《異動股》羅馬集團跌近４％創新低，報０﹒０４９元

《經濟通通訊社１０日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌３﹒９２％，報０﹒０４９元，最

低價０﹒０４９元，創上市新低，最高價０﹒０５９元；成交１９３８萬股，成交金額

１０２﹒６２萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出４８﹒４萬元。現時最大淨被動

買入券商為尊嘉證券國際，金額６﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒０５３元；現時最大淨被動

賣出券商為寶盛證券香港，金額４﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒０５２元。以現價計，該股

暫連跌９日，累計跌幅８７﹒５９％。

現時，恒生指數報１９５８０，跌４２２點或２﹒１１％；恒生中國企業指數報６６２８，

跌１６６點或２﹒４５％；恒生科技指數報４１６１，跌１３４點或３﹒１２％；主板成交

４８９﹒５７億元。

上證綜合指數報３２３１，跌１５點或０﹒４８％，成交２５０３﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１２２４５，跌８５點或０﹒６９％，成交１５８４﹒７７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒０４９ 變動 －３﹒９２％

最高價 ０﹒０５９ 最低價 ０﹒０４９

成交股數 １９３８萬股 成交金額 １０２﹒６２萬

１０天平均 ０﹒２１３ 歷史波幅％ ５１５﹒６１９

２０天平均 ０﹒２３４ 加權平均價 ０﹒０５３

５０天平均 ０﹒２５５ ＲＳＩ１４ ２３﹒２０２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出４８﹒４萬元；暫連跌９日

，累計跌幅８７﹒５９％



（ｅｄ）

