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06996 德琪醫藥－Ｂ
即時 按盤價 升4.830 +0.010 (+0.207%)
大手異動

10/08/2022 13:14

《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌逾６％創新低，報４﹒５１元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌６﹒４３％，報４﹒５１元，最低
價４﹒５元，創上市新低，最高價４﹒８７元；成交６５﹒７５萬股，成交金額３０５﹒３４萬
元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１０８﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國創盈市場服務，金額３９﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒６０７元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根大通，金額４２﹒４９萬元，加權平均成交價４﹒６６元。
　　現時，恒生指數報１９５８１，跌４２２點或２﹒１１％；恒生中國企業指數報６６３３，
跌１６１點或２﹒３７％；恒生科技指數報４１６１，跌１３３點或３﹒１１％；主板成交
５０６﹒３６億元。
　　上證綜合指數報３２３２，跌１５點或０﹒４７％，成交２６１２﹒７２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４４，跌８６點或０﹒７％，成交１６４９﹒２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４﹒５１０　變動　　　　　－６﹒４３％
　　最高價　　　　　４﹒８７０　最低價　　　　　４﹒５００
　　成交股數　　６５﹒７５萬股　成交金額　　３０５﹒３４萬
　　１０天平均　　　５﹒０４９　歷史波幅％　　５４﹒８８６
　　２０天平均　　　５﹒３３６　加權平均價　　　４﹒６４４
　　５０天平均　　　６﹒３０２　ＲＳＩ１４　　２５﹒８４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１０８﹒９４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德琪醫藥（０６９９６）　　　　　　４﹒５１　－６﹒４３
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２７﹒１５　－４﹒９０
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３３﹒９５　－３﹒９６
　　君實生物（０１８７７）　　　　　３０﹒４０　－６﹒６１
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　　５﹒３３　－４﹒６５
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　６７﹒８５　－８﹒９３
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　　７４﹒１５　－４﹒９４
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１１６﹒００　－４﹒９２
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２１﹒６０　－４﹒００
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　　５１﹒４５　－４﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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