《異動股》新奧能源跌近３％失守２５０天線，報１２６﹒１元

《經濟通通訊社１０日專訊》新奧能源（０２６８８）跌２﹒７％，報１２６﹒１元，跌穿

２５０天線（１２６﹒４７１元），最低價１２５﹒７元，最高價１２９﹒９元；成交

３５﹒０３萬股，成交金額４４８６﹒５９萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入

２０９﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額３７８﹒１２萬元，加權平均成交價

１２８﹒１５２元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２５８﹒１４萬元，加

權平均成交價１２７﹒６７６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒１１％。

現時，恒生指數報１９６０５，跌３９７點或１﹒９９％；恒生中國企業指數報６６４１，

跌１５３點或２﹒２６％；恒生科技指數報４１６５，跌１２９點或３﹒０１％；主板成交

３９５﹒０６億元。

上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５３％，成交２２１５﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２２４３，跌８７點或０﹒７１％，成交１３９１﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 １２６﹒１００ 變動 －２﹒７０％

最高價 １２９﹒９００ 最低價 １２５﹒７００

成交股數 ３５﹒０３萬股 成交金額 ４４８６﹒５９萬

１０天平均 １２９﹒０４０ 歷史波幅％ ２４﹒１９３

２０天平均 １２７﹒１０５ 加權平均價 １２８﹒０７７

５０天平均 １２４﹒６２８ ＲＳＩ１４ ４８﹒０３９

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２０９﹒４４萬元；暫

連跌２日，累計跌幅４﹒１１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新奧能源（０２６８８） １２６﹒１００ －２﹒７０

昆侖能源（００１３５） ５﹒４９０ －１﹒２６

中國燃氣（００３８４） １１﹒８８０ －１﹒００

北控（００３９２） ２４﹒３００ －１﹒０２

中國油氣控股（００７０２） ０﹒１０６ －２﹒７５

中國天然氣（００９３１） ０﹒３５０ 無升跌

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒５１０ －２﹒５０

華潤燃氣（０１１９３） ３２﹒８５０ －１﹒２０

天倫燃氣（０１６００） ３﹒８２０ －１﹒５５

中裕能源（０３６３３） ６﹒６９０ －０﹒１５

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（ｅｄ）

