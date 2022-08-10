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00079 世紀建業
即時 按盤價 跌0.098 -0.004 (-3.922%)
大手異動

10/08/2022 14:20

《異動股》世紀建業（７９）跌近１３％創新低，報０﹒０８９元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》世紀建業（０００７９）跌１２﹒７４％，報０﹒０８９元，
最低價０﹒０８９元，創上市新低，最高價０﹒１１８元；成交８０００股，成交金額８２８元
；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１６元。現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
１１６元，加權平均成交價０﹒１０４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２４﹒５８％

　　現時，恒生指數報１９４８２，跌５２０點或２﹒６％；恒生中國企業指數報６５８６，跌
２０８點或３﹒０６％；恒生科技指數報４１３２，跌１６２點或３﹒７８％；主板成交
６３０﹒２５億元。
　　上證綜合指數報３２２４，跌２２點或０﹒７％，成交３３４３﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１９３，跌１３７點或１﹒１１％，成交２１１０﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０８９　變動　　　　－１２﹒７４％
　　最高價　　　０﹒１１８　最低價　　　　　０﹒０８９
　　成交股數　　８０００股　成交金額　　　　　　８２８
　　１０天平均　０﹒１１１　歷史波幅％　１０１﹒１５６
　　２０天平均　０﹒１１７　加權平均價　　　０﹒１０４
　　５０天平均　０﹒１２４　ＲＳＩ１４　　２４﹒６８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１６元；暫連跌２日，累
計跌幅２４﹒５８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世紀建業（０００７９）　　　　０﹒０８９　－１２﹒７４
　　金涌投資（０１３２８）　　　　０﹒０５３　－１１﹒６７
　　力鴻檢驗（０１５８６）　　　　１﹒４００　　－２﹒７８
　　莊臣控股（０１９５５）　　　　０﹒９４０　　－４﹒０８
　　今海國際（０２２２５）　　　　２﹒０３０　　＋１﹒００
　　北控城市資源（０３７１８）　　０﹒６９０　　－２﹒８２
　　同道獵聘（０６１００）　　　１０﹒５８０　　－１﹒４９
　　國際永勝集團（０６６６３）　　０﹒７００　　＋１﹒４５
　　萬成環球控股（０８３０９）　　０﹒０８９　　＋２﹒３０
　　立高控股（０８４７２）　　　　０﹒１２５　　－１﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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