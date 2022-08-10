  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01801 信達生物
即時 按盤價 跌33.800 -1.550 (-4.385%)
大手異動

10/08/2022 14:34

《中資異動》信達生物跌逾５％失守２０天線，報３３﹒５５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》信達生物（０１８０１）跌５﹒０９％，報３３﹒５５元，跌
穿２０天線（３４﹒７９５元），最低價３３﹒５５元，最高價３５﹒３５元；成交
４７４﹒３７萬股，成交金額１﹒６２億元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入
１７１４﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額６３６﹒６６萬元，加權
平均成交價３４﹒１６５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１８１５﹒１６萬
元，加權平均成交價３３﹒９５３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒５８％。
　　現時，恒生指數報１９４７９，跌５２３點或２﹒６２％；恒生中國企業指數報６５８７，
跌２０７點或３﹒０５％；恒生科技指數報４１３１，跌１６３點或３﹒８％；主板成交
６６０﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２２５，跌２１點或０﹒６６％，成交３４９４﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２００，跌１３１點或１﹒０６％，成交２２０１﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３３﹒５５０　變動　　　　－５﹒０９％
　　最高價　　　　　３５﹒３５０　最低價　　　３３﹒５５０
　　成交股數　　４７４﹒３７萬股　成交金額　　　１﹒６２億
　　１０天平均　　　３３﹒８００　歷史波幅％　５６﹒４４９
　　２０天平均　　　３４﹒７９５　加權平均價　３４﹒１６２
　　５０天平均　　　３２﹒６０９　ＲＳＩ１４　４８﹒１８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１７１４﹒９９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅８﹒５８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信達生物（０１８０１）　　　３３﹒５５　－５﹒０９
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒４３　－４﹒７３
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒４８　－１﹒６９
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒３１　－４﹒８６
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　５﹒３５　－４﹒２９
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２６﹒８５　－２﹒３６
　　藥明生物（０２２６９）　　　６７﹒３０　－９﹒６６
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４３﹒６０　－４﹒３９
　　京東健康（０６６１８）　　　５８﹒９５　－３﹒７６
　　康方生物（０９９２６）　　　２１﹒４０　－４﹒８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰08/08/2022 13:30  《異動股》金斯瑞（１５４８）跌幅擴大至４％，料中期虧損擴大

其他大手異動
More

08/08/2022 11:15  《中資異動》信達生物（０１８０１）漲逾５％，報３７﹒６元

05/08/2022 09:31  《異動股》十方控股等３家公司上午９：３０異動

05/08/2022 09:30  《異動股》百濟神州高開逾８％，惟中期虧損擴至１０億美元

05/08/2022 09:29  《異動股》信達生物升逾６％，次季收入逾１０億人幣

05/08/2022 09:21  《異動股》神州控股等２家公司開市競價異動

備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金