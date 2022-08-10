《中概異動》美團跌近５％失守１００天線，報１６７﹒３元

《經濟通通訊社１０日專訊》美團（０３６９０）跌４﹒９４％，報１６７﹒３元，較

ＡＤＲ收市低２﹒８３％，跌穿１００天線（１７２﹒９２７元），最低價１６７元，創１個月

新低，最高價１７６﹒５元；成交１３６２﹒８２萬股，成交金額２３﹒２４億元；主動買沽比

率３８：６２，資金淨主動賣出５﹒０８億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額

１﹒２１億元，加權平均成交價１７０﹒４３２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額

５７２２﹒０４萬元，加權平均成交價１６９﹒９８８元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌

幅８﹒９８％。

現時，恒生指數報１９５１３，跌４８９點或２﹒４５％；恒生中國企業指數報６６０４，

跌１９０點或２﹒８％；恒生科技指數報４１４９，跌１４５點或３﹒４％；主板成交

５６２﹒０５億元。

上證綜合指數報３２２８，跌１９點或０﹒５９％，成交２９７８﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１２２２２，跌１０８點或０﹒８８％，成交１８６４﹒６３億元人民幣。



基本資料

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現價 １６７﹒３００ 變動 －４﹒９４％

最高價 １７６﹒５００ 最低價 １６７﹒０００

成交股數 １３６２﹒８２萬股 成交金額 ２３﹒２４億

１０天平均 １７８﹒７８０ 歷史波幅％ ４１﹒４７６

２０天平均 １８３﹒７０５ 加權平均價 １７０﹒５５３

５０天平均 １９０﹒２８２ ＲＳＩ１４ ３５﹒５６２

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出

５﹒０８億元；暫連跌４日，累計跌幅８﹒９８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １６７﹒３０ －４﹒９４

騰訊（００７００） ２９３﹒４０ －１﹒５４

快手（０１０２４） ７２﹒８５ －５﹒２０

小米（０１８１０） １１﹒５４ －１﹒８７

理想汽車（０２０１５） １１８﹒６０ －６﹒４７

京東集團（０９６１８） ２１７﹒６０ －４﹒８１

小鵬汽車（０９８６８） ８５﹒２５ －６﹒７３

百度（０９８８８） １２９﹒６０ －３﹒６４

阿里（０９９８８） ８７﹒００ －２﹒９０

網易（０９９９９） １３５﹒８０ －２﹒１６

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（ｅｄ）

