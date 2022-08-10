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01555 ＭＩ能源
即時 按盤價 升0.152 +0.076 (+100.000%)
大手異動

10/08/2022 13:15

《異動股》ＭＩ能源（０１５５５）漲近９９％，報０﹒１５１元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）升９８﹒６８％，報０﹒１５１元，
最高價０﹒１５２元，創５２周新高，最低價０﹒０８７元；成交３﹒７２億股，成交金額
４７６４﹒３５萬元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入８９９﹒７５萬元。現時最大
淨被動買入券商為招銀國際證券，金額３０﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒１３７元；現時最
大淨被動賣出券商為招商證券，金額１３２﹒３５萬元，加權平均成交價０﹒１１６元。以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅１０９﹒７２％。
　　現時，恒生指數報１９５７３，跌４２９點或２﹒１５％；恒生中國企業指數報６６３０，
跌１６４點或２﹒４２％；恒生科技指數報４１６０，跌１３４點或３﹒１３％；主板成交
５０７﹒４５億元。
　　上證綜合指數報３２３０，跌１６點或０﹒５１％，成交２６２３﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４０，跌９０點或０﹒７３％，成交１６５４﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１５１　變動　　　　　＋９８﹒６８％
　　最高價　　　　０﹒１５２　最低價　　　　　　０﹒０８７
　　成交股數　　３﹒７２億股　成交金額　　４７６４﹒３５萬
　　１０天平均　　０﹒０８２　歷史波幅％　　　６９﹒２０９
　　２０天平均　　０﹒０７９　加權平均價　　　　０﹒１２８
　　５０天平均　　０﹒０７０　ＲＳＩ１４　　　８６﹒４６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入８９９﹒７５萬元；暫連
升２日，累計升幅１０９﹒７２％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＭＩ能源（０１５５５）　　　　０﹒１５１　＋９８﹒６８
　　延長石油國際（００３４６）　　０﹒０４８　　－４﹒００
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒６５０　　－０﹒５４
　　聯合能源集團（００４６７）　　０﹒７９０　　－１﹒２５
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒４４０　　－０﹒２９
　　中海油（００８８３）　　　　　９﹒６５０　　－０﹒１０
　　眾誠能源（０２３３７）　　　１０﹒５８０　　－１﹒６７
　　亞美能源（０２６８６）　　　　１﹒４９０　　＋０﹒６８
　　百田石油（０８０１１）　　　　０﹒１９８　　－４﹒３５
　　百能國際能源（０８１３２）　　０﹒１９５　　－７﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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