《異動股》信義光能跌逾３％失守２０天線，報１２﹒２６元

《經濟通通訊社１０日專訊》信義光能（００９６８）跌３﹒１６％，報１２﹒２６元，跌

穿２０天線（１２﹒５０３元），最低價１２﹒２４元，最高價１２﹒７２元；成交

８５９﹒０３萬股，成交金額１﹒０７億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出

２４８６﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額７２９﹒８７萬元，加

權平均成交價１２﹒４７８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額

９２８﹒４８萬元，加權平均成交價１２﹒４５２元。

現時，恒生指數報１９５９４，跌４０９點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６６３４，

跌１６０點或２﹒３６％；恒生科技指數報４１６３，跌１３１點或３﹒０６％；主板成交

４８４﹒３２億元。

上證綜合指數報３２３４，跌１２點或０﹒３９％，成交２４７２﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２２５７，跌７３點或０﹒５９％，成交１５６３﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒２６０ 變動 －３﹒１６％

最高價 １２﹒７２０ 最低價 １２﹒２４０

成交股數 ８５９﹒０３萬股 成交金額 １﹒０７億

１０天平均 １２﹒６１０ 歷史波幅％ ４３﹒５３５

２０天平均 １２﹒５０３ 加權平均價 １２﹒４６１

５０天平均 １２﹒７３８ ＲＳＩ１４ ４６﹒１８１

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２４８６﹒４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義光能（００９６８） １２﹒２６０ －３﹒１６

協鑫新能源（００４５１） ０﹒１３４ －１﹒４７

北京能源國際（００６８６） ０﹒２２２ －４﹒３１

卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２７５ 無升跌

水發興業能源（００７５０） １﹒０５０ －４﹒５５

陽光能源（００７５７） ０﹒３２５ －４﹒４１

順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４７ －６﹒００

山高新能源（０１２５０） ０﹒０７８ －２﹒５０

新特能源（０１７９９） ２１﹒１００ －２﹒７６

協鑫科技（０３８００） ３﹒１００ －１﹒９０

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（ｅｄ）

