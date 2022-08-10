《異動股》鳳祥股份漲近３９％突破５０天線，報１﹒１１元

《經濟通通訊社１０日專訊》鳳祥股份（０９９７７）升３８﹒７５％，報１﹒１１元，升

穿５０天線（１﹒０８４元），最高價１﹒１５元，創１個月新高，最低價０﹒８４元；成交

７８﹒１萬股，成交金額７５﹒８４萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入

３５﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲，金額４﹒１９萬元，加權平均成交

價０﹒９５１元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額８﹒９８萬元，加權平均成交

價０﹒９９５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４０﹒５１％。

現時，恒生指數報１９５９９，跌４０４點或２﹒０２％；恒生中國企業指數報６６４１，

跌１５３點或２﹒２６％；恒生科技指數報４１６５，跌１２９點或３﹒０１％；主板成交

４４１﹒１９億元。

上證綜合指數報３２３５，跌１２點或０﹒３７％，成交２４４２﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２２６２，跌６８點或０﹒５６％，成交１５４３﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１１０ 變動 ＋３８﹒７５％

最高價 １﹒１５０ 最低價 ０﹒８４０

成交股數 ７８﹒１萬股 成交金額 ７５﹒８４萬

１０天平均 ０﹒８５４ 歷史波幅％ ７８﹒８８０

２０天平均 ０﹒９００ 加權平均價 ０﹒９７１

５０天平均 １﹒０８４ ＲＳＩ１４ ６３﹒１７３

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入

３５﹒８７萬元；暫連升２日，累計升幅４０﹒５１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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鳳祥股份（０９９７７） １﹒１１０ ＋３８﹒７５

萬洲國際（００２８８） ５﹒４９０ －２﹒１４

雨潤食品（０１０６８） ０﹒５５０ ＋３﹒７７

惠生國際（０１３４０） ０﹒０６８ 無升跌

中糧家佳康（０１６１０） ３﹒０１０ －０﹒３３

永續農業（０８６０９） ０﹒３１０ 無升跌

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（ｅｄ）

