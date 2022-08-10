《異動股》阿里挫近３％，傳早期投資者將持倉由美ＡＤＲ轉倉香港

《經濟通通訊社１０日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒８５％，報８７﹒０５元，該

股成交約２６６８萬股，涉資２３﹒４４億元，盤中高見８９﹒６５元，最低見８６﹒８元；京

東集團（０９６１８）跌５﹒５１％，報２１６元；網易（０９９９９）跌２﹒３１％，報

１３５﹒６元；百度（０９８８８）跌３﹒９４％，報１２９﹒２元。

外媒報道，根據監管文件，作為阿里巴巴早期投資者的英國長線投資基金公司

Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ第二季近乎出售阿里全部ＡＤＲ，持倉量由原本的１７５萬股

降至只有１３股，京東持倉亦由原本的約６﹒８萬股，降至只有１股。不過，消息指，

Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ只是將阿里持倉由美國上市的ＡＤＲ轉至香港上市的普通股。

因應美國ＳＥＣ只要求投資公司披露美股持倉，因此有關轉倉活動不會反映在披露文件。

另外，Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ在網易的持股由２６﹒３萬股，下降６０％至

１０﹒３萬股；百度ＡＤＲ持股，亦由３７５萬股，降１８％至３０８萬股；騰訊音樂持股也由

５００９萬股，減少３８％至３１０９萬股。

外電報道指，Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ認為，中美關係惡化，中概股退市風險及本

地監管收緊，是減持大量中資科網股的原因。不過，Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ上季在蔚

來（０９８６６）的持股增加９％至９６７３萬股。

現時，恒生指數報１９４９８，跌５０５點或跌２﹒５３％，主板成交６７５﹒７２億元。

國企指數報６５９６，跌１９８點或跌２﹒９２％。恒生科技指數報４１３８，跌１５６點或跌

３﹒６５％。

即月期指新報１９４５７，跌５４３點，低水４１點。即月國指期貨報６５９６，跌２０９

點，平水。即月科指期貨新報４１３９，跌１６２點，高水１點。

上證綜合指數報３２２５，跌２２點或跌０﹒６８％，成交３６０７﹒６９億元人民幣。深

證成份指數報１２１９４，跌１３６點或跌１﹒１１％，成交２２７４﹒８６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８７﹒０５元 跌２﹒８５％

京東集團（０９６１８） ２１６元 跌５﹒５１％

網易（０９９９９） １３５﹒６元 跌２﹒３１％

百度（０９８８８） １２９﹒２元 跌３﹒９４％

騰訊（００７００） ２９２﹒４元 跌１﹒８８％

美團（０３６９０） １６７元 跌５﹒１１％

小米（０１８１０） １１﹒４８元 跌２﹒３８％

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（ｅｒ）

