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01995 旭輝永升服務
即時 按盤價 跌4.480 -0.450 (-9.128%)
大手異動

10/08/2022 13:40

《異動股》旭輝永升服務（０１９９５）挫逾１０％，報４﹒４３元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）跌１０﹒１４％，報４﹒４３元
，最低價４﹒４３元，創５２周新低，最高價５﹒０５元；成交６０５﹒４萬股，成交金額
２８１１﹒６２萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５６０﹒７８萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額２６９﹒６３萬元，加權平均成交價４﹒６７１元；現時
最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額１１５﹒２３萬元，加權平均成交價４﹒６４元。
　　現時，恒生指數報１９５４８，跌４５４點或２﹒２７％；恒生中國企業指數報６６１８，
跌１７６點或２﹒５９％；恒生科技指數報４１６０，跌１３５點或３﹒１５％；主板成交
５４６﹒９２億元。
　　上證綜合指數報３２２９，跌１７點或０﹒５５％，成交２８９５﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２３２，跌９８點或０﹒８％，成交１８１３﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４﹒４３０　變動　　　　　－１０﹒１４％
　　最高價　　　　　５﹒０５０　最低價　　　　　　４﹒４３０
　　成交股數　　６０５﹒４萬股　成交金額　　２８１１﹒６２萬
　　１０天平均　　　５﹒０８９　歷史波幅％　　　９９﹒９２８
　　２０天平均　　　５﹒６６５　加權平均價　　　　４﹒６４４
　　５０天平均　　　７﹒５９５　ＲＳＩ１４　　　２８﹒９６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５６０﹒７８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒４３　－１０﹒１４
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒１２　　－５﹒３６
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３３﹒２０　　－４﹒３２
　　融創服務（０１５１６）　　　　２﹒９８　　－３﹒８７
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒５６　　－３﹒２０
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒３５　　－３﹒７９
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒０１　　－３﹒３８
　　保利物業（０６０４９）　　　４０﹒０５　　－４﹒７６
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１３﹒９６　　－５﹒０３
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒５６　　－４﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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