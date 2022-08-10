《異動股》理想（２０１５）挫近６％，新能源車７月銷量按月下跌

《經濟通通訊社１０日專訊》理想汽車（０２０１５）現價跌５﹒８４％，報１１９﹒４元
，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１１﹒０９％。該股成交約１２３萬股，涉資１﹒４７
億元。小鵬汽車（０９８６８）跌３﹒６１％，報８８﹒１元；蔚來（０９８６６）跌
５﹒２５％，報１４９﹒７元。
乘聯會數據顯示，７月新能源乘用車零售銷量達到４８﹒６萬架，按年增長１１７﹒３％，
按月下降８﹒５％，１－７月形成「Ｗ型」走勢。１－７月新能源乘用車國內零售２７３﹒３萬
架，同比增長１２１﹒５％。７月新能源乘用車出口４﹒９萬架，特斯拉中國產汽車７月出口量
達１９７５６架。７月新能源車國內零售滲透率２６﹒７％，較２０２１年７月１４﹒８％的滲
透率提升１１﹒９個百分點。
現時，恒生指數報１９９１４，跌８９點或跌０﹒４５％，主板成交８１﹒９７億元。國企
指數報６７６８，跌２６點或跌０﹒３９％。恒生科技指數報４２４８，跌４６點或跌
１﹒０９％。
即月期指新報１９８７７，跌１２３點，低水３７點。即月國指期貨報６７６６，跌３９點
，低水３點。即月科指期貨新報４２５４，跌４７點，高水１２點。
上證綜合指數報３２４４，跌２點或跌０﹒０８％，成交５００﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２２９９，跌３１點或跌０﹒２５％，成交７９１﹒８６億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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理想汽車（０２０１５） １１９﹒４０元 跌５﹒８４％
小鵬汽車（０９８６８） ８８﹒１０元 跌３﹒６１％
蔚來（０９８６６） １４９﹒７０元 跌５﹒２５％
比亞迪（０１２１１） ２８５﹒００元 跌１﹒６６％
吉利汽車（００１７５） １７﹒２４元 跌１﹒３７％
長汽（０２３３３） １１﹒６６元 跌１﹒１９％
廣汽集團（０２２３８） ７﹒３５元 跌１﹒４７％
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（ｈｃ）
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