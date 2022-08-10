《中資異動》京東物流（０２６１８）跌逾５％，報１４﹒８４元

《經濟通通訊社１０日專訊》京東物流（０２６１８）跌５﹒１２％，報１４﹒８４元，最

低價１４﹒８２元，創１個月新低，最高價１５﹒４６元；成交５３２萬股，成交金額

８０２７﹒５５萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４６４﹒５６萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７８９﹒３４萬元，加權平均成交價１５﹒１５６

元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額５７２﹒３４萬元，加權平均成交價

１５﹒１０５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４３％。

現時，恒生指數報１９４７１，跌５３１點或２﹒６６％；恒生中國企業指數報６５８３，

跌２１１點或３﹒１１％；恒生科技指數報４１３１，跌１６３點或３﹒８％；主板成交

６２５﹒９７億元。

上證綜合指數報３２２３，跌２４點或０﹒７５％，成交３３２５﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２１９０，跌１４０點或１﹒１４％，成交２０９９﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒８４０ 變動 －５﹒１２％

最高價 １５﹒４６０ 最低價 １４﹒８２０

成交股數 ５３２萬股 成交金額 ８０２７﹒５５萬

１０天平均 １５﹒６６４ 歷史波幅％ ３８﹒６１０

２０天平均 １６﹒０２１ 加權平均價 １５﹒０８９

５０天平均 １６﹒１５５ ＲＳＩ１４ ３７﹒０９６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１４６４﹒５６萬元；暫

連跌３日，累計跌幅６﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東物流（０２６１８） １４﹒８４ －５﹒１２

嘉里物流（００６３６） １５﹒１８ －２﹒９４

樂氏國際控股（０１５２９） ０﹒２５ －１﹒９６

中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０２﹒００ －２﹒０４

嘉泓物流（０２１３０） ７﹒８６ －２﹒８４

滄港鐵路（０２１６９） １﹒５８ ＋３﹒２７

快狗打車（０２２４６） ７﹒６５ ＋１０﹒２３

圓通速遞國際（０６１２３） ２﹒３３ －２﹒９２

盛良物流（０８２９２） ０﹒７７ ＋１﹒３２

安能物流（０９９５６） ３﹒７０ －２﹒１２

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（ｅｄ）

