《異動股》統一企業跌逾１０％失守２５０天線，報６﹒６４元

《經濟通通訊社１０日專訊》統一企業（００２２０）跌１０﹒０３％，報６﹒６４元，跌

穿２５０天線（６﹒７７２元），最低價６﹒６４元，創１個月新低，最高價７﹒２元；成交

６８６﹒９萬股，成交金額４７０１﹒３萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出

２５５﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額４１６﹒４２萬元，加權平均成交價

６﹒７５８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２１５﹒２７萬元，加權平

均成交價６﹒７３８元。

現時，恒生指數報１９５８６，跌４１６點或２﹒０８％；恒生中國企業指數報６６３５，

跌１５９點或２﹒３４％；恒生科技指數報４１６３，跌１３２點或３﹒０７％；主板成交

４４３﹒８２億元。

上證綜合指數報３２３５，跌１２點或０﹒３７％，成交２４４２﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２２６２，跌６８點或０﹒５６％，成交１５４３﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒６４０ 變動 －１０﹒０３％

最高價 ７﹒２００ 最低價 ６﹒６４０

成交股數 ６８６﹒９萬股 成交金額 ４７０１﹒３萬

１０天平均 ７﹒２１４ 歷史波幅％ ２６﹒３９４

２０天平均 ７﹒１６０ 加權平均價 ６﹒８４４

５０天平均 ６﹒７６４ ＲＳＩ１４ ３７﹒７１９

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出

２５５﹒５２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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統一企業（００２２０） ６﹒６４ －１０﹒０３

中國旺旺（００１５１） ６﹒２４ －１﹒７３

康師傅控股（００３２２） １２﹒２６ －１﹒６１

維他奶（００３４５） １０﹒８２ 無升跌

中國食品（００５０６） ２﹒５２ －０﹒７９

雨潤食品（０１０６８） ０﹒５５ ＋３﹒７７

周黑鴨（０１４５８） ３﹒７０ －３﹒９０

中糧家佳康（０１６１０） ３﹒００ －０﹒６６

達利食品（０３７９９） ３﹒５８ －１﹒１０

農夫山泉（０９６３３） ４５﹒５０ －２﹒８８

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（ｅｄ）

