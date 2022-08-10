《經濟通通訊社１０日專訊》南方恒指ＥＴＦ（０３０３７）於１：５３ｐｍ錄得１手
３８０萬股非自動對盤，每股造２０﹒２６元，較上日收市價低２﹒５％，涉資７６９８﹒８萬
元。
南方恒指ＥＴＦ現價跌２﹒５％，報２０﹒２６元；成交３８０﹒３４萬股，成交金額
７７０５﹒７１萬元，主動買沽比率６：９４，資金淨主動賣出６﹒０９萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
10/08/2022 13:54
《大手成交》南方恒指ＥＴＦ３８０萬股非自動對盤，涉７６９９萬
《經濟通通訊社１０日專訊》南方恒指ＥＴＦ（０３０３７）於１：５３ｐｍ錄得１手
３８０萬股非自動對盤，每股造２０﹒２６元，較上日收市價低２﹒５％，涉資７６９８﹒８萬
元。
南方恒指ＥＴＦ現價跌２﹒５％，報２０﹒２６元；成交３８０﹒３４萬股，成交金額
７７０５﹒７１萬元，主動買沽比率６：９４，資金淨主動賣出６﹒０９萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰09/08/2022 15:19 《大手成交》南方恒指ＥＴＦ３７８萬股非自動對盤，涉７８５５萬
05/08/2022 15:07 《大手成交》南方恒指ＥＴＦ３８５萬股非自動對盤，涉８０６２萬
04/08/2022 13:05 《大手成交》南方恒指ＥＴＦ３７８萬股非自動對盤，涉７８４７萬
01/08/2022 11:27 《大手成交》南方恒指ＥＴＦ５７０萬股非自動對盤，涉１﹒１８億
29/07/2022 13:03 《大手成交》南方恒指ＥＴＦ２６０萬股非自動對盤，涉５４３９萬
28/07/2022 13:23 《大手成交》南方恒指ＥＴＦ２６０萬股非自動對盤，涉５５７４萬
|備註：
|即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰