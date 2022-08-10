《異動股》國科控股挫近２３％創新低，報０﹒３６元

《經濟通通訊社１０日專訊》國科控股（０８２７５）跌２２﹒５８％，報０﹒３６元，最
低價０﹒３５元，創上市新低，最高價０﹒４７元；成交９８１萬股，成交金額３６６﹒０１萬
元；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２７０﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為
極訊亞太，金額７﹒５９萬元，加權平均成交價０﹒３７９元；現時最大淨被動賣出券商為華泰
金融控股，金額１１﹒８８萬元，加權平均成交價０﹒４４元。
現時，恒生指數報１９６０９，跌３９４點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６６４４，
跌１５０點或２﹒２２％；恒生科技指數報４１７０，跌１２４點或２﹒９％；主板成交
４２８﹒０２億元。
上證綜合指數報３２３５，跌１１點或０﹒３５％，成交２３９２﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２２６５，跌６５點或０﹒５３％，成交１５１１﹒６３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３６０ 變動 －２２﹒５８％
最高價 ０﹒４７０ 最低價 ０﹒３５０
成交股數 ９８１萬股 成交金額 ３６６﹒０１萬
１０天平均 ０﹒４９５ 歷史波幅％ ８６﹒６３２
２０天平均 ０﹒５３７ 加權平均價 ０﹒３７３
５０天平均 ０﹒５４７ ＲＳＩ１４ ２４﹒７９９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２７０﹒０８萬元
（ｅｄ）
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