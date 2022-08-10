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01513 麗珠醫藥
即時 按盤價 跌22.150 -0.650 (-2.851%)
大手異動

10/08/2022 09:42

《異動股》麗珠醫藥跌２％，中期盈利十億人幣跌４％，不派息

　　《經濟通通訊社１０日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）現價跌２﹒１９％，報２２﹒３元，
該股成交約１萬股，涉資２３萬元，盤中高見２２﹒４元，最低見２２﹒３元；中國中藥
（００５７０）跌０﹒６３％，報３﹒１６元；康哲藥業（００８６７）升１﹒６３％，報
１２﹒４４元；石藥集團（０１０９３）跌１﹒４１％，報８﹒４元。
　　麗珠醫藥公布，截至６月３０日止中期盈利約１０﹒１８億元人民幣，比去年同期跌
４﹒２３％，每股盈利１﹒０９元，不派中期股息。
　　該集團指，扣除非經常性損益之盈利約１０﹒４６億元人民幣，升１３﹒７３％，營業收入
約６３億元人民幣，升１﹒０８％，其中化學製劑產品銷售收入同比下降１﹒５２％，原料藥及
中間體產品銷售收入，同比增長１８﹒２６％，中藥製劑產品銷售收入同比下降１９﹒６％。該
集團指，中期加權平均淨資產收益率７﹒６３％，減少１﹒０２個百分點，研發支出總額約
６﹒３９億元人民幣，同比增長１７﹒２２％。
　　現時，恒生指數報１９８８５，跌１１８點或跌０﹒５９％，主板成交９６﹒２１億元。國
企指數報６７５４，跌３９點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報４２３３，跌６１點或跌
１﹒４３％。
　　即月期指新報１９８３８，跌１６２點，低水４７點。即月國指期貨報６７４９，跌５６點
，低水６點。即月科指期貨新報４２３９，跌６２點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２４４，跌３點或跌０﹒１０％，成交５９７﹒３５億元人民幣。深證成
份指數報１２２９０，跌４０點或跌０﹒３３％，成交３５３﹒９０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　麗珠醫藥（０１５１３）　　　　２２﹒３元　跌２﹒１９％
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒１６元　跌０﹒６３％
　　康哲藥業（００８６７）　　　１２﹒４４元　升１﹒６３％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　８﹒４元　跌１﹒４１％
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒４７元　跌１﹒３２％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　２７﹒６元　升０﹒３６％
　　藥明生物（０２２６９）　　　７０﹒４５元　跌５﹒４４％
　　藥明康德（０２３５９）　　　９２﹒０５元　跌１﹒３４％
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　４﹒５７元　跌１﹒０８％
　　康龍化成（０３７５９）　　　５９﹒７５元　跌２﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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