《異動股》龍湖（００９６０）挫逾１４％，報２１﹒４元

《經濟通通訊社１０日專訊》龍湖（００９６０）跌１４﹒４％，報２１﹒４元，最低價

２１﹒２元，創５２周新低，最高價２５元；成交１００５﹒３７萬股，成交金額２﹒３４億元

；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３８６﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國投資信息，金額７５７﹒８９萬元，加權平均成交價２２﹒８１３元；現時最大淨被動賣出券

商為大和資本市場香港，金額２２２９﹒８１萬元，加權平均成交價２３﹒４９９元。

現時，恒生指數報１９５５７，跌４４６點或２﹒２３％；恒生中國企業指數報６６２４，

跌１７０點或２﹒５１％；恒生科技指數報４１５９，跌１３５點或３﹒１５％；主板成交

５３１﹒９６億元。

上證綜合指數報３２２９，跌１８點或０﹒５６％，成交２８０１﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２２３６，跌９４點或０﹒７６％，成交１７５９﹒７８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１﹒４００ 變動 －１４﹒４０％

最高價 ２５﹒０００ 最低價 ２１﹒２００

成交股數 １００５﹒３７萬股 成交金額 ２﹒３４億

１０天平均 ２５﹒２６５ 歷史波幅％ ６０﹒９４８

２０天平均 ２６﹒８０７ 加權平均價 ２３﹒３１３

５０天平均 ３０﹒９４６ ＲＳＩ１４ ２５﹒５４８

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３８６﹒０２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２１﹒４０ －１４﹒４０

中海外（００６８８） ２０﹒１５ －２﹒８９

中國金茂（００８１７） １﹒６２ －３﹒５７

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９５ －３﹒９４

新城發展（０１０３０） ２﹒５１ －３﹒４６

潤地（０１１０９） ３０﹒７０ －１﹒６０

碧桂園（０２００７） ２﹒３４ －６﹒７７

萬科企業（０２２０２） １３﹒７６ －３﹒６４

綠城（０３９００） １３﹒９２ －５﹒６９

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒００ －４﹒７６

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（ｅｄ）

