《異動股》龍湖急瀉近１７％，首７個月合同銷售金額６８４億人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》龍湖（００９６０）午後跌幅擴大，現價跌１６﹒８％，報

２０﹒８元，該股成交約１２６５萬股，涉資２﹒８９億元，盤中高見２５元，最低見２０﹒８

元；中海外（００６８８）跌３﹒３７％，報２０﹒０５元；旭輝控股集團（００８８４）跌

４﹒４３％，報１﹒９４元；潤地（０１１０９）跌２﹒２４％，報３０﹒５元。

龍湖集團公布，集團截至２０２２年７月底，累計實現歸屬公司股東權益合同銷售金額

６８３﹒６億元人民幣，合同銷售面積４１８﹒９萬平方米。

７月單月實現歸屬公司股東權益合同銷售金額１１８﹒５億元人民幣，合同銷售面積７８萬

平方米。

另外，大行瑞銀降龍湖評級至「中性」，削價近６５％至１５﹒２元。

現時，恒生指數報１９５３３，跌４６９點或跌２﹒３５％，主板成交５５２﹒９６億元。

國企指數報６６１２，跌１８２點或跌２﹒６９％。恒生科技指數報４１５６，跌１３８點或跌

３﹒２３％。

即月期指新報１９４９５，跌５０５點，低水３９點。即月國指期貨報６６１２，跌１９３

點，平水。即月科指期貨新報４１６２，跌１３９點，高水５點。

上證綜合指數報３２２９，跌１８點或跌０﹒５６％，成交２９３４﹒１６億元人民幣。深

證成份指數報１２２３０，跌１００點或跌０﹒８２％，成交１８３５﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

龍湖（００９６０） ２０﹒８元 跌１６﹒８％

中海外（００６８８） ２０﹒０５元 跌３﹒３７％

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９４元 跌４﹒４３％

潤地（０１１０９） ３０﹒５元 跌２﹒２４％

碧桂園（０２００７） ２﹒３２元 跌７﹒５７％

萬科企業（０２２０２） １３﹒７８元 跌３﹒５％

雅居樂（０３３８３） ２﹒３６元 跌３﹒２８％

綠城（０３９００） １３﹒８２元 跌６﹒３７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

