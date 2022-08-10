《異動股》國科控股挫近２３％創新低，報０﹒３６元

《經濟通通訊社１０日專訊》國科控股（０８２７５）跌２２﹒５８％，報０﹒３６元，最

低價０﹒３５元，創上市新低，最高價０﹒４７元；成交９８１萬股，成交金額３６６﹒０１萬

元；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２７０﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為

極訊亞太，金額７﹒５９萬元，加權平均成交價０﹒３７９元；現時最大淨被動賣出券商為華泰

金融控股，金額１１﹒８８萬元，加權平均成交價０﹒４４元。

現時，恒生指數報１９６０９，跌３９４點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６６４４，

跌１５０點或２﹒２２％；恒生科技指數報４１７０，跌１２４點或２﹒９％；主板成交

４２８﹒０２億元。

上證綜合指數報３２３５，跌１１點或０﹒３５％，成交２３９２﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２２６５，跌６５點或０﹒５３％，成交１５１１﹒６３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒３６０ 變動 －２２﹒５８％

最高價 ０﹒４７０ 最低價 ０﹒３５０

成交股數 ９８１萬股 成交金額 ３６６﹒０１萬

１０天平均 ０﹒４９５ 歷史波幅％ ８６﹒６３２

２０天平均 ０﹒５３７ 加權平均價 ０﹒３７３

５０天平均 ０﹒５４７ ＲＳＩ１４ ２４﹒７９９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２７０﹒０８萬元



（ｅｄ）

