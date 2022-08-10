《異動股》舜宇跌２％，７月手機鏡頭出貨量按年跌１５％

《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價跌２﹒２４％，報

１１３﹒３元，該股成交約３７萬股，涉資４１９６萬元，盤中高見１１５﹒９元，最低見

１１３﹒２元；賽晶科技（００５８０）無升跌，報２﹒５９元；高偉電子（０１４１５）跌

１﹒１１％，報１５﹒９８元；丘鈦科技（０１４７８）跌１﹒６５％，報４﹒１８元。

舜宇光學公布，今年７月手機鏡頭出貨量約８９１１﹒７萬件，按月升２３﹒２％，按年跌

１４﹒９％。手機鏡頭出貨量按年下跌主要因現時整體智能手機市場需求較淡；按月上升因個別

客戶的新項目開始量產出貨。

７月車載鏡頭出貨量約６４４﹒１萬件，按月升３﹒９％，按年升２５﹒７％。車載鏡頭出

貨量按年上升主要因去年同期受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的影響出貨量基數較低。手機攝像

模組出貨量約３６７９﹒３萬件，按月跌６﹒８％，按年跌３３﹒５％。

該集團指，今年首７個月手機攝像模組出貨量約３﹒２５億件，手機鏡頭出貨量約７﹒４１

億件，車載鏡頭出貨量４４０５﹒２萬件。

現時，恒生指數報１９９１４，跌８９點或跌０﹒４５％，主板成交８２﹒９４億元。國企

指數報６７６８，跌２５點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報４２４８，跌４７點或跌

１﹒１０％。

即月期指新報１９８７８，跌１２２點，低水３６點。即月國指期貨報６７６８，跌３７點

，低水１點。即月科指期貨新報４２５５，跌４６點，高水７點。

上證綜合指數報３２４４，跌２點或跌０﹒０８％，成交５０８﹒８３億元人民幣。深證成

份指數報１２２９９，跌３１點或跌０﹒２５％，成交２９８﹒１３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １１３﹒３元 跌２﹒２４％

賽晶科技（００５８０） ２﹒５９元 無升跌

高偉電子（０１４１５） １５﹒９８元 跌１﹒１１％

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒１８元 跌１﹒６５％

匯聚科技（０１７２９） ２﹒１４元 跌０﹒４７％

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８２元 跌１﹒７２％

威勝控股（０３３９３） ２﹒５７元 跌１﹒５３％

洪橋集團（０８１３７） ０﹒３１元 無升跌

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（ｅｒ）

