《異動股》世紀建業（７９）跌近１３％創新低，報０﹒０８９元

《經濟通通訊社１０日專訊》世紀建業（０００７９）跌１２﹒７４％，報０﹒０８９元，

最低價０﹒０８９元，創上市新低，最高價０﹒１１８元；成交８０００股，成交金額８２８元

；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１６元。現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額

１１６元，加權平均成交價０﹒１０４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２４﹒５８％

。

現時，恒生指數報１９４８２，跌５２０點或２﹒６％；恒生中國企業指數報６５８６，跌

２０８點或３﹒０６％；恒生科技指數報４１３２，跌１６２點或３﹒７８％；主板成交

６３０﹒２５億元。

上證綜合指數報３２２４，跌２２點或０﹒７％，成交３３４３﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２１９３，跌１３７點或１﹒１１％，成交２１１０﹒４３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０８９ 變動 －１２﹒７４％

最高價 ０﹒１１８ 最低價 ０﹒０８９

成交股數 ８０００股 成交金額 ８２８

１０天平均 ０﹒１１１ 歷史波幅％ １０１﹒１５６

２０天平均 ０﹒１１７ 加權平均價 ０﹒１０４

５０天平均 ０﹒１２４ ＲＳＩ１４ ２４﹒６８９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１６元；暫連跌２日，累

計跌幅２４﹒５８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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世紀建業（０００７９） ０﹒０８９ －１２﹒７４

金涌投資（０１３２８） ０﹒０５３ －１１﹒６７

力鴻檢驗（０１５８６） １﹒４００ －２﹒７８

莊臣控股（０１９５５） ０﹒９４０ －４﹒０８

今海國際（０２２２５） ２﹒０３０ ＋１﹒００

北控城市資源（０３７１８） ０﹒６９０ －２﹒８２

同道獵聘（０６１００） １０﹒５８０ －１﹒４９

國際永勝集團（０６６６３） ０﹒７００ ＋１﹒４５

萬成環球控股（０８３０９） ０﹒０８９ ＋２﹒３０

立高控股（０８４７２） ０﹒１２５ －１﹒５７

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（ｅｄ）

