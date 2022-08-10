《異動股》國科控股跌逾１７％創新低，報０﹒３８５元

《經濟通通訊社１０日專訊》國科控股（０８２７５）跌１７﹒２％，報０﹒３８５元，最

低價０﹒３８５元，創上市新低，最高價０﹒４７元；成交２２４萬股，成交金額９５﹒９６萬

元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊

亞太，金額３﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒３９９元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融

控股，金額１１﹒８８萬元，加權平均成交價０﹒４４元。

現時，恒生指數報１９６２０，跌３８２點或１﹒９１％；恒生中國企業指數報６６４９，

跌１４５點或２﹒１４％；恒生科技指數報４１７０，跌１２４點或２﹒９１％；主板成交

４０７﹒９６億元。

上證綜合指數報３２３４，跌１２點或０﹒３９％，成交２２８４﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２２６６，跌６５點或０﹒５３％，成交１４３５﹒４４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３８５ 變動 －１７﹒２０％

最高價 ０﹒４７０ 最低價 ０﹒３８５

成交股數 ２２４萬股 成交金額 ９５﹒９６萬

１０天平均 ０﹒４９７ 歷史波幅％ ８６﹒６３２

２０天平均 ０﹒５３８ 加權平均價 ０﹒４２８

５０天平均 ０﹒５４８ ＲＳＩ１４ ２６﹒７１３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１﹒５８萬元



（ｅｄ）

