒０４
瀛晟科學（００２０９） ０﹒０２７ －１０﹒００
僑雄國際（００３８１） ０﹒２０５ －２﹒３８
彩星玩具（００８６９） ０﹒５６０ －５﹒０８
德林國際（０１１２６） ２﹒３６０ 無升跌
凱知樂國際（０２１２２） ０﹒１２４ －２﹒３６
奇士達（０６９１８） ３﹒１３０ －３﹒１０
佰悅集團（０８５４５） ０﹒０３４ －２﹒８６
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（ｅｄ）
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