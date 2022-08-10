《異動股》麗珠醫藥跌２％，中期盈利十億人幣跌４％，不派息

《經濟通通訊社１０日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）現價跌２﹒１９％，報２２﹒３元，

該股成交約１萬股，涉資２３萬元，盤中高見２２﹒４元，最低見２２﹒３元；中國中藥

（００５７０）跌０﹒６３％，報３﹒１６元；康哲藥業（００８６７）升１﹒６３％，報

１２﹒４４元；石藥集團（０１０９３）跌１﹒４１％，報８﹒４元。

麗珠醫藥公布，截至６月３０日止中期盈利約１０﹒１８億元人民幣，比去年同期跌

４﹒２３％，每股盈利１﹒０９元，不派中期股息。

該集團指，扣除非經常性損益之盈利約１０﹒４６億元人民幣，升１３﹒７３％，營業收入

約６３億元人民幣，升１﹒０８％，其中化學製劑產品銷售收入同比下降１﹒５２％，原料藥及

中間體產品銷售收入，同比增長１８﹒２６％，中藥製劑產品銷售收入同比下降１９﹒６％。該

集團指，中期加權平均淨資產收益率７﹒６３％，減少１﹒０２個百分點，研發支出總額約

６﹒３９億元人民幣，同比增長１７﹒２２％。

現時，恒生指數報１９８８５，跌１１８點或跌０﹒５９％，主板成交９６﹒２１億元。國

企指數報６７５４，跌３９點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報４２３３，跌６１點或跌

１﹒４３％。

即月期指新報１９８３８，跌１６２點，低水４７點。即月國指期貨報６７４９，跌５６點

，低水６點。即月科指期貨新報４２３９，跌６２點，高水５點。

上證綜合指數報３２４４，跌３點或跌０﹒１０％，成交５９７﹒３５億元人民幣。深證成

份指數報１２２９０，跌４０點或跌０﹒３３％，成交３５３﹒９０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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麗珠醫藥（０１５１３） ２２﹒３元 跌２﹒１９％

中國中藥（００５７０） ３﹒１６元 跌０﹒６３％

康哲藥業（００８６７） １２﹒４４元 升１﹒６３％

石藥集團（０１０９３） ８﹒４元 跌１﹒４１％

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４７元 跌１﹒３２％

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒６元 升０﹒３６％

藥明生物（０２２６９） ７０﹒４５元 跌５﹒４４％

藥明康德（０２３５９） ９２﹒０５元 跌１﹒３４％

潤藥（０３３２０） ４﹒５７元 跌１﹒０８％

康龍化成（０３７５９） ５９﹒７５元 跌２﹒７７％

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（ｅｒ）

