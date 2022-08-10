《異動股》旭輝永升服務（０１９９５）挫逾１０％，報４﹒４３元

《經濟通通訊社１０日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）跌１０﹒１４％，報４﹒４３元
，最低價４﹒４３元，創５２周新低，最高價５﹒０５元；成交６０５﹒４萬股，成交金額
２８１１﹒６２萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５６０﹒７８萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額２６９﹒６３萬元，加權平均成交價４﹒６７１元；現時
最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額１１５﹒２３萬元，加權平均成交價４﹒６４元。
現時，恒生指數報１９５４８，跌４５４點或２﹒２７％；恒生中國企業指數報６６１８，
跌１７６點或２﹒５９％；恒生科技指數報４１６０，跌１３５點或３﹒１５％；主板成交
５４６﹒９２億元。
上證綜合指數報３２２９，跌１７點或０﹒５５％，成交２８９５﹒２７億元人民幣。
深證成份指數報１２２３２，跌９８點或０﹒８％，成交１８１３﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒４３０ 變動 －１０﹒１４％
最高價 ５﹒０５０ 最低價 ４﹒４３０
成交股數 ６０５﹒４萬股 成交金額 ２８１１﹒６２萬
１０天平均 ５﹒０８９ 歷史波幅％ ９９﹒９２８
２０天平均 ５﹒６６５ 加權平均價 ４﹒６４４
５０天平均 ７﹒５９５ ＲＳＩ１４ ２８﹒９６１
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５６０﹒７８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒４３ －１０﹒１４
世茂服務（００８７３） ２﹒１２ －５﹒３６
華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒２０ －４﹒３２
融創服務（０１５１６） ２﹒９８ －３﹒８７
中海物業（０２６６９） ７﹒５６ －３﹒２０
綠城服務（０２８６９） ６﹒３５ －３﹒７９
雅生活（０３３１９） ８﹒０１ －３﹒３８
保利物業（０６０４９） ４０﹒０５ －４﹒７６
碧桂園服務（０６０９８） １３﹒９６ －５﹒０３
金科服務（０９６６６） １０﹒５６ －４﹒１７
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（ｅｄ）
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