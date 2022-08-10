《經濟通通訊社１０日專訊》潤地（０１１０９）於１：００ｐｍ錄得１手１８５﹒６萬股
交叉盤，每股造３１﹒０２５元，較上日收市價低０﹒５６％，涉資５７５８﹒２４萬元。
潤地現價跌０﹒９６％，報３０﹒９元；成交７０６﹒３１萬股，成交金額２﹒２億元，主
動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２７０４﹒１３萬元。（ｒｗ）
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10/08/2022 13:01
《大手成交》潤地一手約１８６萬股交叉盤，涉資５７５８萬元
《經濟通通訊社１０日專訊》潤地（０１１０９）於１：００ｐｍ錄得１手１８５﹒６萬股
交叉盤，每股造３１﹒０２５元，較上日收市價低０﹒５６％，涉資５７５８﹒２４萬元。
潤地現價跌０﹒９６％，報３０﹒９元；成交７０６﹒３１萬股，成交金額２﹒２億元，主
動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２７０４﹒１３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
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