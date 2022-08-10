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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌20.900 -4.100 (-16.400%)
大手異動

10/08/2022 13:44

《異動股》龍湖急瀉近１７％，首７個月合同銷售金額６８４億人幣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》龍湖（００９６０）午後跌幅擴大，現價跌１６﹒８％，報
２０﹒８元，該股成交約１２６５萬股，涉資２﹒８９億元，盤中高見２５元，最低見２０﹒８
元；中海外（００６８８）跌３﹒３７％，報２０﹒０５元；旭輝控股集團（００８８４）跌
４﹒４３％，報１﹒９４元；潤地（０１１０９）跌２﹒２４％，報３０﹒５元。
　　龍湖集團公布，集團截至２０２２年７月底，累計實現歸屬公司股東權益合同銷售金額
６８３﹒６億元人民幣，合同銷售面積４１８﹒９萬平方米。
　　７月單月實現歸屬公司股東權益合同銷售金額１１８﹒５億元人民幣，合同銷售面積７８萬
平方米。
　　另外，大行瑞銀降龍湖評級至「中性」，削價近６５％至１５﹒２元。
　　現時，恒生指數報１９５３３，跌４６９點或跌２﹒３５％，主板成交５５２﹒９６億元。
國企指數報６６１２，跌１８２點或跌２﹒６９％。恒生科技指數報４１５６，跌１３８點或跌
３﹒２３％。
　　即月期指新報１９４９５，跌５０５點，低水３９點。即月國指期貨報６６１２，跌１９３
點，平水。即月科指期貨新報４１６２，跌１３９點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２２９，跌１８點或跌０﹒５６％，成交２９３４﹒１６億元人民幣。深
證成份指數報１２２３０，跌１００點或跌０﹒８２％，成交１８３５﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　　２０﹒８元　跌１６﹒８％
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒０５元　跌３﹒３７％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９４元　跌４﹒４３％
　　潤地（０１１０９）　　　　　　３０﹒５元　跌２﹒２４％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３２元　跌７﹒５７％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒７８元　　跌３﹒５％
　　雅居樂（０３３８３）　　　　　２﹒３６元　跌３﹒２８％
　　綠城（０３９００）　　　　　１３﹒８２元　跌６﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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