《異動股》龍湖（００９６０）挫逾１４％，報２１﹒４元

《經濟通通訊社１０日專訊》龍湖（００９６０）跌１４﹒４％，報２１﹒４元，最低價
２１﹒２元，創５２周新低，最高價２５元；成交１００５﹒３７萬股，成交金額２﹒３４億元
；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３８６﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國投資信息，金額７５７﹒８９萬元，加權平均成交價２２﹒８１３元；現時最大淨被動賣出券
商為大和資本市場香港，金額２２２９﹒８１萬元，加權平均成交價２３﹒４９９元。
現時，恒生指數報１９５５７，跌４４６點或２﹒２３％；恒生中國企業指數報６６２４，
跌１７０點或２﹒５１％；恒生科技指數報４１５９，跌１３５點或３﹒１５％；主板成交
５３１﹒９６億元。
上證綜合指數報３２２９，跌１８點或０﹒５６％，成交２８０１﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２２３６，跌９４點或０﹒７６％，成交１７５９﹒７８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒４００ 變動 －１４﹒４０％
最高價 ２５﹒０００ 最低價 ２１﹒２００
成交股數 １００５﹒３７萬股 成交金額 ２﹒３４億
１０天平均 ２５﹒２６５ 歷史波幅％ ６０﹒９４８
２０天平均 ２６﹒８０７ 加權平均價 ２３﹒３１３
５０天平均 ３０﹒９４６ ＲＳＩ１４ ２５﹒５４８
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入３８６﹒０２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２１﹒４０ －１４﹒４０
中海外（００６８８） ２０﹒１５ －２﹒８９
中國金茂（００８１７） １﹒６２ －３﹒５７
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９５ －３﹒９４
新城發展（０１０３０） ２﹒５１ －３﹒４６
潤地（０１１０９） ３０﹒７０ －１﹒６０
碧桂園（０２００７） ２﹒３４ －６﹒７７
萬科企業（０２２０２） １３﹒７６ －３﹒６４
綠城（０３９００） １３﹒９２ －５﹒６９
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒００ －４﹒７６
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（ｅｄ）
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