《異動股》弘陽地產跌逾１０％創新低，報１﹒１５元

《經濟通通訊社１０日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１０﹒１６％，報１﹒１５元，最

低價１﹒１５元，創上市新低，最高價１﹒２７元；成交２１萬股，成交金額２５﹒８２萬元；

主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入７﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿亞太

證券，金額６７５５元，加權平均成交價１﹒２２８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額

４﹒３６萬元，加權平均成交價１﹒２５９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

１３﹒５３％。

現時，恒生指數報１９５７８，跌４２５點或２﹒１３％；恒生中國企業指數報６６３２，

跌１６２點或２﹒３９％；恒生科技指數報４１６２，跌１３２點或３﹒０９％；主板成交

４４９﹒０９億元。

上證綜合指數報３２３５，跌１２點或０﹒３７％，成交２４４２﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２２６２，跌６８點或０﹒５６％，成交１５４３﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１５０ 變動 －１０﹒１６％

最高價 １﹒２７０ 最低價 １﹒１５０

成交股數 ２１萬股 成交金額 ２５﹒８２萬

１０天平均 １﹒３４４ 歷史波幅％ ７３﹒４７４

２０天平均 １﹒５３７ 加權平均價 １﹒２２９

５０天平均 ２﹒０９７ ＲＳＩ１４ １５﹒６６４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入７﹒０９萬元；暫連跌３日

，累計跌幅１３﹒５３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘陽地產（０１９９６） １﹒１５０ －１０﹒１６

新地（０００１６） ９３﹒９５０ －１﹒８３

新世界（０００１７） ２６﹒６００ －０﹒５６

中海外（００６８８） ２０﹒３００ －２﹒１７

龍湖（００９６０） ２３﹒３５０ －６﹒６０

潤地（０１１０９） ３１﹒１００ －０﹒３２

長實（０１１１３） ５４﹒２５０ －１﹒７２

碧桂園（０２００７） ２﹒４１０ －３﹒９８

萬科企業（０２２０２） １３﹒９２０ －２﹒５２

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２２４ －４﹒６８

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（ｅｄ）

