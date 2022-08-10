  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02318 中國平安
即時 按盤價 跌43.700 -1.150 (-2.564%)
大手異動

10/08/2022 14:09

《大手成交》中國平安一手１１４萬股交叉盤，涉資４９６８萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國平安（０２３１８）於２：０８ｐｍ錄得１手１１４萬股
交叉盤，每股造４３﹒５７５元，較上日收市價低２﹒８４％，涉資４９６７﹒５５萬元。
　　中國平安現價跌２﹒７９％，報４３﹒６元；成交２２１９﹒９３萬股，成交金額９﹒７６
億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８７８﹒７９萬元。（ｒｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰10/08/2022 14:12  《異動股》中國平安跌近３％，據報平安銀行零售條線啟動降薪

下一篇新聞︰10/08/2022 11:34  《異動股》大發地產等２家公司上午１１：３３異動

其他大手異動
More

09/08/2022 13:50  《大手成交》中國平安一手７０萬股交叉盤，涉資３１５９萬元

09/08/2022 11:42  《大手成交》中國平安一手１７５萬股交叉盤，涉資７９３２萬元

03/08/2022 15:47  《大手成交》中國平安一手９９萬股交叉盤，涉資４４０８萬元

03/08/2022 13:32  《大手成交》中國平安一手１００萬股交叉盤，涉資４４８２萬元

02/08/2022 09:39  《異動股》萬國數據等３家公司上午９：３８異動

備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金