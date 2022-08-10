《中資異動》重汽（０３８０８）跌逾５％，報８﹒３３元

《經濟通通訊社１０日專訊》重汽（０３８０８）跌５﹒０２％，報８﹒３３元，最低價

８﹒３３元，創１個月新低，最高價８﹒８３元；成交３７８﹒９５萬股，成交金額

３２１１﹒９１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出５８３﹒５８萬元。現時最大

淨被動買入券商為瑞銀，金額１５１﹒５萬元，加權平均成交價８﹒４３２元；現時最大淨被動

賣出券商為麥格理資本，金額２５３﹒７８萬元，加權平均成交價８﹒４８２元。以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅７﹒８５％。

現時，恒生指數報１９５３７，跌４６５點或２﹒３３％；恒生中國企業指數報６６１１，

跌１８２點或２﹒６９％；恒生科技指數報４１５４，跌１４０點或３﹒２７％；主板成交

５７４﹒８３億元。

上證綜合指數報３２２８，跌１９點或０﹒５９％，成交３０３９﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８８％，成交１９０３﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒３３０ 變動 －５﹒０２％

最高價 ８﹒８３０ 最低價 ８﹒３３０

成交股數 ３７８﹒９５萬股 成交金額 ３２１１﹒９１萬

１０天平均 ８﹒９６５ 歷史波幅％ ３０﹒１５０

２０天平均 ９﹒３２０ 加權平均價 ８﹒４７６

５０天平均 ９﹒９１６ ＲＳＩ１４ ２９﹒４９３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出５８３﹒５８萬元；暫連

跌３日，累計跌幅７﹒８５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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重汽（０３８０８） ８﹒３３ －５﹒０２

中船防務（００３１７） ７﹒７２ －１﹒６６

東風集團股份（００４８９） ５﹒１２ －１﹒７３

三一國際（００６３１） ８﹒１５ －１﹒３３

中聯重科（０１１５７） ３﹒６３ －１﹒８９

中車（０１７６６） ２﹒８２ －１﹒０５

中集集團（０２０３９） ７﹒４４ －０﹒１３

濰柴動力（０２３３８） １０﹒６４ －１﹒３０

中國龍工（０３３３９） １﹒４７ －１﹒３４

時代電氣（０３８９８） ３６﹒４５ －１﹒７５

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（ｅｄ）

