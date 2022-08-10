《異動股》復星醫藥輕微高開，衞健委列阿茲夫定為新冠診療方案

《經濟通通訊社１０日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價升０﹒５５％，報

２７﹒６５元，該股成交約２萬股，涉資６９萬元。

國家衞健委昨日公布，據國家藥監局附條件批准阿茲夫定片增加治療新型冠狀病毒肺炎適應

症註冊申請的審批意見，為進一步完善新型冠狀病毒肺炎抗病毒治療方案，決定將阿茲夫定片納

入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）》。日前阿茲夫定研發商真實生物已經提交向港交所

遞交申請上市文件。

早前復星醫藥公布，與真實生物訂立戰略合作協議，雙方就推進聯合開發並由復星醫藥獨家

商業化阿茲夫定。另外，潤藥（０３３２０）旗下華潤雙鶴（滬：６０００６２）早前與真實生

物在北京簽署《戰略合作協議》及《阿茲夫定片委託加工生產框架協議》，受託加工生產真實生

物的阿茲夫定片產品。雙方將在產品研發、生產、經銷以及與經銷直接相關的多個領域拓展合作

。

現時，恒生指數報１９９５６，跌４６點或跌０﹒２３％，主板成交１１﹒２４億元。國企

指數報６７７７，跌１６點或跌０﹒２５％。恒生科技指數報４２８１，跌１３點或跌

０﹒３１％。

即月期指新報１９８７１，跌１２９點，低水８６點。即月國指期貨報６７５８，跌４７點

，低水２０點。即月科指期貨新報４２６５，跌３６點，低水５點。

上證綜合指數報３２４２，跌５點或跌０﹒１６％，成交２５﹒５０億元人民幣。

深證成份指數報１２３０２，跌２８點或跌０﹒２３％，成交４４﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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復星醫藥（０２１９６） ２７﹒６５元 升０﹒５５％

山東新華製藥股份（００７１９） ４﹒７８元 升１﹒２７％

潤藥（０３３２０） ４﹒６２元 無升跌

三葉草生物－Ｂ（０２１９７） ２﹒９７元 升１﹒３７％

泰格醫藥（０３３４７） ７８﹒００元 無升跌

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒４０元 跌０﹒５３％

君實生物（０１８７７） ３２﹒９０元 升１﹒０８％

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（ｈｃ）

