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01109 華潤置地
即時 按盤價 跌30.700 -0.500 (-1.603%)
大手異動

10/08/2022 13:01

《大手成交》潤地一手約１８６萬股交叉盤，涉資５７５８萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》潤地（０１１０９）於１：００ｐｍ錄得１手１８５﹒６萬股
交叉盤，每股造３１﹒０２５元，較上日收市價低０﹒５６％，涉資５７５８﹒２４萬元。
　　潤地現價跌０﹒９６％，報３０﹒９元；成交７０６﹒３１萬股，成交金額２﹒２億元，主
動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２７０４﹒１３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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