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00874 白雲山
即時 按盤價 跌19.720 -0.680 (-3.333%)
大手異動

10/08/2022 09:23

《異動股》白雲山低開逾４％，遭國家醫保局通報涉虛抬藥價套取

　　《經濟通通訊社１０日專訊》白雲山（００８７４）Ｈ股現價跌４﹒３１％，報１９﹒５２
元，該股成交約２萬股，涉資３１萬元。
　　國家醫保局發布關於天心製藥等３家企業虛增原料藥價格、虛抬藥價套取資金有關情況的通
報。近期，國家醫保局會同相關部門，根據相關線索，指導相關省對廣州白雲山天心製藥股份有
限公司、廣州白雲山醫藥集團股份有限公司白雲山製藥總廠、廣州白雲山敬修堂藥業股份有限公
司等３家企業藥品虛高定價、套取資金進行專項調查。三家藥品生產企業涉嫌為規避「兩票制」
政策和監管，與下游５０多家藥品代理商相互串通，對注射用頭孢硫脒等８７種藥品採取虛高價
格採購原料藥的方式套現。
　
＊對集團經營業務不會重大影響＊
　
　　白雲山公布，三家企業涉及撤銷掛網（主動或被動停止向公立醫院銷售，簡稱「撤網」）產
品的毛利合計約１５００人民幣、與《通報》有關而降價銷售之產品的毛利合計約３﹒２０億元
人民幣，佔白雲山２０２１年度經審計的毛利比例分別約０﹒１２％及２﹒４５％。白雲山董事
會認為，《通報》對該公司來產品銷售會產生一定影響，但不會對經營業務產生重大不良影響。
　　白雲山亦表示，已採取一系列的整改措施，並經責成三家企業停止與相關代理商、經銷商的
合作，全面整改營銷模式，在全國範圍進行相關產品降價或撤網，並已經對三家企業相關負責人
予以免職或停職處理。
　　現時，恒生指數報１９９５６，跌４６點或跌０﹒２３％，主板成交１１﹒２４億元。國企
指數報６７７７，跌１６點或跌０﹒２５％。恒生科技指數報４２８１，跌１３點或跌
０﹒３１％。
　　即月期指新報１９８９１，跌１０９點，低水６６點。即月國指期貨報６７６６，跌３９點
，低水１２點。即月科指期貨新報４２７２，跌２９點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　白雲山（００８７４）　　　１９﹒５２元　跌４﹒３１％
　　中國中藥（００５７０）　　　３﹒１９元　升０﹒３１％
　　固生堂（０２２７３）　　　４０﹒１０元　　　　無升跌
　　同仁堂科技（０１６６６）　　５﹒１７元　　　　無升跌
　　同仁堂國藥（０３６１３）　　９﹒８０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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