  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00220 統一企業中國
即時 按盤價 跌6.650 -0.730 (-9.892%)
大手異動

10/08/2022 11:33

《異動股》統一企業跌逾１０％失守２５０天線，報６﹒６４元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》統一企業（００２２０）跌１０﹒０３％，報６﹒６４元，跌
穿２５０天線（６﹒７７２元），最低價６﹒６４元，創１個月新低，最高價７﹒２元；成交
６８６﹒９萬股，成交金額４７０１﹒３萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
２５５﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額４１６﹒４２萬元，加權平均成交價
６﹒７５８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２１５﹒２７萬元，加權平
均成交價６﹒７３８元。
　　現時，恒生指數報１９５８６，跌４１６點或２﹒０８％；恒生中國企業指數報６６３５，
跌１５９點或２﹒３４％；恒生科技指數報４１６３，跌１３２點或３﹒０７％；主板成交
４４３﹒８２億元。
　　上證綜合指數報３２３５，跌１２點或０﹒３７％，成交２４４２﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６２，跌６８點或０﹒５６％，成交１５４３﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６﹒６４０　變動　　　　－１０﹒０３％
　　最高價　　　　　７﹒２００　最低價　　　　　６﹒６４０
　　成交股數　　６８６﹒９萬股　成交金額　　４７０１﹒３萬
　　１０天平均　　　７﹒２１４　歷史波幅％　　２６﹒３９４
　　２０天平均　　　７﹒１６０　加權平均價　　　６﹒８４４
　　５０天平均　　　６﹒７６４　ＲＳＩ１４　　３７﹒７１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
２５５﹒５２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　統一企業（００２２０）　　　６﹒６４　－１０﹒０３
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒２４　　－１﹒７３
　　康師傅控股（００３２２）　１２﹒２６　　－１﹒６１
　　維他奶（００３４５）　　　１０﹒８２　　　　無升跌
　　中國食品（００５０６）　　　２﹒５２　　－０﹒７９
　　雨潤食品（０１０６８）　　　０﹒５５　　＋３﹒７７
　　周黑鴨（０１４５８）　　　　３﹒７０　　－３﹒９０
　　中糧家佳康（０１６１０）　　３﹒００　　－０﹒６６
　　達利食品（０３７９９）　　　３﹒５８　　－１﹒１０
　　農夫山泉（０９６３３）　　４５﹒５０　　－２﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰05/08/2022 09:01  《大手成交》統一企業等２家公司上午９：００市前大手交易

其他大手異動
More

19/07/2022 09:01  《大手成交》德信服務集團等２家公司上午９：００大手交易

11/07/2022 09:01  《大手成交》龍源電力等４家公司上午９：００市前大手交易

29/06/2022 14:07  《異動股》維他奶績後挫近６％，全年盈轉虧蝕１﹒６億元

06/04/2022 09:01  《大手成交》京東健康等６家公司上午９：００市前大手交易

29/03/2022 09:24  《異動股》農夫山泉（０９６３３）高開近７％，去年多賺３６％

備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金