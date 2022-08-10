《異動股》世茂服務（００８７３）挫近７％創新低，報２﹒０９元

《經濟通通訊社１０日專訊》世茂服務（００８７３）跌６﹒７％，報２﹒０９元，最低價

２﹒０９元，創上市新低，最高價２﹒２８元；成交９３８﹒６萬股，成交金額２０３９﹒１３

萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出３３８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商

為中國投資信息，金額３６３﹒３３萬元，加權平均成交價２﹒１６９元；現時最大淨被動賣出

券商為中信里昂證券，金額４１８﹒４８萬元，加權平均成交價２﹒１７７元。

現時，恒生指數報１９５５５，跌４４８點或２﹒２４％；恒生中國企業指數報６６２２，

跌１７１點或２﹒５３％；恒生科技指數報４１５７，跌１３８點或３﹒２２％；主板成交

５２３﹒０９億元。

上證綜合指數報３２２７，跌１９點或０﹒６１％，成交２７２２﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２２２２，跌１０８點或０﹒８８％，成交１７１３﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒０９０ 變動 －６﹒７０％

最高價 ２﹒２８０ 最低價 ２﹒０９０

成交股數 ９３８﹒６萬股 成交金額 ２０３９﹒１３萬

１０天平均 ２﹒３５８ 歷史波幅％ ５３﹒５６１

２０天平均 ２﹒５５２ 加權平均價 ２﹒１７２

５０天平均 ３﹒３８２ ＲＳＩ１４ １７﹒９３８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出３３８﹒３６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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世茂服務（００８７３） ２﹒０９ －６﹒７０

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒２５ －４﹒１８

融創服務（０１５１６） ２﹒９６ －４﹒５２

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒４４ －９﹒９４

中海物業（０２６６９） ７﹒５８ －２﹒９４

綠城服務（０２８６９） ６﹒３３ －４﹒０９

雅生活（０３３１９） ７﹒９８ －３﹒７４

保利物業（０６０４９） ４０﹒２０ －４﹒４０

碧桂園服務（０６０９８） １３﹒９８ －４﹒９０

金科服務（０９６６６） １０﹒５０ －４﹒７２

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（ｅｄ）

