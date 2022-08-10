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09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
即時 按盤價 跌186.500 -6.100 (-3.167%)
大手異動

10/08/2022 14:12

《中概異動》嗶哩嗶哩挫逾５％失守１０天線，報１８２﹒５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌５﹒２４％，報１８２﹒５元，較
ＡＤＲ收市低２﹒６７％，跌穿１０天線（１８９﹒８３元），最低價１８２﹒５元，最高價
１９２﹒５元；成交６３﹒３７萬股，成交金額１﹒１８億元；主動買沽比率５５：４５，資金
淨主動買入１１０１﹒５５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額８８１﹒２１萬元，加
權平均成交價１８６﹒５７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９７０﹒９１萬元，加
權平均成交價１８６﹒０６８元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４１％。
　　現時，恒生指數報１９５１１，跌４９１點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報６５９８，
跌１９６點或２﹒８９％；恒生科技指數報４１４１，跌１５３點或３﹒５７％；主板成交
６０５﹒２８億元。
　　上證綜合指數報３２２１，跌２６點或０﹒８％，成交３２４１﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１８５，跌１４５點或１﹒１８％，成交２０４０﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１８２﹒５００　變動　　　　　－５﹒２４％
　　最高價　　　１９２﹒５００　最低價　　　１８２﹒５００
　　成交股數　　６３﹒３７萬股　成交金額　　　　１﹒１８億
　　１０天平均　１８９﹒８３０　歷史波幅％　　６２﹒１９２
　　２０天平均　１９３﹒０００　加權平均價　１８６﹒１１４
　　５０天平均　２０１﹒２８８　ＲＳＩ１４　　４２﹒６６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１１０１﹒５５萬元；暫
連跌３日，累計跌幅６﹒４１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８２﹒５０　－５﹒２４
　　騰訊（００７００）　　　２９３﹒４０　－１﹒５４
　　快手（０１０２４）　　　　７２﹒７０　－５﹒４０
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒４８　－２﹒３８
　　理想汽車（０２０１５）　１１９﹒００　－６﹒１５
　　美團（０３６９０）　　　１６７﹒６０　－４﹒７７
　　京東集團（０９６１８）　２１７﹒６０　－４﹒８１
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８５﹒３０　－６﹒６７
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒１５　－２﹒７３
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒６０　－２﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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