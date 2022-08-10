《異動股》羅馬集團跌近４％創新低，報０﹒０４９元

《經濟通通訊社１０日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌３﹒９２％，報０﹒０４９元，最
低價０﹒０４９元，創上市新低，最高價０﹒０５９元；成交１９３８萬股，成交金額
１０２﹒６２萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出４８﹒４萬元。現時最大淨被動
買入券商為尊嘉證券國際，金額６﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒０５３元；現時最大淨被動
賣出券商為寶盛證券香港，金額４﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒０５２元。以現價計，該股
暫連跌９日，累計跌幅８７﹒５９％。
現時，恒生指數報１９５８０，跌４２２點或２﹒１１％；恒生中國企業指數報６６２８，
跌１６６點或２﹒４５％；恒生科技指數報４１６１，跌１３４點或３﹒１２％；主板成交
４８９﹒５７億元。
上證綜合指數報３２３１，跌１５點或０﹒４８％，成交２５０３﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２２４５，跌８５點或０﹒６９％，成交１５８４﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０４９ 變動 －３﹒９２％
最高價 ０﹒０５９ 最低價 ０﹒０４９
成交股數 １９３８萬股 成交金額 １０２﹒６２萬
１０天平均 ０﹒２１３ 歷史波幅％ ５１５﹒６１９
２０天平均 ０﹒２３４ 加權平均價 ０﹒０５３
５０天平均 ０﹒２５５ ＲＳＩ１４ ２３﹒２０２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出４８﹒４萬元；暫連跌９日
，累計跌幅８７﹒５９％
（ｅｄ）
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