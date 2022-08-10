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00873 世茂服務
即時 按盤價 跌2.110 -0.130 (-5.804%)
大手異動

10/08/2022 13:24

《異動股》世茂服務（００８７３）挫近７％創新低，報２﹒０９元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》世茂服務（００８７３）跌６﹒７％，報２﹒０９元，最低價
２﹒０９元，創上市新低，最高價２﹒２８元；成交９３８﹒６萬股，成交金額２０３９﹒１３
萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出３３８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國投資信息，金額３６３﹒３３萬元，加權平均成交價２﹒１６９元；現時最大淨被動賣出
券商為中信里昂證券，金額４１８﹒４８萬元，加權平均成交價２﹒１７７元。
　　現時，恒生指數報１９５５５，跌４４８點或２﹒２４％；恒生中國企業指數報６６２２，
跌１７１點或２﹒５３％；恒生科技指數報４１５７，跌１３８點或３﹒２２％；主板成交
５２３﹒０９億元。
　　上證綜合指數報３２２７，跌１９點或０﹒６１％，成交２７２２﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２２，跌１０８點或０﹒８８％，成交１７１３﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒０９０　變動　　　　　　－６﹒７０％
　　最高價　　　　　２﹒２８０　最低價　　　　　　２﹒０９０
　　成交股數　　９３８﹒６萬股　成交金額　　２０３９﹒１３萬
　　１０天平均　　　２﹒３５８　歷史波幅％　　　５３﹒５６１
　　２０天平均　　　２﹒５５２　加權平均價　　　　２﹒１７２
　　５０天平均　　　３﹒３８２　ＲＳＩ１４　　　１７﹒９３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出３３８﹒３６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒０９　－６﹒７０
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３３﹒２５　－４﹒１８
　　融創服務（０１５１６）　　　　２﹒９６　－４﹒５２
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒４４　－９﹒９４
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒５８　－２﹒９４
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒３３　－４﹒０９
　　雅生活（０３３１９）　　　　　７﹒９８　－３﹒７４
　　保利物業（０６０４９）　　　４０﹒２０　－４﹒４０
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１３﹒９８　－４﹒９０
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒５０　－４﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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