《異動股》國科控股跌逾１７％創新低，報０﹒３８５元

《經濟通通訊社１０日專訊》國科控股（０８２７５）跌１７﹒２％，報０﹒３８５元，最
低價０﹒３８５元，創上市新低，最高價０﹒４７元；成交２２４萬股，成交金額９５﹒９６萬
元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊
亞太，金額３﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒３９９元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融
控股，金額１１﹒８８萬元，加權平均成交價０﹒４４元。
現時，恒生指數報１９６２０，跌３８２點或１﹒９１％；恒生中國企業指數報６６４９，
跌１４５點或２﹒１４％；恒生科技指數報４１７０，跌１２４點或２﹒９１％；主板成交
４０７﹒９６億元。
上證綜合指數報３２３４，跌１２點或０﹒３９％，成交２２８４﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２２６６，跌６５點或０﹒５３％，成交１４３５﹒４４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３８５ 變動 －１７﹒２０％
最高價 ０﹒４７０ 最低價 ０﹒３８５
成交股數 ２２４萬股 成交金額 ９５﹒９６萬
１０天平均 ０﹒４９７ 歷史波幅％ ８６﹒６３２
２０天平均 ０﹒５３８ 加權平均價 ０﹒４２８
５０天平均 ０﹒５４８ ＲＳＩ１４ ２６﹒７１３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１﹒５８萬元
（ｅｄ）
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