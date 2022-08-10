《異動股》樂享集團（０６９８８）跌近１０％，報１﹒１１元

《經濟通通訊社１０日專訊》樂享集團（０６９８８）跌９﹒７６％，報１﹒１１元，最低

價１﹒１元，最高價１﹒２４元；成交４１７５﹒１３萬股，成交金額４８２７﹒４萬元；主動

買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２０７４﹒４９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創

盈市場服務，金額３３５﹒７４萬元，加權平均成交價１﹒１５７元；現時最大淨被動賣出券商

為花旗環球金融亞洲，金額６６﹒２４萬元，加權平均成交價１﹒１７１元。以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅１５﹒２７％。

現時，恒生指數報１９５０７，跌４９５點或２﹒４８％；恒生中國企業指數報６５９６，

跌１９８點或２﹒９１％；恒生科技指數報４１４１，跌１５４點或３﹒５９％；主板成交

６３７﹒７７億元。

上證綜合指數報３２２７，跌２０點或０﹒６２％，成交３３７５﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２２０６，跌１２４點或１﹒０１％，成交２１２８﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１１０ 變動 －９﹒７６％

最高價 １﹒２４０ 最低價 １﹒１００

成交股數 ４１７５﹒１３萬股 成交金額 ４８２７﹒４萬

１０天平均 １﹒４９６ 歷史波幅％ ２３２﹒８８４

２０天平均 ２﹒０６２ 加權平均價 １﹒１５６

５０天平均 ２﹒３７６ ＲＳＩ１４ １６﹒６０６

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股份狀態：主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２０７４﹒４９萬元；暫連跌２日，累計

跌幅１５﹒２７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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樂享集團（０６９８８） １﹒１１ －９﹒７６

騰訊（００７００） ２９２﹒８０ －１﹒７４

快手（０１０２４） ７２﹒９５ －５﹒０７

福祿控股（０２１０１） ４﹒４１ －２﹒２２

稻草熊娛樂（０２１２５） １﹒９０ －５﹒００

美團（０３６９０） １６７﹒５０ －４﹒８３

京東集團（０９６１８） ２１７﹒４０ －４﹒９０

阿里（０９９８８） ８７﹒０５ －２﹒８５

寶尊電商（０９９９１） ２２﹒１０ －５﹒７６

網易（０９９９９） １３５﹒５０ －２﹒３８

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（ｅｄ）

