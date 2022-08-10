《異動股》統一企業跌逾１０％失守２５０天線，報６﹒６４元

《經濟通通訊社１０日專訊》統一企業（００２２０）跌１０﹒０３％，報６﹒６４元，跌
穿２５０天線（６﹒７７２元），最低價６﹒６４元，創１個月新低，最高價７﹒２元；成交
６８６﹒９萬股，成交金額４７０１﹒３萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
２５５﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額４１６﹒４２萬元，加權平均成交價
６﹒７５８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２１５﹒２７萬元，加權平
均成交價６﹒７３８元。
現時，恒生指數報１９５８６，跌４１６點或２﹒０８％；恒生中國企業指數報６６３５，
跌１５９點或２﹒３４％；恒生科技指數報４１６３，跌１３２點或３﹒０７％；主板成交
４４３﹒８２億元。
上證綜合指數報３２３５，跌１２點或０﹒３７％，成交２４４２﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２２６２，跌６８點或０﹒５６％，成交１５４３﹒７３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ６﹒６４０ 變動 －１０﹒０３％
最高價 ７﹒２００ 最低價 ６﹒６４０
成交股數 ６８６﹒９萬股 成交金額 ４７０１﹒３萬
１０天平均 ７﹒２１４ 歷史波幅％ ２６﹒３９４
２０天平均 ７﹒１６０ 加權平均價 ６﹒８４４
５０天平均 ６﹒７６４ ＲＳＩ１４ ３７﹒７１９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
２５５﹒５２萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
統一企業（００２２０） ６﹒６４ －１０﹒０３
中國旺旺（００１５１） ６﹒２４ －１﹒７３
康師傅控股（００３２２） １２﹒２６ －１﹒６１
維他奶（００３４５） １０﹒８２ 無升跌
中國食品（００５０６） ２﹒５２ －０﹒７９
雨潤食品（０１０６８） ０﹒５５ ＋３﹒７７
周黑鴨（０１４５８） ３﹒７０ －３﹒９０
中糧家佳康（０１６１０） ３﹒００ －０﹒６６
達利食品（０３７９９） ３﹒５８ －１﹒１０
農夫山泉（０９６３３） ４５﹒５０ －２﹒８８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動