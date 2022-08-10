《異動股》再鼎醫藥（９６８８）跌４％，中期純利收窄

《經濟通通訊社１０日專訊》再鼎醫藥（０９６８８）現價跌３﹒９９％，報３６﹒１元，

該股成交約４萬股，涉資１５９萬元。

再鼎醫藥公布截至今年６月３０日止六個月未經審核業績，按美國公認會計準計算期內股東

應佔淨虧損減少至２﹒２億美元，每股虧損０﹒２３美元。該公司上年同淨虧損３﹒９６億美元

，每股虧損０﹒４４美元。公司六個月收入９４９０萬美元增長６６﹒４％，研發開支１﹒２億

美元，減少６５﹒３％，經營虧損由上年同期的約４億元降至期內的１﹒７８億美元。

現時，恒生指數報１９９２３，跌７９點或跌０﹒４０％，主板成交６２﹒５８億元。國企

指數報６７６８，跌２５點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報４２５３，跌４１點或跌

０﹒９７％。

即月期指新報１９８８１，跌１１９點，低水４３點。即月國指期貨報６７６６，跌３９點

，低水３點。即月科指期貨新報４２５９，跌４２點，高水１５點。

上證綜合指數報３２４６，跌１點或跌０﹒０３％，成交３６５﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２３１２，跌１８點或跌０﹒１５％，成交５８５﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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再鼎醫藥（０９６８８） ３６﹒１０元 跌３﹒９９％

和黃醫藥（０００１３） ２２﹒５０元 升１﹒３５％

藥明生物（０２２６９） ７２﹒５０元 跌２﹒６８％

藥明康德（０２３５９） ９２﹒９５元 跌０﹒３８％

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（ｈｃ）

