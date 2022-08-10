《異動股》ＭＩ能源逆市飛漲６４％，料中期扭虧賺２６億人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）現價升６４﹒４７％為最大升幅股份

，報０﹒１２５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７３﹒６１％。該股成交約１﹒９４

億股，涉資２２３０萬元。

ＭＩ能源發盈喜，預期上半年錄得淨利潤，而去年同期錄得淨虧損約３﹒０４７億人民幣。

根據現時可得資料，報告期預計盈利淨額介乎約２３億至２６億人民幣之間。

集團認為預計錄得淨利潤主要歸因於來自於今年３月３０日生效的債務重組的收益約２４億

至２６億人民幣；及中國境內的業務實現的原油銷售淨收入按年增長約３億人民幣，主要是由於

期內平均每桶油價上升約３７﹒５５美元至９４﹒７５美元所致。

現時，恒生指數報１９６１０，跌３９３點或跌１﹒９７％，主板成交３０７﹒１２億元。

國企指數報６６４８，跌１４５點或跌２﹒１５％。恒生科技指數報４１６４，跌１３１點或跌

３﹒０５％。

即月期指新報１９５６９，跌４３１點，低水４１點。即月國指期貨報６６４２，跌１６３

點，低水７點。即月科指期貨新報４１６５，跌１３６點，高水１７點。

上證綜合指數報３２３２，跌１５點或跌０﹒４７％，成交１８２７﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２２４７，跌８３點或跌０﹒６８％，成交２７１５﹒８３億元人民幣。

（ｈｃ）

