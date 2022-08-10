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06988 樂享集團
即時 按盤價 跌1.160 -0.070 (-5.691%)
大手異動

10/08/2022 14:23

《異動股》樂享集團（０６９８８）跌近１０％，報１﹒１１元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》樂享集團（０６９８８）跌９﹒７６％，報１﹒１１元，最低
價１﹒１元，最高價１﹒２４元；成交４１７５﹒１３萬股，成交金額４８２７﹒４萬元；主動
買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２０７４﹒４９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額３３５﹒７４萬元，加權平均成交價１﹒１５７元；現時最大淨被動賣出券商
為花旗環球金融亞洲，金額６６﹒２４萬元，加權平均成交價１﹒１７１元。以現價計，該股暫
連跌２日，累計跌幅１５﹒２７％。
　　現時，恒生指數報１９５０７，跌４９５點或２﹒４８％；恒生中國企業指數報６５９６，
跌１９８點或２﹒９１％；恒生科技指數報４１４１，跌１５４點或３﹒５９％；主板成交
６３７﹒７７億元。
　　上證綜合指數報３２２７，跌２０點或０﹒６２％，成交３３７５﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２０６，跌１２４點或１﹒０１％，成交２１２８﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　１﹒１１０　變動　　　　　－９﹒７６％
　　最高價　　　　　　　１﹒２４０　最低價　　　　　１﹒１００
　　成交股數　　４１７５﹒１３萬股　成交金額　　４８２７﹒４萬
　　１０天平均　　　　　１﹒４９６　歷史波幅％　２３２﹒８８４
　　２０天平均　　　　　２﹒０６２　加權平均價　　　１﹒１５６
　　５０天平均　　　　　２﹒３７６　ＲＳＩ１４　　１６﹒６０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２０７４﹒４９萬元；暫連跌２日，累計
跌幅１５﹒２７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　樂享集團（０６９８８）　　　　１﹒１１　－９﹒７６
　　騰訊（００７００）　　　　２９２﹒８０　－１﹒７４
　　快手（０１０２４）　　　　　７２﹒９５　－５﹒０７
　　福祿控股（０２１０１）　　　　４﹒４１　－２﹒２２
　　稻草熊娛樂（０２１２５）　　　１﹒９０　－５﹒００
　　美團（０３６９０）　　　　１６７﹒５０　－４﹒８３
　　京東集團（０９６１８）　　２１７﹒４０　－４﹒９０
　　阿里（０９９８８）　　　　　８７﹒０５　－２﹒８５
　　寶尊電商（０９９９１）　　　２２﹒１０　－５﹒７６
　　網易（０９９９９）　　　　１３５﹒５０　－２﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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