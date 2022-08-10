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02618 京東物流
即時 按盤價 跌15.020 -0.620 (-3.964%)
大手異動

10/08/2022 14:18

《中資異動》京東物流（０２６１８）跌逾５％，報１４﹒８４元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》京東物流（０２６１８）跌５﹒１２％，報１４﹒８４元，最
低價１４﹒８２元，創１個月新低，最高價１５﹒４６元；成交５３２萬股，成交金額
８０２７﹒５５萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４６４﹒５６萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７８９﹒３４萬元，加權平均成交價１５﹒１５６
元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額５７２﹒３４萬元，加權平均成交價
１５﹒１０５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４３％。
　　現時，恒生指數報１９４７１，跌５３１點或２﹒６６％；恒生中國企業指數報６５８３，
跌２１１點或３﹒１１％；恒生科技指數報４１３１，跌１６３點或３﹒８％；主板成交
６２５﹒９７億元。
　　上證綜合指數報３２２３，跌２４點或０﹒７５％，成交３３２５﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１９０，跌１４０點或１﹒１４％，成交２０９９﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１４﹒８４０　變動　　　　　　－５﹒１２％
　　最高價　　　１５﹒４６０　最低價　　　　　１４﹒８２０
　　成交股數　　　５３２萬股　成交金額　　８０２７﹒５５萬
　　１０天平均　１５﹒６６４　歷史波幅％　　　３８﹒６１０
　　２０天平均　１６﹒０２１　加權平均價　　　１５﹒０８９
　　５０天平均　１６﹒１５５　ＲＳＩ１４　　　３７﹒０９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４６４﹒５６萬元；暫
連跌３日，累計跌幅６﹒４３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東物流（０２６１８）　　　　　１４﹒８４　　－５﹒１２
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　１５﹒１８　　－２﹒９４
　　樂氏國際控股（０１５２９）　　　　０﹒２５　　－１﹒９６
　　中通快遞－ＳＷ（０２０５７）　２０２﹒００　　－２﹒０４
　　嘉泓物流（０２１３０）　　　　　　７﹒８６　　－２﹒８４
　　滄港鐵路（０２１６９）　　　　　　１﹒５８　　＋３﹒２７
　　快狗打車（０２２４６）　　　　　　７﹒６５　＋１０﹒２３
　　圓通速遞國際（０６１２３）　　　　２﹒３３　　－２﹒９２
　　盛良物流（０８２９２）　　　　　　０﹒７７　　＋１﹒３２
　　安能物流（０９９５６）　　　　　　３﹒７０　　－２﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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