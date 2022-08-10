《異動股》海底撈跌逾３％失守１００天線，報１５﹒０８元

《經濟通通訊社１０日專訊》海底撈（０６８６２）跌３﹒０８％，報１５﹒０８元，跌穿
１００天線（１５﹒０８２元），最低價１５﹒０８元，最高價１５﹒７８元；成交５９７﹒５
萬股，成交金額９１６２﹒８４萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出５９４﹒１１
萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１０３３﹒２３萬元，加權平均成交價
１５﹒３８５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額７０８﹒７８萬元，加權平均成
交價１５﹒３１２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒４４％。
現時，恒生指數報１９５１８，跌４８５點或２﹒４３％；恒生中國企業指數報６６０３，
跌１９１點或２﹒８２％；恒生科技指數報４１４６，跌１４８點或３﹒４６％；主板成交
５８７﹒７７億元。
上證綜合指數報３２２５，跌２１點或０﹒６７％，成交３１２２億元人民幣。
深證成份指數報１２２０５，跌１２５點或１﹒０２％，成交１９６０﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒０８０ 變動 －３﹒０８％
最高價 １５﹒７８０ 最低價 １５﹒０８０
成交股數 ５９７﹒５萬股 成交金額 ９１６２﹒８４萬
１０天平均 １５﹒５９４ 歷史波幅％ ４３﹒５０６
２０天平均 １５﹒７９４ 加權平均價 １５﹒３３５
５０天平均 １６﹒０４０ ＲＳＩ１４ ４２﹒１２６
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出５９４﹒１１萬元；暫
連跌３日，累計跌幅４﹒４４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １５﹒０８ －３﹒０８
潤啤（００２９１） ５２﹒２５ －３﹒８６
特步國際（０１３６８） １１﹒８８ －３﹒４１
頤海國際（０１５７９） ２１﹒０５ －５﹒３９
安踏體育（０２０２０） ８１﹒５５ －４﹒６２
申洲國際（０２３１３） ７８﹒００ －１﹒３３
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒１０ －１﹒７３
李寧（０２３３１） ６１﹒６０ －４﹒７２
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９６ －１﹒２８
九毛九（０９９２２） １７﹒５２ －２﹒７７
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（ｅｄ）
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