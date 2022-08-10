《中資異動》京東物流（０２６１８）跌逾５％，報１４﹒８４元

《經濟通通訊社１０日專訊》京東物流（０２６１８）跌５﹒１２％，報１４﹒８４元，最
低價１４﹒８２元，創１個月新低，最高價１５﹒４６元；成交５３２萬股，成交金額
８０２７﹒５５萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４６４﹒５６萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７８９﹒３４萬元，加權平均成交價１５﹒１５６
元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額５７２﹒３４萬元，加權平均成交價
１５﹒１０５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４３％。
現時，恒生指數報１９４７１，跌５３１點或２﹒６６％；恒生中國企業指數報６５８３，
跌２１１點或３﹒１１％；恒生科技指數報４１３１，跌１６３點或３﹒８％；主板成交
６２５﹒９７億元。
上證綜合指數報３２２３，跌２４點或０﹒７５％，成交３３２５﹒７８億元人民幣。
深證成份指數報１２１９０，跌１４０點或１﹒１４％，成交２０９９﹒１４億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒８４０ 變動 －５﹒１２％
最高價 １５﹒４６０ 最低價 １４﹒８２０
成交股數 ５３２萬股 成交金額 ８０２７﹒５５萬
１０天平均 １５﹒６６４ 歷史波幅％ ３８﹒６１０
２０天平均 １６﹒０２１ 加權平均價 １５﹒０８９
５０天平均 １６﹒１５５ ＲＳＩ１４ ３７﹒０９６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４６４﹒５６萬元；暫
連跌３日，累計跌幅６﹒４３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東物流（０２６１８） １４﹒８４ －５﹒１２
嘉里物流（００６３６） １５﹒１８ －２﹒９４
樂氏國際控股（０１５２９） ０﹒２５ －１﹒９６
中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０２﹒００ －２﹒０４
嘉泓物流（０２１３０） ７﹒８６ －２﹒８４
滄港鐵路（０２１６９） １﹒５８ ＋３﹒２７
快狗打車（０２２４６） ７﹒６５ ＋１０﹒２３
圓通速遞國際（０６１２３） ２﹒３３ －２﹒９２
盛良物流（０８２９２） ０﹒７７ ＋１﹒３２
安能物流（０９９５６） ３﹒７０ －２﹒１２
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（ｅｄ）
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