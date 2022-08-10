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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌169.600 -6.400 (-3.636%)
大手異動

10/08/2022 13:48

《中概異動》美團跌近５％失守１００天線，報１６７﹒３元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美團（０３６９０）跌４﹒９４％，報１６７﹒３元，較
ＡＤＲ收市低２﹒８３％，跌穿１００天線（１７２﹒９２７元），最低價１６７元，創１個月
新低，最高價１７６﹒５元；成交１３６２﹒８２萬股，成交金額２３﹒２４億元；主動買沽比
率３８：６２，資金淨主動賣出５﹒０８億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額
１﹒２１億元，加權平均成交價１７０﹒４３２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額
５７２２﹒０４萬元，加權平均成交價１６９﹒９８８元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌
幅８﹒９８％。
　　現時，恒生指數報１９５１３，跌４８９點或２﹒４５％；恒生中國企業指數報６６０４，
跌１９０點或２﹒８％；恒生科技指數報４１４９，跌１４５點或３﹒４％；主板成交
５６２﹒０５億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌１９點或０﹒５９％，成交２９７８﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２２，跌１０８點或０﹒８８％，成交１８６４﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６７﹒３００　變動　　　　　－４﹒９４％
　　最高價　　　　　１７６﹒５００　最低價　　　１６７﹒０００
　　成交股數　　１３６２﹒８２萬股　成交金額　　　２３﹒２４億
　　１０天平均　　　１７８﹒７８０　歷史波幅％　　４１﹒４７６
　　２０天平均　　　１８３﹒７０５　加權平均價　１７０﹒５５３
　　５０天平均　　　１９０﹒２８２　ＲＳＩ１４　　３５﹒５６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出
５﹒０８億元；暫連跌４日，累計跌幅８﹒９８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１６７﹒３０　－４﹒９４
　　騰訊（００７００）　　　２９３﹒４０　－１﹒５４
　　快手（０１０２４）　　　　７２﹒８５　－５﹒２０
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒５４　－１﹒８７
　　理想汽車（０２０１５）　１１８﹒６０　－６﹒４７
　　京東集團（０９６１８）　２１７﹒６０　－４﹒８１
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８５﹒２５　－６﹒７３
　　百度（０９８８８）　　　１２９﹒６０　－３﹒６４
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒００　－２﹒９０
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒８０　－２﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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