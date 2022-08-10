《異動股》阿里挫近３％，傳早期投資者將持倉由美ＡＤＲ轉倉香港

《經濟通通訊社１０日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒８５％，報８７﹒０５元，該
股成交約２６６８萬股，涉資２３﹒４４億元，盤中高見８９﹒６５元，最低見８６﹒８元；京
東集團（０９６１８）跌５﹒５１％，報２１６元；網易（０９９９９）跌２﹒３１％，報
１３５﹒６元；百度（０９８８８）跌３﹒９４％，報１２９﹒２元。
外媒報道，根據監管文件，作為阿里巴巴早期投資者的英國長線投資基金公司
Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ第二季近乎出售阿里全部ＡＤＲ，持倉量由原本的１７５萬股
降至只有１３股，京東持倉亦由原本的約６﹒８萬股，降至只有１股。不過，消息指，
Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ只是將阿里持倉由美國上市的ＡＤＲ轉至香港上市的普通股。
因應美國ＳＥＣ只要求投資公司披露美股持倉，因此有關轉倉活動不會反映在披露文件。
另外，Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ在網易的持股由２６﹒３萬股，下降６０％至
１０﹒３萬股；百度ＡＤＲ持股，亦由３７５萬股，降１８％至３０８萬股；騰訊音樂持股也由
５００９萬股，減少３８％至３１０９萬股。
外電報道指，Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ認為，中美關係惡化，中概股退市風險及本
地監管收緊，是減持大量中資科網股的原因。不過，Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ上季在蔚
來（０９８６６）的持股增加９％至９６７３萬股。
現時，恒生指數報１９４９８，跌５０５點或跌２﹒５３％，主板成交６７５﹒７２億元。
國企指數報６５９６，跌１９８點或跌２﹒９２％。恒生科技指數報４１３８，跌１５６點或跌
３﹒６５％。
即月期指新報１９４５７，跌５４３點，低水４１點。即月國指期貨報６５９６，跌２０９
點，平水。即月科指期貨新報４１３９，跌１６２點，高水１點。
上證綜合指數報３２２５，跌２２點或跌０﹒６８％，成交３６０７﹒６９億元人民幣。深
證成份指數報１２１９４，跌１３６點或跌１﹒１１％，成交２２７４﹒８６億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） ８７﹒０５元 跌２﹒８５％
京東集團（０９６１８） ２１６元 跌５﹒５１％
網易（０９９９９） １３５﹒６元 跌２﹒３１％
百度（０９８８８） １２９﹒２元 跌３﹒９４％
騰訊（００７００） ２９２﹒４元 跌１﹒８８％
美團（０３６９０） １６７元 跌５﹒１１％
小米（０１８１０） １１﹒４８元 跌２﹒３８％
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（ｅｒ）
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