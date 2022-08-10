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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌20.900 -4.100 (-16.400%)
大手異動

10/08/2022 13:31

《異動股》龍湖（００９６０）挫逾１４％，報２１﹒４元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》龍湖（００９６０）跌１４﹒４％，報２１﹒４元，最低價
２１﹒２元，創５２周新低，最高價２５元；成交１００５﹒３７萬股，成交金額２﹒３４億元
；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３８６﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國投資信息，金額７５７﹒８９萬元，加權平均成交價２２﹒８１３元；現時最大淨被動賣出券
商為大和資本市場香港，金額２２２９﹒８１萬元，加權平均成交價２３﹒４９９元。
　　現時，恒生指數報１９５５７，跌４４６點或２﹒２３％；恒生中國企業指數報６６２４，
跌１７０點或２﹒５１％；恒生科技指數報４１５９，跌１３５點或３﹒１５％；主板成交
５３１﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２２９，跌１８點或０﹒５６％，成交２８０１﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２３６，跌９４點或０﹒７６％，成交１７５９﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２１﹒４００　變動　　　　－１４﹒４０％
　　最高價　　　　　　２５﹒０００　最低價　　　　２１﹒２００
　　成交股數　　１００５﹒３７萬股　成交金額　　　　２﹒３４億
　　１０天平均　　　　２５﹒２６５　歷史波幅％　　６０﹒９４８
　　２０天平均　　　　２６﹒８０７　加權平均價　　２３﹒３１３
　　５０天平均　　　　３０﹒９４６　ＲＳＩ１４　　２５﹒５４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３８６﹒０２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２１﹒４０　－１４﹒４０
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒１５　　－２﹒８９
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒６２　　－３﹒５７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９５　　－３﹒９４
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒５１　　－３﹒４６
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒７０　　－１﹒６０
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３４　　－６﹒７７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒７６　　－３﹒６４
　　綠城（０３９００）　　　　　１３﹒９２　　－５﹒６９
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒００　　－４﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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