  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01996 弘陽地產
即時 按盤價 跌1.190 -0.090 (-7.031%)
大手異動

10/08/2022 11:37

《異動股》弘陽地產跌逾１０％創新低，報１﹒１５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１０﹒１６％，報１﹒１５元，最
低價１﹒１５元，創上市新低，最高價１﹒２７元；成交２１萬股，成交金額２５﹒８２萬元；
主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入７﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿亞太
證券，金額６７５５元，加權平均成交價１﹒２２８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額
４﹒３６萬元，加權平均成交價１﹒２５９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
１３﹒５３％。
　　現時，恒生指數報１９５７８，跌４２５點或２﹒１３％；恒生中國企業指數報６６３２，
跌１６２點或２﹒３９％；恒生科技指數報４１６２，跌１３２點或３﹒０９％；主板成交
４４９﹒０９億元。
　　上證綜合指數報３２３５，跌１２點或０﹒３７％，成交２４４２﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６２，跌６８點或０﹒５６％，成交１５４３﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒１５０　變動　　　　－１０﹒１６％
　　最高價　　　１﹒２７０　最低價　　　　　１﹒１５０
　　成交股數　　　２１萬股　成交金額　　　２５﹒８２萬
　　１０天平均　１﹒３４４　歷史波幅％　　７３﹒４７４
　　２０天平均　１﹒５３７　加權平均價　　　１﹒２２９
　　５０天平均　２﹒０９７　ＲＳＩ１４　　１５﹒６６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入７﹒０９萬元；暫連跌３日
，累計跌幅１３﹒５３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘陽地產（０１９９６）　　　　１﹒１５０　－１０﹒１６
　　新地（０００１６）　　　　　９３﹒９５０　　－１﹒８３
　　新世界（０００１７）　　　　２６﹒６００　　－０﹒５６
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒３００　　－２﹒１７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２３﹒３５０　　－６﹒６０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒１００　　－０﹒３２
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒２５０　　－１﹒７２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４１０　　－３﹒９８
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒９２０　　－２﹒５２
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２２４　　－４﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰05/08/2022 14:25  《異動股》弘陽地產（０１９９６）跌逾２％創新低，報１﹒３元

其他大手異動
More

03/08/2022 09:21  《異動股》萬國數據等４家公司開市競價異動

02/08/2022 10:50  《異動股》天立國際控股等３家公司上午１０：４９異動

01/08/2022 11:29  《異動股》弘陽地產（０１９９６）微跌創新低，報１﹒４３元

29/07/2022 10:27  《異動股》弘陽地產（１９９６）跌近５％創新低，報１﹒４３元

22/07/2022 15:38  《異動股》弘陽地產跌逾１０％創新低，報１﹒４５元

備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金