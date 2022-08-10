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09633 農夫山泉
即時 按盤價 跌44.800 -2.050 (-4.376%)
大手異動

10/08/2022 13:38

《異動股》農夫山泉跌近３％失守２０天線，報４５﹒４５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》農夫山泉（０９６３３）跌２﹒９９％，報４５﹒４５元，跌
穿２０天線（４６﹒１７８元），最低價４５﹒４元，最高價４７元；成交１４８﹒５４萬股，
成交金額６８０５﹒２５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１３０５﹒５１萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額４９７﹒９６萬元，加權平均成交價４５﹒７９５元；
現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額４８１﹒３３萬元，加權平均成交價
４６﹒０９９元。
　　現時，恒生指數報１９５４９，跌４５３點或２﹒２７％；恒生中國企業指數報６６１９，
跌１７４點或２﹒５７％；恒生科技指數報４１６１，跌１３３點或３﹒１２％；主板成交
５４４﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２３０，跌１６點或０﹒５２％，成交２８７５﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２３９，跌９２點或０﹒７５％，成交１８０１﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４５﹒４５０　變動　　　　　　－２﹒９９％
　　最高價　　　　　４７﹒０００　最低價　　　　　４５﹒４００
　　成交股數　　１４８﹒５４萬股　成交金額　　６８０５﹒２５萬
　　１０天平均　　　４６﹒３６５　歷史波幅％　　　１８﹒３６７
　　２０天平均　　　４６﹒１７８　加權平均價　　　４５﹒８１４
　　５０天平均　　　４４﹒４９８　ＲＳＩ１４　　　４８﹒０１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１３０５﹒５１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　農夫山泉（０９６３３）　　　４５﹒４５０　－２﹒９９
　　統一企業（００２２０）　　　　６﹒７００　－９﹒２１
　　維他奶（００３４５）　　　　１０﹒８４０　＋０﹒１８
　　中國食品（００５０６）　　　　２﹒５００　－１﹒５７
　　西藏水資源（０１１１５）　　　０﹒５１０　－１﹒９２
　　鴻福堂（０１４４６）　　　　　０﹒３３０　　　無升跌
　　捷榮國際控股（０２１１９）　　０﹒８４０　＋１﹒２０
　　安德利果汁（０２２１８）　　　６﹒８００　＋２﹒４１
　　天福（０６８６８）　　　　　　５﹒０００　　　無升跌
　　英記茶莊集團（０８２４１）　　０﹒１９３　－２﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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