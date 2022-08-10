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03808 中國重汽
即時 按盤價 跌8.430 -0.340 (-3.877%)
大手異動

10/08/2022 13:54

《中資異動》重汽（０３８０８）跌逾５％，報８﹒３３元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》重汽（０３８０８）跌５﹒０２％，報８﹒３３元，最低價
８﹒３３元，創１個月新低，最高價８﹒８３元；成交３７８﹒９５萬股，成交金額
３２１１﹒９１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出５８３﹒５８萬元。現時最大
淨被動買入券商為瑞銀，金額１５１﹒５萬元，加權平均成交價８﹒４３２元；現時最大淨被動
賣出券商為麥格理資本，金額２５３﹒７８萬元，加權平均成交價８﹒４８２元。以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅７﹒８５％。
　　現時，恒生指數報１９５３７，跌４６５點或２﹒３３％；恒生中國企業指數報６６１１，
跌１８２點或２﹒６９％；恒生科技指數報４１５４，跌１４０點或３﹒２７％；主板成交
５７４﹒８３億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌１９點或０﹒５９％，成交３０３９﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８８％，成交１９０３﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８﹒３３０　變動　　　　　　－５﹒０２％
　　最高價　　　　　　８﹒８３０　最低價　　　　　　８﹒３３０
　　成交股數　　３７８﹒９５萬股　成交金額　　３２１１﹒９１萬
　　１０天平均　　　　８﹒９６５　歷史波幅％　　　３０﹒１５０
　　２０天平均　　　　９﹒３２０　加權平均價　　　　８﹒４７６
　　５０天平均　　　　９﹒９１６　ＲＳＩ１４　　　２９﹒４９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出５８３﹒５８萬元；暫連
跌３日，累計跌幅７﹒８５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　重汽（０３８０８）　　　　　　８﹒３３　－５﹒０２
　　中船防務（００３１７）　　　　７﹒７２　－１﹒６６
　　東風集團股份（００４８９）　　５﹒１２　－１﹒７３
　　三一國際（００６３１）　　　　８﹒１５　－１﹒３３
　　中聯重科（０１１５７）　　　　３﹒６３　－１﹒８９
　　中車（０１７６６）　　　　　　２﹒８２　－１﹒０５
　　中集集團（０２０３９）　　　　７﹒４４　－０﹒１３
　　濰柴動力（０２３３８）　　　１０﹒６４　－１﹒３０
　　中國龍工（０３３３９）　　　　１﹒４７　－１﹒３４
　　時代電氣（０３８９８）　　　３６﹒４５　－１﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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