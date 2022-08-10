《異動股》海底撈跌逾３％失守１００天線，報１５﹒０８元

《經濟通通訊社１０日專訊》海底撈（０６８６２）跌３﹒０８％，報１５﹒０８元，跌穿

１００天線（１５﹒０８２元），最低價１５﹒０８元，最高價１５﹒７８元；成交５９７﹒５

萬股，成交金額９１６２﹒８４萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出５９４﹒１１

萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１０３３﹒２３萬元，加權平均成交價

１５﹒３８５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額７０８﹒７８萬元，加權平均成

交價１５﹒３１２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒４４％。

現時，恒生指數報１９５１８，跌４８５點或２﹒４３％；恒生中國企業指數報６６０３，

跌１９１點或２﹒８２％；恒生科技指數報４１４６，跌１４８點或３﹒４６％；主板成交

５８７﹒７７億元。

上證綜合指數報３２２５，跌２１點或０﹒６７％，成交３１２２億元人民幣。

深證成份指數報１２２０５，跌１２５點或１﹒０２％，成交１９６０﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒０８０ 變動 －３﹒０８％

最高價 １５﹒７８０ 最低價 １５﹒０８０

成交股數 ５９７﹒５萬股 成交金額 ９１６２﹒８４萬

１０天平均 １５﹒５９４ 歷史波幅％ ４３﹒５０６

２０天平均 １５﹒７９４ 加權平均價 １５﹒３３５

５０天平均 １６﹒０４０ ＲＳＩ１４ ４２﹒１２６

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出５９４﹒１１萬元；暫

連跌３日，累計跌幅４﹒４４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １５﹒０８ －３﹒０８

潤啤（００２９１） ５２﹒２５ －３﹒８６

特步國際（０１３６８） １１﹒８８ －３﹒４１

頤海國際（０１５７９） ２１﹒０５ －５﹒３９

安踏體育（０２０２０） ８１﹒５５ －４﹒６２

申洲國際（０２３１３） ７８﹒００ －１﹒３３

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒１０ －１﹒７３

李寧（０２３３１） ６１﹒６０ －４﹒７２

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９６ －１﹒２８

九毛九（０９９２２） １７﹒５２ －２﹒７７

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（ｅｄ）

