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02318 中國平安
即時 按盤價 跌43.700 -1.150 (-2.564%)
大手異動

10/08/2022 14:12

《異動股》中國平安跌近３％，據報平安銀行零售條線啟動降薪

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國平安（０２３１８）現價跌２﹒７９％，報４３﹒６元，
該股成交約２２４３萬股，涉資９﹒８６億元，盤中高見４４﹒８元，最低見４３﹒５元；國壽
（０２６２８）跌２﹒０７％，報１１﹒３４元；友邦（０１２９９）跌１﹒６９％，報
７５﹒８５元；宏利（００９４５）升０﹒０７％，報１４２﹒４元。
　　據內媒《財聯社》今早從多個信源確認，平安銀行零售條線啟動降薪。公司內部口徑是零售
部門業績未達標，故７－９月遞延獎金按６折（調降４０％）發放，未來獎金發放比例將依據業
績情況進行調整。據悉，此次降薪未影響其他業務部門，但多名員工擔憂未來降薪範圍可能擴大

　　現時，恒生指數報１９５０８，跌４９５點或跌２﹒４８％，主板成交６０５﹒９６億元。
國企指數報６５９６，跌１９７點或跌２﹒９１％。恒生科技指數報４１４０，跌１５４點或跌
３﹒６０％。
　　即月期指新報１９４６１，跌５３９點，低水４７點。即月國指期貨報６５９１，跌２１４
點，低水６點。即月科指期貨新報４１４３，跌１５８點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２２０，跌２６點或跌０﹒８３％，成交３２４７﹒０１億元人民幣。深
證成份指數報１２１７９，跌１５１點或跌１﹒２３％，成交２０４４﹒３４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）　　４３﹒６元　跌２﹒７９％
　　國壽（０２６２８）　　　１１﹒３４元　跌２﹒０７％
　　友邦（０１２９９）　　　７５﹒８５元　跌１﹒６９％
　　宏利（００９４５）　　　１４２﹒４元　升０﹒０７％
　　保誠（０２３７８）　　　　　　９３元　跌１﹒０１％
　　太保（０２６０１）　　　１５﹒８８元　　跌２﹒７％
　　財險（０２３２８）　　　　７﹒５１元　跌１﹒５７％
　　眾安在線（０６０６０）　１９﹒９４元　跌２﹒０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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