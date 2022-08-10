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09977 鳳祥股份
即時 按盤價 升1.040 +0.240 (+30.000%)
大手異動

10/08/2022 11:31

《異動股》鳳祥股份漲近３９％突破５０天線，報１﹒１１元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》鳳祥股份（０９９７７）升３８﹒７５％，報１﹒１１元，升
穿５０天線（１﹒０８４元），最高價１﹒１５元，創１個月新高，最低價０﹒８４元；成交
７８﹒１萬股，成交金額７５﹒８４萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
３５﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲，金額４﹒１９萬元，加權平均成交
價０﹒９５１元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額８﹒９８萬元，加權平均成交
價０﹒９９５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４０﹒５１％。
　　現時，恒生指數報１９５９９，跌４０４點或２﹒０２％；恒生中國企業指數報６６４１，
跌１５３點或２﹒２６％；恒生科技指數報４１６５，跌１２９點或３﹒０１％；主板成交
４４１﹒１９億元。
　　上證綜合指數報３２３５，跌１２點或０﹒３７％，成交２４４２﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６２，跌６８點或０﹒５６％，成交１５４３﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒１１０　變動　　　　＋３８﹒７５％
　　最高價　　　　１﹒１５０　最低價　　　　　０﹒８４０
　　成交股數　　７８﹒１萬股　成交金額　　　７５﹒８４萬
　　１０天平均　　０﹒８５４　歷史波幅％　　７８﹒８８０
　　２０天平均　　０﹒９００　加權平均價　　　０﹒９７１
　　５０天平均　　１﹒０８４　ＲＳＩ１４　　６３﹒１７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
３５﹒８７萬元；暫連升２日，累計升幅４０﹒５１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鳳祥股份（０９９７７）　　１﹒１１０　＋３８﹒７５
　　萬洲國際（００２８８）　　５﹒４９０　　－２﹒１４
　　雨潤食品（０１０６８）　　０﹒５５０　　＋３﹒７７
　　惠生國際（０１３４０）　　０﹒０６８　　　　無升跌
　　中糧家佳康（０１６１０）　３﹒０１０　　－０﹒３３
　　永續農業（０８６０９）　　０﹒３１０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:12
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