《異動股》中國平安跌近３％，據報平安銀行零售條線啟動降薪

《經濟通通訊社１０日專訊》中國平安（０２３１８）現價跌２﹒７９％，報４３﹒６元，
該股成交約２２４３萬股，涉資９﹒８６億元，盤中高見４４﹒８元，最低見４３﹒５元；國壽
（０２６２８）跌２﹒０７％，報１１﹒３４元；友邦（０１２９９）跌１﹒６９％，報
７５﹒８５元；宏利（００９４５）升０﹒０７％，報１４２﹒４元。
據內媒《財聯社》今早從多個信源確認，平安銀行零售條線啟動降薪。公司內部口徑是零售
部門業績未達標，故７－９月遞延獎金按６折（調降４０％）發放，未來獎金發放比例將依據業
績情況進行調整。據悉，此次降薪未影響其他業務部門，但多名員工擔憂未來降薪範圍可能擴大
。
現時，恒生指數報１９５０８，跌４９５點或跌２﹒４８％，主板成交６０５﹒９６億元。
國企指數報６５９６，跌１９７點或跌２﹒９１％。恒生科技指數報４１４０，跌１５４點或跌
３﹒６０％。
即月期指新報１９４６１，跌５３９點，低水４７點。即月國指期貨報６５９１，跌２１４
點，低水６點。即月科指期貨新報４１４３，跌１５８點，高水３點。
上證綜合指數報３２２０，跌２６點或跌０﹒８３％，成交３２４７﹒０１億元人民幣。深
證成份指數報１２１７９，跌１５１點或跌１﹒２３％，成交２０４４﹒３４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國平安（０２３１８） ４３﹒６元 跌２﹒７９％
國壽（０２６２８） １１﹒３４元 跌２﹒０７％
友邦（０１２９９） ７５﹒８５元 跌１﹒６９％
宏利（００９４５） １４２﹒４元 升０﹒０７％
保誠（０２３７８） ９３元 跌１﹒０１％
太保（０２６０１） １５﹒８８元 跌２﹒７％
財險（０２３２８） ７﹒５１元 跌１﹒５７％
眾安在線（０６０６０） １９﹒９４元 跌２﹒０１％
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（ｅｒ）
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