《中資異動》信達生物跌逾５％失守２０天線，報３３﹒５５元

《經濟通通訊社１０日專訊》信達生物（０１８０１）跌５﹒０９％，報３３﹒５５元，跌
穿２０天線（３４﹒７９５元），最低價３３﹒５５元，最高價３５﹒３５元；成交
４７４﹒３７萬股，成交金額１﹒６２億元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入
１７１４﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額６３６﹒６６萬元，加權
平均成交價３４﹒１６５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１８１５﹒１６萬
元，加權平均成交價３３﹒９５３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒５８％。
現時，恒生指數報１９４７９，跌５２３點或２﹒６２％；恒生中國企業指數報６５８７，
跌２０７點或３﹒０５％；恒生科技指數報４１３１，跌１６３點或３﹒８％；主板成交
６６０﹒９４億元。
上證綜合指數報３２２５，跌２１點或０﹒６６％，成交３４９４﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２２００，跌１３１點或１﹒０６％，成交２２０１﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 ３３﹒５５０ 變動 －５﹒０９％
最高價 ３５﹒３５０ 最低價 ３３﹒５５０
成交股數 ４７４﹒３７萬股 成交金額 １﹒６２億
１０天平均 ３３﹒８００ 歷史波幅％ ５６﹒４４９
２０天平均 ３４﹒７９５ 加權平均價 ３４﹒１６２
５０天平均 ３２﹒６０９ ＲＳＩ１４ ４８﹒１８４
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１７１４﹒９９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅８﹒５８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信達生物（０１８０１） ３３﹒５５ －５﹒０９
阿里健康（００２４１） ４﹒４３ －４﹒７３
國藥（０１０９９） １７﹒４８ －１﹒６９
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒３１ －４﹒８６
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒３５ －４﹒２９
復星醫藥（０２１９６） ２６﹒８５ －２﹒３６
藥明生物（０２２６９） ６７﹒３０ －９﹒６６
海吉亞醫療（０６０７８） ４３﹒６０ －４﹒３９
京東健康（０６６１８） ５８﹒９５ －３﹒７６
康方生物（０９９２６） ２１﹒４０ －４﹒８９
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（ｅｄ）
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