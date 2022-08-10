《中概異動》嗶哩嗶哩挫逾５％失守１０天線，報１８２﹒５元

《經濟通通訊社１０日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌５﹒２４％，報１８２﹒５元，較

ＡＤＲ收市低２﹒６７％，跌穿１０天線（１８９﹒８３元），最低價１８２﹒５元，最高價

１９２﹒５元；成交６３﹒３７萬股，成交金額１﹒１８億元；主動買沽比率５５：４５，資金

淨主動買入１１０１﹒５５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額８８１﹒２１萬元，加

權平均成交價１８６﹒５７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９７０﹒９１萬元，加

權平均成交價１８６﹒０６８元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４１％。

現時，恒生指數報１９５１１，跌４９１點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報６５９８，

跌１９６點或２﹒８９％；恒生科技指數報４１４１，跌１５３點或３﹒５７％；主板成交

６０５﹒２８億元。

上證綜合指數報３２２１，跌２６點或０﹒８％，成交３２４１﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２１８５，跌１４５點或１﹒１８％，成交２０４０﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 １８２﹒５００ 變動 －５﹒２４％

最高價 １９２﹒５００ 最低價 １８２﹒５００

成交股數 ６３﹒３７萬股 成交金額 １﹒１８億

１０天平均 １８９﹒８３０ 歷史波幅％ ６２﹒１９２

２０天平均 １９３﹒０００ 加權平均價 １８６﹒１１４

５０天平均 ２０１﹒２８８ ＲＳＩ１４ ４２﹒６６２

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１１０１﹒５５萬元；暫

連跌３日，累計跌幅６﹒４１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒５０ －５﹒２４

騰訊（００７００） ２９３﹒４０ －１﹒５４

快手（０１０２４） ７２﹒７０ －５﹒４０

小米（０１８１０） １１﹒４８ －２﹒３８

理想汽車（０２０１５） １１９﹒００ －６﹒１５

美團（０３６９０） １６７﹒６０ －４﹒７７

京東集團（０９６１８） ２１７﹒６０ －４﹒８１

小鵬汽車（０９８６８） ８５﹒３０ －６﹒６７

阿里（０９９８８） ８７﹒１５ －２﹒７３

網易（０９９９９） １３５﹒６０ －２﹒３１

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（ｅｄ）

