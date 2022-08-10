《異動股》旭輝永升服務（０１９９５）挫逾１０％，報４﹒４３元

《經濟通通訊社１０日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）跌１０﹒１４％，報４﹒４３元

，最低價４﹒４３元，創５２周新低，最高價５﹒０５元；成交６０５﹒４萬股，成交金額

２８１１﹒６２萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５６０﹒７８萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額２６９﹒６３萬元，加權平均成交價４﹒６７１元；現時

最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額１１５﹒２３萬元，加權平均成交價４﹒６４元。

現時，恒生指數報１９５４８，跌４５４點或２﹒２７％；恒生中國企業指數報６６１８，

跌１７６點或２﹒５９％；恒生科技指數報４１６０，跌１３５點或３﹒１５％；主板成交

５４６﹒９２億元。

上證綜合指數報３２２９，跌１７點或０﹒５５％，成交２８９５﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２２３２，跌９８點或０﹒８％，成交１８１３﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒４３０ 變動 －１０﹒１４％

最高價 ５﹒０５０ 最低價 ４﹒４３０

成交股數 ６０５﹒４萬股 成交金額 ２８１１﹒６２萬

１０天平均 ５﹒０８９ 歷史波幅％ ９９﹒９２８

２０天平均 ５﹒６６５ 加權平均價 ４﹒６４４

５０天平均 ７﹒５９５ ＲＳＩ１４ ２８﹒９６１

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５６０﹒７８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒４３ －１０﹒１４

世茂服務（００８７３） ２﹒１２ －５﹒３６

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒２０ －４﹒３２

融創服務（０１５１６） ２﹒９８ －３﹒８７

中海物業（０２６６９） ７﹒５６ －３﹒２０

綠城服務（０２８６９） ６﹒３５ －３﹒７９

雅生活（０３３１９） ８﹒０１ －３﹒３８

保利物業（０６０４９） ４０﹒０５ －４﹒７６

碧桂園服務（０６０９８） １３﹒９６ －５﹒０３

金科服務（０９６６６） １０﹒５６ －４﹒１７

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（ｅｄ）

