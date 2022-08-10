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08072 羅馬集團
即時 按盤價 跌0.049 -0.002 (-3.922%)
大手異動

10/08/2022 13:04

《異動股》羅馬集團跌近４％創新低，報０﹒０４９元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌３﹒９２％，報０﹒０４９元，最
低價０﹒０４９元，創上市新低，最高價０﹒０５９元；成交１９３８萬股，成交金額
１０２﹒６２萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出４８﹒４萬元。現時最大淨被動
買入券商為尊嘉證券國際，金額６﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒０５３元；現時最大淨被動
賣出券商為寶盛證券香港，金額４﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒０５２元。以現價計，該股
暫連跌９日，累計跌幅８７﹒５９％。
　　現時，恒生指數報１９５８０，跌４２２點或２﹒１１％；恒生中國企業指數報６６２８，
跌１６６點或２﹒４５％；恒生科技指數報４１６１，跌１３４點或３﹒１２％；主板成交
４８９﹒５７億元。
　　上證綜合指數報３２３１，跌１５點或０﹒４８％，成交２５０３﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４５，跌８５點或０﹒６９％，成交１５８４﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０４９　變動　　　　　－３﹒９２％
　　最高價　　　　０﹒０５９　最低價　　　　　０﹒０４９
　　成交股數　　１９３８萬股　成交金額　　１０２﹒６２萬
　　１０天平均　　０﹒２１３　歷史波幅％　５１５﹒６１９
　　２０天平均　　０﹒２３４　加權平均價　　　０﹒０５３
　　５０天平均　　０﹒２５５　ＲＳＩ１４　　２３﹒２０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出４８﹒４萬元；暫連跌９日
，累計跌幅８７﹒５９％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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