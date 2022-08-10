《經濟通通訊社１０日專訊》藥明康德（０２３５９）於１１：０４ａｍ錄得１手１５萬股
交叉盤，每股造９０﹒６２５元，較上日收市價低２﹒８７％，涉資１３５９﹒３８萬元。
藥明康德現價跌２﹒８９％，報９０﹒６元；成交１２８﹒９８萬股，成交金額１﹒１８億
元，主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出２１３７﹒４萬元。（ｒｗ）
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10/08/2022 11:05
《大手成交》藥明康德一手１５萬股交叉盤，涉資１３５９萬元
《經濟通通訊社１０日專訊》藥明康德（０２３５９）於１１：０４ａｍ錄得１手１５萬股
交叉盤，每股造９０﹒６２５元，較上日收市價低２﹒８７％，涉資１３５９﹒３８萬元。
藥明康德現價跌２﹒８９％，報９０﹒６元；成交１２８﹒９８萬股，成交金額１﹒１８億
元，主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出２１３７﹒４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 10/08/2022 13:11
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