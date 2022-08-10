《異動股》白雲山低開逾４％，遭國家醫保局通報涉虛抬藥價套取

《經濟通通訊社１０日專訊》白雲山（００８７４）Ｈ股現價跌４﹒３１％，報１９﹒５２

元，該股成交約２萬股，涉資３１萬元。

國家醫保局發布關於天心製藥等３家企業虛增原料藥價格、虛抬藥價套取資金有關情況的通

報。近期，國家醫保局會同相關部門，根據相關線索，指導相關省對廣州白雲山天心製藥股份有

限公司、廣州白雲山醫藥集團股份有限公司白雲山製藥總廠、廣州白雲山敬修堂藥業股份有限公

司等３家企業藥品虛高定價、套取資金進行專項調查。三家藥品生產企業涉嫌為規避「兩票制」

政策和監管，與下游５０多家藥品代理商相互串通，對注射用頭孢硫脒等８７種藥品採取虛高價

格採購原料藥的方式套現。



＊對集團經營業務不會重大影響＊



白雲山公布，三家企業涉及撤銷掛網（主動或被動停止向公立醫院銷售，簡稱「撤網」）產

品的毛利合計約１５００人民幣、與《通報》有關而降價銷售之產品的毛利合計約３﹒２０億元

人民幣，佔白雲山２０２１年度經審計的毛利比例分別約０﹒１２％及２﹒４５％。白雲山董事

會認為，《通報》對該公司來產品銷售會產生一定影響，但不會對經營業務產生重大不良影響。

白雲山亦表示，已採取一系列的整改措施，並經責成三家企業停止與相關代理商、經銷商的

合作，全面整改營銷模式，在全國範圍進行相關產品降價或撤網，並已經對三家企業相關負責人

予以免職或停職處理。

現時，恒生指數報１９９５６，跌４６點或跌０﹒２３％，主板成交１１﹒２４億元。國企

指數報６７７７，跌１６點或跌０﹒２５％。恒生科技指數報４２８１，跌１３點或跌

０﹒３１％。

即月期指新報１９８９１，跌１０９點，低水６６點。即月國指期貨報６７６６，跌３９點

，低水１２點。即月科指期貨新報４２７２，跌２９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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白雲山（００８７４） １９﹒５２元 跌４﹒３１％

中國中藥（００５７０） ３﹒１９元 升０﹒３１％

固生堂（０２２７３） ４０﹒１０元 無升跌

同仁堂科技（０１６６６） ５﹒１７元 無升跌

同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒８０元 無升跌

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（ｈｃ）

