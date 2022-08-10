《異動股》富智康跌近２％，據報台灣當局冀鴻海放棄入股紫光

《經濟通通訊社１０日專訊》富智康集團（０２０３８）現價跌１﹒９２％，報１﹒０２元

，該股成交約１０５萬股，涉資１０７萬元，盤中高見１﹒０３元，最低見１﹒０２元；比亞迪

電子（００２８５）跌３﹒２％，報２１﹒２元；偉易達（００３０３）無升跌，報５２﹒０５

元；中國通信服務（００５５２）升０﹒６％，報３﹒３４元。

據英國《金融時報》報道，台灣當局希望鴻海放棄對紫光集團８億美元投資案，報道引述一

位國安方面高層官員指，這項入股按肯定不會過關。鴻海股價早段無升跌，報１０８元新台幣。

台積電９日公告稱董事會核准９２﹒３４７３億美元資本預算，將用於建置先進、成熟及特

殊制程產能。台積電開盤跌１﹒５７％，報５０２元新台幣。



＊富智康中期虧損降至２３７８萬美元＊



另外，富智康公布，截至６月３０日止中期未經審核業績，虧損約２３７８萬美元，比去年

同期虧損２８１８萬美元有所收窄，每股虧損０﹒３美仙，不派息，但將於ＢＦＩＨ建議分拆完

成後建議派發特別現金股息。

該集團指，營業收入４１﹒２５億美元，升４﹒７％，毛利８１７０萬美元，升１９４０萬

美元，毛利率升至１﹒９８％，主因減省成本，但其他收入減少，稅前虧損降至１８９７萬美元

。

現時，恒生指數報１９８３１，跌１７１點或跌０﹒８６％，主板成交１５８﹒０５億元。

國企指數報６７３６，跌５８點或跌０﹒８６％。恒生科技指數報４２２５，跌６９點或跌

１﹒６２％。

即月期指新報１９７９７，跌２０３點，低水３５點。即月國指期貨報６７３５，跌７０點

，低水２點。即月科指期貨新報４２２９，跌７２點，高水３點。

上證綜合指數報３２４７，升０點或升０﹒０１％，成交１００６﹒７２億元人民幣。深證

成份指數報１２３１６，跌１４點或跌０﹒１２％，成交６０７﹒２６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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富智康集團（０２０３８） １﹒０２元 跌１﹒９２％

比亞迪電子（００２８５） ２１﹒２元 跌３﹒２％

偉易達（００３０３） ５２﹒０５元 無升跌

中國通信服務（００５５２） ３﹒３４元 升０﹒６％

南京熊貓電子股份（００５５３） ３﹒６９元 無升跌

通達集團（００６９８） ０﹒１２５元 跌０﹒７９％

中興（００７６３） １６﹒６２元 跌０﹒８４％

中國鐵塔（００７８８） １元 升１﹒０１％

鴻騰（０６０８８） １﹒１９元 跌９﹒１６％

長飛光纖光纜（０６８６９） １４﹒１６元 跌１﹒５３％

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（ｅｒ）

