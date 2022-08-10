《中資異動》重汽（０３８０８）跌逾５％，報８﹒３３元

《經濟通通訊社１０日專訊》重汽（０３８０８）跌５﹒０２％，報８﹒３３元，最低價
８﹒３３元，創１個月新低，最高價８﹒８３元；成交３７８﹒９５萬股，成交金額
３２１１﹒９１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出５８３﹒５８萬元。現時最大
淨被動買入券商為瑞銀，金額１５１﹒５萬元，加權平均成交價８﹒４３２元；現時最大淨被動
賣出券商為麥格理資本，金額２５３﹒７８萬元，加權平均成交價８﹒４８２元。以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅７﹒８５％。
現時，恒生指數報１９５３７，跌４６５點或２﹒３３％；恒生中國企業指數報６６１１，
跌１８２點或２﹒６９％；恒生科技指數報４１５４，跌１４０點或３﹒２７％；主板成交
５７４﹒８３億元。
上證綜合指數報３２２８，跌１９點或０﹒５９％，成交３０３９﹒９２億元人民幣。
深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８８％，成交１９０３﹒２４億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ８﹒３３０ 變動 －５﹒０２％
最高價 ８﹒８３０ 最低價 ８﹒３３０
成交股數 ３７８﹒９５萬股 成交金額 ３２１１﹒９１萬
１０天平均 ８﹒９６５ 歷史波幅％ ３０﹒１５０
２０天平均 ９﹒３２０ 加權平均價 ８﹒４７６
５０天平均 ９﹒９１６ ＲＳＩ１４ ２９﹒４９３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出５８３﹒５８萬元；暫連
跌３日，累計跌幅７﹒８５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
重汽（０３８０８） ８﹒３３ －５﹒０２
中船防務（００３１７） ７﹒７２ －１﹒６６
東風集團股份（００４８９） ５﹒１２ －１﹒７３
三一國際（００６３１） ８﹒１５ －１﹒３３
中聯重科（０１１５７） ３﹒６３ －１﹒８９
中車（０１７６６） ２﹒８２ －１﹒０５
中集集團（０２０３９） ７﹒４４ －０﹒１３
濰柴動力（０２３３８） １０﹒６４ －１﹒３０
中國龍工（０３３３９） １﹒４７ －１﹒３４
時代電氣（０３８９８） ３６﹒４５ －１﹒７５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動