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09688 再鼎醫藥－Ｂ
即時 按盤價 跌35.300 -2.300 (-6.117%)
大手異動

10/08/2022 09:38

《異動股》再鼎醫藥（９６８８）跌４％，中期純利收窄

　　《經濟通通訊社１０日專訊》再鼎醫藥（０９６８８）現價跌３﹒９９％，報３６﹒１元，
該股成交約４萬股，涉資１５９萬元。
　　再鼎醫藥公布截至今年６月３０日止六個月未經審核業績，按美國公認會計準計算期內股東
應佔淨虧損減少至２﹒２億美元，每股虧損０﹒２３美元。該公司上年同淨虧損３﹒９６億美元
，每股虧損０﹒４４美元。公司六個月收入９４９０萬美元增長６６﹒４％，研發開支１﹒２億
美元，減少６５﹒３％，經營虧損由上年同期的約４億元降至期內的１﹒７８億美元。
　　現時，恒生指數報１９９２３，跌７９點或跌０﹒４０％，主板成交６２﹒５８億元。國企
指數報６７６８，跌２５點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報４２５３，跌４１點或跌
０﹒９７％。
　　即月期指新報１９８８１，跌１１９點，低水４３點。即月國指期貨報６７６６，跌３９點
，低水３點。即月科指期貨新報４２５９，跌４２點，高水１５點。
　　上證綜合指數報３２４６，跌１點或跌０﹒０３％，成交３６５﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１２，跌１８點或跌０﹒１５％，成交５８５﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　再鼎醫藥（０９６８８）　３６﹒１０元　跌３﹒９９％
　　和黃醫藥（０００１３）　２２﹒５０元　升１﹒３５％
　　藥明生物（０２２６９）　７２﹒５０元　跌２﹒６８％
　　藥明康德（０２３５９）　９２﹒９５元　跌０﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:13
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