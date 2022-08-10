《異動股》農夫山泉跌近３％失守２０天線，報４５﹒４５元

《經濟通通訊社１０日專訊》農夫山泉（０９６３３）跌２﹒９９％，報４５﹒４５元，跌
穿２０天線（４６﹒１７８元），最低價４５﹒４元，最高價４７元；成交１４８﹒５４萬股，
成交金額６８０５﹒２５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１３０５﹒５１萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額４９７﹒９６萬元，加權平均成交價４５﹒７９５元；
現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額４８１﹒３３萬元，加權平均成交價
４６﹒０９９元。
現時，恒生指數報１９５４９，跌４５３點或２﹒２７％；恒生中國企業指數報６６１９，
跌１７４點或２﹒５７％；恒生科技指數報４１６１，跌１３３點或３﹒１２％；主板成交
５４４﹒４６億元。
上證綜合指數報３２３０，跌１６點或０﹒５２％，成交２８７５﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２２３９，跌９２點或０﹒７５％，成交１８０１﹒８７億元人民幣。
基本資料
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現價 ４５﹒４５０ 變動 －２﹒９９％
最高價 ４７﹒０００ 最低價 ４５﹒４００
成交股數 １４８﹒５４萬股 成交金額 ６８０５﹒２５萬
１０天平均 ４６﹒３６５ 歷史波幅％ １８﹒３６７
２０天平均 ４６﹒１７８ 加權平均價 ４５﹒８１４
５０天平均 ４４﹒４９８ ＲＳＩ１４ ４８﹒０１８
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１３０５﹒５１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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農夫山泉（０９６３３） ４５﹒４５０ －２﹒９９
統一企業（００２２０） ６﹒７００ －９﹒２１
維他奶（００３４５） １０﹒８４０ ＋０﹒１８
中國食品（００５０６） ２﹒５００ －１﹒５７
西藏水資源（０１１１５） ０﹒５１０ －１﹒９２
鴻福堂（０１４４６） ０﹒３３０ 無升跌
捷榮國際控股（０２１１９） ０﹒８４０ ＋１﹒２０
安德利果汁（０２２１８） ６﹒８００ ＋２﹒４１
天福（０６８６８） ５﹒０００ 無升跌
英記茶莊集團（０８２４１） ０﹒１９３ －２﹒０３
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（ｅｄ）
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