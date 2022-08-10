《中概異動》嗶哩嗶哩挫逾５％失守１０天線，報１８２﹒５元

《經濟通通訊社１０日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌５﹒２４％，報１８２﹒５元，較
ＡＤＲ收市低２﹒６７％，跌穿１０天線（１８９﹒８３元），最低價１８２﹒５元，最高價
１９２﹒５元；成交６３﹒３７萬股，成交金額１﹒１８億元；主動買沽比率５５：４５，資金
淨主動買入１１０１﹒５５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額８８１﹒２１萬元，加
權平均成交價１８６﹒５７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９７０﹒９１萬元，加
權平均成交價１８６﹒０６８元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４１％。
現時，恒生指數報１９５１１，跌４９１點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報６５９８，
跌１９６點或２﹒８９％；恒生科技指數報４１４１，跌１５３點或３﹒５７％；主板成交
６０５﹒２８億元。
上證綜合指數報３２２１，跌２６點或０﹒８％，成交３２４１﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２１８５，跌１４５點或１﹒１８％，成交２０４０﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 １８２﹒５００ 變動 －５﹒２４％
最高價 １９２﹒５００ 最低價 １８２﹒５００
成交股數 ６３﹒３７萬股 成交金額 １﹒１８億
１０天平均 １８９﹒８３０ 歷史波幅％ ６２﹒１９２
２０天平均 １９３﹒０００ 加權平均價 １８６﹒１１４
５０天平均 ２０１﹒２８８ ＲＳＩ１４ ４２﹒６６２
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１１０１﹒５５萬元；暫
連跌３日，累計跌幅６﹒４１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒５０ －５﹒２４
騰訊（００７００） ２９３﹒４０ －１﹒５４
快手（０１０２４） ７２﹒７０ －５﹒４０
小米（０１８１０） １１﹒４８ －２﹒３８
理想汽車（０２０１５） １１９﹒００ －６﹒１５
美團（０３６９０） １６７﹒６０ －４﹒７７
京東集團（０９６１８） ２１７﹒６０ －４﹒８１
小鵬汽車（０９８６８） ８５﹒３０ －６﹒６７
阿里（０９９８８） ８７﹒１５ －２﹒７３
網易（０９９９９） １３５﹒６０ －２﹒３１
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（ｅｄ）
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