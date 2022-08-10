《異動股》ＭＩ能源（０１５５５）漲近９９％，報０﹒１５１元

《經濟通通訊社１０日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）升９８﹒６８％，報０﹒１５１元，

最高價０﹒１５２元，創５２周新高，最低價０﹒０８７元；成交３﹒７２億股，成交金額

４７６４﹒３５萬元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入８９９﹒７５萬元。現時最大

淨被動買入券商為招銀國際證券，金額３０﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒１３７元；現時最

大淨被動賣出券商為招商證券，金額１３２﹒３５萬元，加權平均成交價０﹒１１６元。以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅１０９﹒７２％。

現時，恒生指數報１９５７３，跌４２９點或２﹒１５％；恒生中國企業指數報６６３０，

跌１６４點或２﹒４２％；恒生科技指數報４１６０，跌１３４點或３﹒１３％；主板成交

５０７﹒４５億元。

上證綜合指數報３２３０，跌１６點或０﹒５１％，成交２６２３﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２２４０，跌９０點或０﹒７３％，成交１６５４﹒８５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒１５１ 變動 ＋９８﹒６８％

最高價 ０﹒１５２ 最低價 ０﹒０８７

成交股數 ３﹒７２億股 成交金額 ４７６４﹒３５萬

１０天平均 ０﹒０８２ 歷史波幅％ ６９﹒２０９

２０天平均 ０﹒０７９ 加權平均價 ０﹒１２８

５０天平均 ０﹒０７０ ＲＳＩ１４ ８６﹒４６４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入８９９﹒７５萬元；暫連

升２日，累計升幅１０９﹒７２％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＭＩ能源（０１５５５） ０﹒１５１ ＋９８﹒６８

延長石油國際（００３４６） ０﹒０４８ －４﹒００

中石化（００３８６） ３﹒６５０ －０﹒５４

聯合能源集團（００４６７） ０﹒７９０ －１﹒２５

中石油（００８５７） ３﹒４４０ －０﹒２９

中海油（００８８３） ９﹒６５０ －０﹒１０

眾誠能源（０２３３７） １０﹒５８０ －１﹒６７

亞美能源（０２６８６） １﹒４９０ ＋０﹒６８

百田石油（０８０１１） ０﹒１９８ －４﹒３５

百能國際能源（０８１３２） ０﹒１９５ －７﹒１４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

