  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00658 中國高速傳動
即時 按盤價 跌4.150 -1.010 (-19.574%)
大手異動

10/08/2022 14:03

《異動股》中國高速傳動跌近２０％穿１００天線，報４﹒１３元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國高速傳動（００６５８）跌１９﹒９６％，報４﹒１３元
，跌穿１００天線（４﹒５４４元），最低價４﹒１２元，創１個月新低，最高價５﹒０５元；
成交１４０８萬股，成交金額６１０９﹒５８萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
１０３０﹒１３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７４６﹒３６萬元，
加權平均成交價４﹒２９７元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４８１﹒３４萬
元，加權平均成交價４﹒２９１元。
　　現時，恒生指數報１９５１８，跌４８４點或２﹒４２％；恒生中國企業指數報６６０３，
跌１９１點或２﹒８２％；恒生科技指數報４１４６，跌１４８點或３﹒４６％；主板成交
５８９﹒４２億元。
　　上證綜合指數報３２２５，跌２１點或０﹒６７％，成交３１３４﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２０１，跌１３０點或１﹒０５％，成交１９６９﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒１３０　變動　　　　　－１９﹒９６％
　　最高價　　　　５﹒０５０　最低價　　　　　　４﹒１２０
　　成交股數　　１４０８萬股　成交金額　　６１０９﹒５８萬
　　１０天平均　　４﹒９２８　歷史波幅％　　　４９﹒５９８
　　２０天平均　　４﹒９２４　加權平均價　　　　４﹒３３９
　　５０天平均　　４﹒７１０　ＲＳＩ１４　　　３４﹒２２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
１０３０﹒１３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國高速傳動（００６５８）　　４﹒１３０　－１９﹒９６
　　東北電氣（０００４２）　　　　０﹒３６５　　－１﹒３５
　　信義光能（００９６８）　　　１２﹒１８０　　－３﹒７９
　　東方電氣（０１０７２）　　　　９﹒２８０　　－１﹒８０
　　哈電（０１１３３）　　　　　　２﹒２００　　－３﹒０８
　　新特能源（０１７９９）　　　２０﹒９５０　　－３﹒４６
　　金風科技（０２２０８）　　　１４﹒３２０　　－２﹒４５
　　上海電氣（０２７２７）　　　　１﹒８６０　　－１﹒０６
　　協鑫科技（０３８００）　　　　３﹒０８０　　－２﹒５３
　　福萊特玻璃（０６８６５）　　２６﹒１００　　－２﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰10/08/2022 09:33  《異動股》中傳動（６５８）挫近１３％，料中期轉虧８千萬人幣

其他大手異動
More

20/07/2022 13:10  《異動股》中國高速傳動漲逾１０％破１００天線，報４﹒９９元

11/07/2022 14:22  《異動股》滬光國際等２家公司下午２：２１異動

08/07/2022 11:22  《異動股》高速傳動升逾１０％突破１００天線，報５﹒２元

27/04/2022 09:29  《異動股》金風科技低開近３％，首季純利近１３億人幣增１５％

16/03/2022 13:43  《異動股》聯易融等６家港股通股份下午１：４２異動

備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金