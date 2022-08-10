《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌逾６％創新低，報４﹒５１元

《經濟通通訊社１０日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌６﹒４３％，報４﹒５１元，最低

價４﹒５元，創上市新低，最高價４﹒８７元；成交６５﹒７５萬股，成交金額３０５﹒３４萬

元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１０８﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為

中國創盈市場服務，金額３９﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒６０７元；現時最大淨被動賣出

券商為摩根大通，金額４２﹒４９萬元，加權平均成交價４﹒６６元。

現時，恒生指數報１９５８１，跌４２２點或２﹒１１％；恒生中國企業指數報６６３３，

跌１６１點或２﹒３７％；恒生科技指數報４１６１，跌１３３點或３﹒１１％；主板成交

５０６﹒３６億元。

上證綜合指數報３２３２，跌１５點或０﹒４７％，成交２６１２﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報１２２４４，跌８６點或０﹒７％，成交１６４９﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒５１０ 變動 －６﹒４３％

最高價 ４﹒８７０ 最低價 ４﹒５００

成交股數 ６５﹒７５萬股 成交金額 ３０５﹒３４萬

１０天平均 ５﹒０４９ 歷史波幅％ ５４﹒８８６

２０天平均 ５﹒３３６ 加權平均價 ４﹒６４４

５０天平均 ６﹒３０２ ＲＳＩ１４ ２５﹒８４１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１０８﹒９４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德琪醫藥（０６９９６） ４﹒５１ －６﹒４３

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２７﹒１５ －４﹒９０

信達生物（０１８０１） ３３﹒９５ －３﹒９６

君實生物（０１８７７） ３０﹒４０ －６﹒６１

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒３３ －４﹒６５

藥明生物（０２２６９） ６７﹒８５ －８﹒９３

泰格醫藥（０３３４７） ７４﹒１５ －４﹒９４

百濟神州（０６１６０） １１６﹒００ －４﹒９２

康方生物（０９９２６） ２１﹒６０ －４﹒００

榮昌生物（０９９９５） ５１﹒４５ －４﹒７２

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（ｅｄ）

