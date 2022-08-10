《異動股》世紀建業（７９）跌近１３％創新低，報０﹒０８９元

《經濟通通訊社１０日專訊》世紀建業（０００７９）跌１２﹒７４％，報０﹒０８９元，
最低價０﹒０８９元，創上市新低，最高價０﹒１１８元；成交８０００股，成交金額８２８元
；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１６元。現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
１１６元，加權平均成交價０﹒１０４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２４﹒５８％
。
現時，恒生指數報１９４８２，跌５２０點或２﹒６％；恒生中國企業指數報６５８６，跌
２０８點或３﹒０６％；恒生科技指數報４１３２，跌１６２點或３﹒７８％；主板成交
６３０﹒２５億元。
上證綜合指數報３２２４，跌２２點或０﹒７％，成交３３４３﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２１９３，跌１３７點或１﹒１１％，成交２１１０﹒４３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０８９ 變動 －１２﹒７４％
最高價 ０﹒１１８ 最低價 ０﹒０８９
成交股數 ８０００股 成交金額 ８２８
１０天平均 ０﹒１１１ 歷史波幅％ １０１﹒１５６
２０天平均 ０﹒１１７ 加權平均價 ０﹒１０４
５０天平均 ０﹒１２４ ＲＳＩ１４ ２４﹒６８９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１６元；暫連跌２日，累
計跌幅２４﹒５８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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世紀建業（０００７９） ０﹒０８９ －１２﹒７４
金涌投資（０１３２８） ０﹒０５３ －１１﹒６７
力鴻檢驗（０１５８６） １﹒４００ －２﹒７８
莊臣控股（０１９５５） ０﹒９４０ －４﹒０８
今海國際（０２２２５） ２﹒０３０ ＋１﹒００
北控城市資源（０３７１８） ０﹒６９０ －２﹒８２
同道獵聘（０６１００） １０﹒５８０ －１﹒４９
國際永勝集團（０６６６３） ０﹒７００ ＋１﹒４５
萬成環球控股（０８３０９） ０﹒０８９ ＋２﹒３０
立高控股（０８４７２） ０﹒１２５ －１﹒５７
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（ｅｄ）
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