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08275 國科控股
即時 按盤價 跌0.370 -0.095 (-20.430%)
大手異動

10/08/2022 11:24

《異動股》國科控股挫近２３％創新低，報０﹒３６元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國科控股（０８２７５）跌２２﹒５８％，報０﹒３６元，最
低價０﹒３５元，創上市新低，最高價０﹒４７元；成交９８１萬股，成交金額３６６﹒０１萬
元；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２７０﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為
極訊亞太，金額７﹒５９萬元，加權平均成交價０﹒３７９元；現時最大淨被動賣出券商為華泰
金融控股，金額１１﹒８８萬元，加權平均成交價０﹒４４元。
　　現時，恒生指數報１９６０９，跌３９４點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６６４４，
跌１５０點或２﹒２２％；恒生科技指數報４１７０，跌１２４點或２﹒９％；主板成交
４２８﹒０２億元。
　　上證綜合指數報３２３５，跌１１點或０﹒３５％，成交２３９２﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６５，跌６５點或０﹒５３％，成交１５１１﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３６０　變動　　　　－２２﹒５８％
　　最高價　　　０﹒４７０　最低價　　　　　０﹒３５０
　　成交股數　　９８１萬股　成交金額　　３６６﹒０１萬
　　１０天平均　０﹒４９５　歷史波幅％　　８６﹒６３２
　　２０天平均　０﹒５３７　加權平均價　　　０﹒３７３
　　５０天平均　０﹒５４７　ＲＳＩ１４　　２４﹒７９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２７０﹒０８萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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