  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06862 海底撈
即時 按盤價 跌15.040 -0.520 (-3.342%)
大手異動

10/08/2022 14:02

《異動股》海底撈跌逾３％失守１００天線，報１５﹒０８元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》海底撈（０６８６２）跌３﹒０８％，報１５﹒０８元，跌穿
１００天線（１５﹒０８２元），最低價１５﹒０８元，最高價１５﹒７８元；成交５９７﹒５
萬股，成交金額９１６２﹒８４萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出５９４﹒１１
萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１０３３﹒２３萬元，加權平均成交價
１５﹒３８５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額７０８﹒７８萬元，加權平均成
交價１５﹒３１２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒４４％。
　　現時，恒生指數報１９５１８，跌４８５點或２﹒４３％；恒生中國企業指數報６６０３，
跌１９１點或２﹒８２％；恒生科技指數報４１４６，跌１４８點或３﹒４６％；主板成交
５８７﹒７７億元。
　　上證綜合指數報３２２５，跌２１點或０﹒６７％，成交３１２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２０５，跌１２５點或１﹒０２％，成交１９６０﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１５﹒０８０　變動　　　　　　－３﹒０８％
　　最高價　　　　１５﹒７８０　最低價　　　　　１５﹒０８０
　　成交股數　　５９７﹒５萬股　成交金額　　９１６２﹒８４萬
　　１０天平均　　１５﹒５９４　歷史波幅％　　　４３﹒５０６
　　２０天平均　　１５﹒７９４　加權平均價　　　１５﹒３３５
　　５０天平均　　１６﹒０４０　ＲＳＩ１４　　　４２﹒１２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出５９４﹒１１萬元；暫
連跌３日，累計跌幅４﹒４４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒０８　－３﹒０８
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒２５　－３﹒８６
　　特步國際（０１３６８）　１１﹒８８　－３﹒４１
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒０５　－５﹒３９
　　安踏體育（０２０２０）　８１﹒５５　－４﹒６２
　　申洲國際（０２３１３）　７８﹒００　－１﹒３３
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒１０　－１﹒７３
　　李寧（０２３３１）　　　６１﹒６０　－４﹒７２
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９６　－１﹒２８
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒５２　－２﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰08/08/2022 09:37  《異動股》龍湖等２家公司上午９：３６異動

其他大手異動
More

03/08/2022 09:31  《異動股》世紀城市國際等８家公司上午９：３０異動

02/08/2022 09:37  《異動股》信義玻璃等７家公司上午９：３６異動

02/08/2022 09:31  《異動股》海底撈等多家藍籌上午９：３０異動

01/08/2022 09:33  《異動股》海倫司跌４％，料中期虧損擴至最多３億人幣

29/07/2022 13:16  《異動股》海底撈跌近３％失守５０天線，報１５﹒５４元

備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金