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09868 小鵬汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌84.650 -6.750 (-7.385%)
大手異動

10/08/2022 09:42

《異動股》理想（２０１５）挫近６％，新能源車７月銷量按月下跌

　　《經濟通通訊社１０日專訊》理想汽車（０２０１５）現價跌５﹒８４％，報１１９﹒４元
，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１１﹒０９％。該股成交約１２３萬股，涉資１﹒４７
億元。小鵬汽車（０９８６８）跌３﹒６１％，報８８﹒１元；蔚來（０９８６６）跌
５﹒２５％，報１４９﹒７元。
　　乘聯會數據顯示，７月新能源乘用車零售銷量達到４８﹒６萬架，按年增長１１７﹒３％，
按月下降８﹒５％，１－７月形成「Ｗ型」走勢。１－７月新能源乘用車國內零售２７３﹒３萬
架，同比增長１２１﹒５％。７月新能源乘用車出口４﹒９萬架，特斯拉中國產汽車７月出口量
達１９７５６架。７月新能源車國內零售滲透率２６﹒７％，較２０２１年７月１４﹒８％的滲
透率提升１１﹒９個百分點。
　　現時，恒生指數報１９９１４，跌８９點或跌０﹒４５％，主板成交８１﹒９７億元。國企
指數報６７６８，跌２６點或跌０﹒３９％。恒生科技指數報４２４８，跌４６點或跌
１﹒０９％。
　　即月期指新報１９８７７，跌１２３點，低水３７點。即月國指期貨報６７６６，跌３９點
，低水３點。即月科指期貨新報４２５４，跌４７點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３２４４，跌２點或跌０﹒０８％，成交５００﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９９，跌３１點或跌０﹒２５％，成交７９１﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　１１９﹒４０元　跌５﹒８４％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８８﹒１０元　跌３﹒６１％
　　蔚來（０９８６６）　　　１４９﹒７０元　跌５﹒２５％
　　比亞迪（０１２１１）　　２８５﹒００元　跌１﹒６６％
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒２４元　跌１﹒３７％
　　長汽（０２３３３）　　　　１１﹒６６元　跌１﹒１９％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒３５元　跌１﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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