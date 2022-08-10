《異動股》ＭＩ能源（０１５５５）漲近９９％，報０﹒１５１元

《經濟通通訊社１０日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）升９８﹒６８％，報０﹒１５１元，
最高價０﹒１５２元，創５２周新高，最低價０﹒０８７元；成交３﹒７２億股，成交金額
４７６４﹒３５萬元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入８９９﹒７５萬元。現時最大
淨被動買入券商為招銀國際證券，金額３０﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒１３７元；現時最
大淨被動賣出券商為招商證券，金額１３２﹒３５萬元，加權平均成交價０﹒１１６元。以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅１０９﹒７２％。
現時，恒生指數報１９５７３，跌４２９點或２﹒１５％；恒生中國企業指數報６６３０，
跌１６４點或２﹒４２％；恒生科技指數報４１６０，跌１３４點或３﹒１３％；主板成交
５０７﹒４５億元。
上證綜合指數報３２３０，跌１６點或０﹒５１％，成交２６２３﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２２４０，跌９０點或０﹒７３％，成交１６５４﹒８５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒１５１ 變動 ＋９８﹒６８％
最高價 ０﹒１５２ 最低價 ０﹒０８７
成交股數 ３﹒７２億股 成交金額 ４７６４﹒３５萬
１０天平均 ０﹒０８２ 歷史波幅％ ６９﹒２０９
２０天平均 ０﹒０７９ 加權平均價 ０﹒１２８
５０天平均 ０﹒０７０ ＲＳＩ１４ ８６﹒４６４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入８９９﹒７５萬元；暫連
升２日，累計升幅１０９﹒７２％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＭＩ能源（０１５５５） ０﹒１５１ ＋９８﹒６８
延長石油國際（００３４６） ０﹒０４８ －４﹒００
中石化（００３８６） ３﹒６５０ －０﹒５４
聯合能源集團（００４６７） ０﹒７９０ －１﹒２５
中石油（００８５７） ３﹒４４０ －０﹒２９
中海油（００８８３） ９﹒６５０ －０﹒１０
眾誠能源（０２３３７） １０﹒５８０ －１﹒６７
亞美能源（０２６８６） １﹒４９０ ＋０﹒６８
百田石油（０８０１１） ０﹒１９８ －４﹒３５
百能國際能源（０８１３２） ０﹒１９５ －７﹒１４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動