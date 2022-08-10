《中概異動》美團跌近５％失守１００天線，報１６７﹒３元

《經濟通通訊社１０日專訊》美團（０３６９０）跌４﹒９４％，報１６７﹒３元，較
ＡＤＲ收市低２﹒８３％，跌穿１００天線（１７２﹒９２７元），最低價１６７元，創１個月
新低，最高價１７６﹒５元；成交１３６２﹒８２萬股，成交金額２３﹒２４億元；主動買沽比
率３８：６２，資金淨主動賣出５﹒０８億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額
１﹒２１億元，加權平均成交價１７０﹒４３２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額
５７２２﹒０４萬元，加權平均成交價１６９﹒９８８元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌
幅８﹒９８％。
現時，恒生指數報１９５１３，跌４８９點或２﹒４５％；恒生中國企業指數報６６０４，
跌１９０點或２﹒８％；恒生科技指數報４１４９，跌１４５點或３﹒４％；主板成交
５６２﹒０５億元。
上證綜合指數報３２２８，跌１９點或０﹒５９％，成交２９７８﹒１９億元人民幣。
深證成份指數報１２２２２，跌１０８點或０﹒８８％，成交１８６４﹒６３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １６７﹒３００ 變動 －４﹒９４％
最高價 １７６﹒５００ 最低價 １６７﹒０００
成交股數 １３６２﹒８２萬股 成交金額 ２３﹒２４億
１０天平均 １７８﹒７８０ 歷史波幅％ ４１﹒４７６
２０天平均 １８３﹒７０５ 加權平均價 １７０﹒５５３
５０天平均 １９０﹒２８２ ＲＳＩ１４ ３５﹒５６２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出
５﹒０８億元；暫連跌４日，累計跌幅８﹒９８％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美團（０３６９０） １６７﹒３０ －４﹒９４
騰訊（００７００） ２９３﹒４０ －１﹒５４
快手（０１０２４） ７２﹒８５ －５﹒２０
小米（０１８１０） １１﹒５４ －１﹒８７
理想汽車（０２０１５） １１８﹒６０ －６﹒４７
京東集團（０９６１８） ２１７﹒６０ －４﹒８１
小鵬汽車（０９８６８） ８５﹒２５ －６﹒７３
百度（０９８８８） １２９﹒６０ －３﹒６４
阿里（０９９８８） ８７﹒００ －２﹒９０
網易（０９９９９） １３５﹒８０ －２﹒１６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動