《異動股》中國高速傳動跌近２０％穿１００天線，報４﹒１３元

《經濟通通訊社１０日專訊》中國高速傳動（００６５８）跌１９﹒９６％，報４﹒１３元

，跌穿１００天線（４﹒５４４元），最低價４﹒１２元，創１個月新低，最高價５﹒０５元；

成交１４０８萬股，成交金額６１０９﹒５８萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出

１０３０﹒１３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７４６﹒３６萬元，

加權平均成交價４﹒２９７元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４８１﹒３４萬

元，加權平均成交價４﹒２９１元。

現時，恒生指數報１９５１８，跌４８４點或２﹒４２％；恒生中國企業指數報６６０３，

跌１９１點或２﹒８２％；恒生科技指數報４１４６，跌１４８點或３﹒４６％；主板成交

５８９﹒４２億元。

上證綜合指數報３２２５，跌２１點或０﹒６７％，成交３１３４﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２２０１，跌１３０點或１﹒０５％，成交１９６９﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒１３０ 變動 －１９﹒９６％

最高價 ５﹒０５０ 最低價 ４﹒１２０

成交股數 １４０８萬股 成交金額 ６１０９﹒５８萬

１０天平均 ４﹒９２８ 歷史波幅％ ４９﹒５９８

２０天平均 ４﹒９２４ 加權平均價 ４﹒３３９

５０天平均 ４﹒７１０ ＲＳＩ１４ ３４﹒２２９

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出

１０３０﹒１３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國高速傳動（００６５８） ４﹒１３０ －１９﹒９６

東北電氣（０００４２） ０﹒３６５ －１﹒３５

信義光能（００９６８） １２﹒１８０ －３﹒７９

東方電氣（０１０７２） ９﹒２８０ －１﹒８０

哈電（０１１３３） ２﹒２００ －３﹒０８

新特能源（０１７９９） ２０﹒９５０ －３﹒４６

金風科技（０２２０８） １４﹒３２０ －２﹒４５

上海電氣（０２７２７） １﹒８６０ －１﹒０６

協鑫科技（０３８００） ３﹒０８０ －２﹒５３

福萊特玻璃（０６８６５） ２６﹒１００ －２﹒９７

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（ｅｄ）

