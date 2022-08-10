《異動股》中國平安跌近３％，據報平安銀行零售條線啟動降薪

《經濟通通訊社１０日專訊》中國平安（０２３１８）現價跌２﹒７９％，報４３﹒６元，

該股成交約２２４３萬股，涉資９﹒８６億元，盤中高見４４﹒８元，最低見４３﹒５元；國壽

（０２６２８）跌２﹒０７％，報１１﹒３４元；友邦（０１２９９）跌１﹒６９％，報

７５﹒８５元；宏利（００９４５）升０﹒０７％，報１４２﹒４元。

據內媒《財聯社》今早從多個信源確認，平安銀行零售條線啟動降薪。公司內部口徑是零售

部門業績未達標，故７－９月遞延獎金按６折（調降４０％）發放，未來獎金發放比例將依據業

績情況進行調整。據悉，此次降薪未影響其他業務部門，但多名員工擔憂未來降薪範圍可能擴大

。

現時，恒生指數報１９５０８，跌４９５點或跌２﹒４８％，主板成交６０５﹒９６億元。

國企指數報６５９６，跌１９７點或跌２﹒９１％。恒生科技指數報４１４０，跌１５４點或跌

３﹒６０％。

即月期指新報１９４６１，跌５３９點，低水４７點。即月國指期貨報６５９１，跌２１４

點，低水６點。即月科指期貨新報４１４３，跌１５８點，高水３點。

上證綜合指數報３２２０，跌２６點或跌０﹒８３％，成交３２４７﹒０１億元人民幣。深

證成份指數報１２１７９，跌１５１點或跌１﹒２３％，成交２０４４﹒３４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國平安（０２３１８） ４３﹒６元 跌２﹒７９％

國壽（０２６２８） １１﹒３４元 跌２﹒０７％

友邦（０１２９９） ７５﹒８５元 跌１﹒６９％

宏利（００９４５） １４２﹒４元 升０﹒０７％

保誠（０２３７８） ９３元 跌１﹒０１％

太保（０２６０１） １５﹒８８元 跌２﹒７％

財險（０２３２８） ７﹒５１元 跌１﹒５７％

眾安在線（０６０６０） １９﹒９４元 跌２﹒０１％

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（ｅｒ）

