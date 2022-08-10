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02359 藥明康德
即時 按盤價 跌89.700 -3.600 (-3.859%)
大手異動

10/08/2022 11:05

《大手成交》藥明康德一手１５萬股交叉盤，涉資１３５９萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》藥明康德（０２３５９）於１１：０４ａｍ錄得１手１５萬股
交叉盤，每股造９０﹒６２５元，較上日收市價低２﹒８７％，涉資１３５９﹒３８萬元。
　　藥明康德現價跌２﹒８９％，報９０﹒６元；成交１２８﹒９８萬股，成交金額１﹒１８億
元，主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出２１３７﹒４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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